США звинуватили 12 співробітників ГРУ в хакерських атаках перед виборами президента. У чому їх підозрюють?

Копирайт изображения Reuters Image caption Нові звинувачення оголосив заступник генерального прокурора США Рід Розенстайн

Міністерство юстиції США звинуватило 12 співробітників Головного розвідувального управління Росії у зломі серверів Національного демократичного комітету, Комітету з виборів до конгресу Демократичної партії США, виборчого штабу кандидата в президенти Гілларі Клінтон, а також оприлюдненні інформації від хакерів.

У висновку, який опублікували представники спецпрокурора Роберта Мюллера також назвали імена обвинувачених. Ось вони:

Віктор Нітикшо, Борис Антонов, Дмитро Бадин, Іван Єрмаков, Олексій Лукашев, Сергій Моргачев, Микола Козачок, Павло Єршов, Артем Малишев, Олександр Осадчук, Олексій Потьомкін і Анатолій Ковальов. За даними пана Мюллера, всі вони були офіцерами частин 26165 і 74455 Головного розвідувального управління.

Як зламували

За даними міністерства юстиції США, у 2016 році представники ГРУ почали спецоперацію, сенс якої полягав у зломі комп'ютерів волонтерів і співробітників штабу пані Клінтон, а також керівника виборчої кампанії.

Представники російських спецслужб отримали в своє розпорядження імена та паролі багатьох співробітників штабу, що допомогло їм заволодіти вмістом електронної пошти багатьох із них. Вони також змогли зламати внутрішню комп'ютерну мережу Національного демократичного комітету та комітету з виборів до конгресу Демократичної партії США.

Російські розвідники також отримали можливість віддаленого моніторингу комп'ютерів десятків співробітників, фактично читаючи їхню документацію і електронні листи, стверджують у документі. Зокрема, як з'ясувало розслідування, вони цілеспрямовано шукали в листуванні матеріали за ключовими словами "Хілларі", "Круз" (мова йде про учасника передвиборних праймеріз від республіканців Теда Круза), "Трамп" та іншими.

Як публікували

Представники обох підрозділів ГРУ також скоординували свої дії щодо публікації вкрадених документів, аби вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року, йдеться у висновку.

Вони також зареєстрували домен DCLeaks.com і пізніше організували публікацію вкрадених документів через цей ресурс, назвавши себе групою "американських хакерів-активістів", які використовували для просування нового ресурсу набір фальшивих профілів у Twitter та Facebook. Після того, як російський уряд звинуватили у втручанні в американські вибори, співробітники ГРУ також придумали вигаданого персонажа Guccifier 2.0, стверджується у розслідуванні.

15 червня 2016 року, розвідники, використовуючи розташований у Москві сервер, шукали специфічні слова і вирази, які пізніше використовували для першого блогу Guccifier 2.0, пізніше стверджуючи, що у їхнього "підопічного" румунське походження, в надії, що зможуть у такий спосіб відвести удар від російського сліду.

Російські розвідники хакери, за даними звинувачення, також змогли потрапити до комп'ютерів комітетів штатів з виборів, секретарів штатів, американських компаній, які створювали та постачали програмне забезпечення для виборів, аби викрасти дані виборців, які зберігали на цих комп'ютерах.

Аби їх не виявили та не спіймали, співробітники ГРУ використовували фальшиві посвідчення, представляючись громадянами різних країн світу, в тому числі й США. Вони також платили за допомогою криптовалюти, добували біткоїни, ухиляючись йдучи від питань щодо походження коштів і платили за послуги, використання серверів, рахунки і домени. Так, наприклад, оплатили реєстрацію DCLeaks.com.

Росіян, згідно з документами слідства, звинувачують за 11 пунктами, серед яких кримінальна змова, метою якої був злочин США за допомогою кібер-операції, яку провело ГРУ. До неї також входила зрежисована публікація вкрадених документів. Метою цього було втручання в американські вибори 2016 року.

Американці не причетні

Сім пунктів звинувачення стосуються крадіжки особистих даних восьми американців, чиї комп'ютери були зламані.

Розвідників звинувачують у відмиванні близько 95 тисяч доларів - їх використовували для оплати серверів та інших послуг у сфері IT. Ще одне звинувачення стосується змови, метою якої було вчинення злочину проти США у вигляді спроби злому виборчих комітетів різних штатів, офісів секретарів штатів і американських компаній.

За даними слідства, жоден американець свідомо не брав участі в цій операції. В обвинуваченні не йдеться про те, що дії росіян вплинули на підрахунок голосів або змінили результат виборів.