В Україні хочуть врятувати дельфінів: подробиці "спецоперації"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зоозахисники не перший рік проводять акції за закриття дельфінаріїв в Україні

У Верховній Раді пропонують заборонити дельфінарії та створити центр реабілітації для звільнених тварин. Якщо законопроект приймуть, свободу отримають близько 80 дельфінів, які згодом зможуть повернутись до життя у відкритому океані.

Хлорована вода, тісні басейни, неналежна їжа та постійне насильство - в таких умовах живуть майже вісім десятків дельфінів в українських дельфінаріях. Всього таких закладів в країні 19, майже всі вони, за словами експертів, небезпечні не лише для тварин, але й для відвідувачів.

Складне становище дельфінів неодноразово викликало протести з боку екологів та захисників тварин, і, врешті, привернуло увагу законодавців - 10 липня вісім депутатів внесли до парламенту законопроект №8585, що має повністю змінити ситуацію.

Депутати пропонують оголосити дельфінарії поза законом і посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, яких тримають у неволі.

Для звільнених дельфінів хочуть заснувати перший реабілітаційний центр на території Чорноморського біосферного заповідника, розташованого на території та акваторії Херсонської та Миколаївської областей.

Життя в неволі

Нинішня ситуація з дельфінаріями в країні нікуди не годиться, переконаний співавтор законопроекту, депутат Андрій Немировський.

"99% дельфінаріїв працюють нелегально, тварини або завезені контрабандою, або зловлені самовільно, а умови утримання не такі, якими повинні бути", - пояснює Немировський ВВС News Україна.

В природі дельфіни протягом доби долають до 160 км, пірнають на глибину до 200 метрів, їдять свіжу рибу та живуть сім'ями.

Член громадської організації "Природа над усе" Олег Андрос наполягає, що жоден дельфінарій не здатний забезпечити їм такого життя. Їх обмежують тісними відсіками, годують мороженою рибою і тримають в хлорованій воді, яка викликає значні подразнення шкіри та навіть сліпоту.

"Сонорні хвилі, завдяки яким дельфіни орієнтуються в просторі, відбиваються від пласких стін дельфінаріїв, завдаючи тваринам біль, - пояснює Андрос. - Тож вони майже не спілкуються".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Київський дельфінарій "Немо"припинив свою роботу восени 2017 року після рішення суду, численних порушень і протестів. Але такий випадок - рідкість

У результаті на свободі дельфін виду афаліна живе 25-30 років, а в неволі - всього три-п'ять років і вкрай рідко розмножується.

На думку спеціалістів, нещодавній гучний інцидент, коли в червні просто під час виступу в одеському дельфінарії самиця дельфіна народила дитинча, не лише демонструє жорстоке поводження з тваринами, але також показує, наскільки недолугою є система безпеки в таких закладах для самих людей.

"Коли вагітна афаліна народжувала під час вистави, а поруч з басейном стояли малі діти, їй достатньо було "хвостиком махнути", і дитину б просто вбило", - каже Павло Гольдін, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України.

І додає: в дельфінаріях зазвичай великі проблеми з пожежною безпекою, вентиляцією та інфраструктурою.

"Біда може статися кожен день, - підкреслює експерт. - Законопроект дуже жорсткий, але я розумію авторів, бо терпець урвався".

Дельфінарії у світі

Дельфінарії, з якими зв'язалась ВВС News Україна, коментувати законопроект відмовляються. Принаймні, поки ініціативу не схвалить парламент.

Попри регулярні протести захисників тварин, закриття дельфінаріїв для України - велика рідкість. Один з найбільш гучних випадків - київський дельфінарій "Немо", який припинив свою роботу восени 2017 року після рішення суду, численних порушень і протестів.

Натомість по всьому світу все більше країн відмовляється від такого виду ув'язнення морських тварин. Зокрема, дельфінарії заборонила половина країн Євросоюзу, в тому числі Австрія, Кіпр, Великобританія та Фінляндія.

В деяких країнах дельфінарії взагалі ніколи не відкривали, а будь-які спроби одразу зустрічали відчайдушний спротив громадськості. Серед найбільш свідомих - Хорватія, Польща, Чехія та Ірландія.

Щоб Україна також змогла відмовитись від дельфінаріїв, потрібно подбати про долю тварин після вилучення з таких закладів. Створення центру реабілітації - найбільш логічний крок. Тим паче в Україні вже сім років успішно існує подібний центр реабілітації для бурих ведмедів на Закарпатті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зоозахисники стверджують, що дельфіни в неволі живуть на багато років менше, ніж на свободі

Відповідно до законопроекту, аналогічний центр для дельфінів з'явиться на території Чорноморського біосферного заповідника. Про це повинен подбати уряд протягом трьох місяців після прийняття документу.

За словами пана Немировського, створення такого заповідника займе не більше року, а його вартість складатиме приблизно 5 млн євро.

"Інфраструктура в заповіднику вже майже готова до перевезення тварин, - говорить він. - В цих місцях багато диких дельфінів, для тварин є всі умови".

Шлях на свободу

Ініціативу парламентарів зоологи хвалять, але відзначають також низку прогалин в документі. Зокрема, положення про заборону дельфінаріїв, за законопроектом, набуде чинності одразу після прийняття, натомість центр реабілітації запрацює в кращому випадку через кілька місяців. У власників може з'явитися спокуса перепродати дельфінів в інші країни.

Тим паче Україну вже не раз ловили на експорті цих тварин попри те, що їх охороняє Червона книга, чинне законодавство та міжнародні угоди, нагадує пан Андрос з організації "Природа понад усе". За його словами, українських дельфінів везуть у Туреччину, Єгипет та навіть Таїланд.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Центр реабілітації дельфінів може з'явитися в Чорноморському біосферному заповіднику

Не зайвим було б надати власникам дельфінаріїв перехідний період у кілька місяців, щоб вони змогли добровільно закритися, зобов'язавши їх провести генетичну ідентифікацію тварин, щоб завадити подальшому перепродажу китоподібних, радить зоолог Павло Гольдін.

Рішення, яке пропонують в парламенті, також називають занадто коштовним. Набагато дешевше і простіше було б організувати такий центр реабілітації в Національному природному парку "Тузловські лимани" в Одеській області, каже колишній директор парку, доктор біологічних наук Іван Русєв.

Крім того, створювати такий центр на постійній основі - немає сенсу. Це потребує великих фінансових вкладень і значних зусиль. Між тим, для дельфінів такий центр має стати лише етапом до повноцінного життя на волі.

"Дельфіни - надзвичайно розумні істоти, які мають високоорганізований мозок, - відзначає Русєв. - Вони легко адаптуються та соціалізуються. 99% дельфінів природним шляхом повернуться в море".

На думку зоолога, оптимальний варіант - це величезні підводні вольєри в морі на весну та літо, де тварини зможуть їсти свіжу рибу та контактувати з іншими дельфінами, які в цей сезон підходять прямо до берега. Таке рішення обійдеться приблизно в 1 млн гривень. Це більш ніж в 100 разів дешевше за плани парламентарів.

"До кінця літа їх [дельфінів] можна буде випускати на волю", - впевнений Русєв.

Ухвалення закону - справа тривала. Депутати вже пішли на канікули до осені й прогнозувати, коли у парламенту дійдуть руки до дельфінів, складно.