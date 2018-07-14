#НеПроґавте: "Слава Україні" проти ФІФА та зростання проїзду в Києві
Про проїзд у Києві, який таки зросте з 14 липня, як українці провели ніч флешмобу на сторінці ФІФА у Facebook, королівські хрестини принца Луї та врятовані діти з пастки-пещери у Таїланді - про все це в нашій традиційній рубриці.
Тиждень почався насиченими спортивними подіями. Спершу міжнародна федерація футболу (ФІФА) попередила захисника хорватської збірної Домагоя Віді за його вітання Україні після матчу з Росією. Він та селекціонер київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич записали відео для Instagram.
Пізніше Огнена Вукоєвича виключили зі складу офіційної делегації на ЧС-2018 через це відео.
Українські користувачі Facebook на знак протесту проти дій ФІФА і покарання гравця Хорватії Домагоя Віди за фразу "Слава Україні" почали масово ставити негативну оцінку сторінці організації у соцмережі.
Тим часом, стали відомі фіналісти ЧС-2018. Хорватія зустрінеться у фіналі чемпіонату 15 липня зі збірною Франції.
І ще про футбол. Інформація ЗМІ про те, що футболісти російської збірної використовували на матчі з Хорватією нашатирний спирт, викликала бурхливе обговорення в інтернеті.
У понеділок у Лондоні в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу хрестили принца Луї, третю дитину герцога і герцогині Кембриджських.
Ще минулого та цього тижня ми слідкували за рятувальною операцією у Таїланді. 12 дітей і їхнього тренера . Вони провели під землею 17 днів.
У печерному комплексі працювали близько 90 дайверів - 40 із Таїланду та 50 із інших країн.
Згодом з комплексу планують зробити музей. Іще щонайменше дві продюсерські компанії планують знімати фільм про порятунок дітей із печер.
І до українських новин. Перший магазин шведського бренду H&M відкриється в Києві 18 серпня.
Київська міська влада не відмовилася від планів підвищити вартість проїзду в міському транспорті з 14 липня. В міській владі сказали, що зміни - неминучі.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра і екс-заступника міністра Сергія Чеботаря через відсутність доказів їхньої провини.
Також у Києві пройшло прощання із дисидентом, радянським політв'язнем, колишнім депутатом Левком Лук'яненком.
Ще новини з Києвщини. Двоє чоловіків зґвалтували 24-річну дівчину, яка подорожувала автостопом по Україні. Це сталося неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції, повідомляє прес-служба поліції Київської області.
А тепер трохи про науку. В Аргентині знайшли скелет "першого динозавра-гіганта". Проте, досі не зрозуміло, як ці динозаври досягли таких масивних розмірів.
Ще одна археологічна історія. Ми розповідали цього тижня про останній обід "крижаної людини".
Настав час нагадати про маловідому інфекцію, яка передається статевим шляхом. Вона може перетворитися на стійку до антибіотиків супербактерію.
У жінок швидше, ніж у чоловіків розвивається алкогольна залежність, і спиртне завдає більшої шкоди їхньому організму. Як сталося так, що медикам ця проблема тривалий час була невідомою?
І наостанок кілька історій, які можуть викликати здивування:
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