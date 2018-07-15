Які шанси зустріти знайомих на фестивалі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Де ж моя подружка? Вона щойно тут була

Ви знаходитесь на величезному полі разом з 50 чи 100 тисячами людей - чи зустрінете ви серед них ваших знайомих?

Тут слід уточнити питання: чи ви когось цілеспрямовано шукаєте, чи йдеться про суто випадкові зустрічі?

Одна справа, якщо це останній день фестивалю, у вашому телефоні розрядилася батарея, а ви відчайдушно намагаєтесь знайти друга, з яким приїхали, бо у нього ваш гаманець.

Інша - якщо вас просто цікавить ймовірність зустріти знайоме обличчя.

Ми звернулися до ґрунтовної роботи Нейтана Каннінгема, аспіранта факультету статистики Університету Ворика.

Він сформулював питання таким чином: якщо вам треба зустрітися з приятелем, який, як вам відомо, теж знаходиться на території фестивалю, чи краще стояти на місці й чекати, доки він вас знайде, чи все ж таки краще активно рухатись у пошуках?

Дослідник розробив симуляцію, в якій відвідувач фестивалю шукає приятеля на квадратній території, змінюючи напрямок руху приблизно на кожний двадцятий крок або сягнувши краю поля. Вважалося, що приятель "знайдений", якщо вдалося опинитися у межах 15 кроків від нього.

Каннінгем провів цю симуляцію на прикладі полів різного розміру і виявив, що завжди краще ходити, ніж стояти, незалежно від розмірів поля.

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На квадратному полі у 200 кроків завдовжки, щоб знайти рухливого друга треба було у середньому зробити 1000 кроків... Якщо ж друг стояв на місці, цей показник складав уже понад 1500 кроків.

Інше цікаве спостереження: по можливості слід уникати зміни напрямку. При повністю хаотичному пересуванні пошук забирав на 50% більше часу, ніж при організованому, виявив дослідник.

Цінні поради - але журналісти з BBC Reality Check захотіли також дізнатися, чи велика ймовірність того, що під час фестивалю ви випадково наштовхнетесь на знайомого.

Відповісти на це запитання нам допомогла Дейдре Тогер з дослідницької групи прикладної статистики Університету Західної Англії. Цей університет знаходиться у Брістолі - лише у 40 км від Ґластонбері (Місце проведення найпопулярнішого у Британії музичного фестивалю - Ред.).

Дейдре - часта гість фестивалів, тому її особисті шанси зустріти там знайомих вищі, ніж у більшості; до того ж, вона регулярно координує волонтерів на таких заходах і проводила статистичне дослідження того, як фестивалі користуються генераторами випадковостей.

Очевидно, що шанси зустріти знайомих на тому чи іншому заході тісно пов'язані з тим, чи багатьох відвідувачів ви знаєте. На фестивалях такі зустрічі більш ймовірні, бо люди часто дружать з тими, хто відвідує ті ж концерти, а також встигли завести багато знайомств на минулих фестивалях.

Дейдре використала дещо інший підхід - вирахувала ймовірність того, що наступна людина на вашому шляху виявиться вам знайомою.

Ще одна важлива умова - скільки кроків на день ви робите. Як розповіла Дейдре, минулого року у Ґластонбері її фітнес-трекер фіксував по 32-35 тисяч кроків на день - це дуже багато, особливо зважаючи на той факт, що частину дня вона працювала в офісі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хтось бачив Беррі?

На меншому фестивалі людина, напевно, проходить близько 18 тисяч кроків на день, припускає вона.

Ми також взяли вихідною умовою густоту натовпу одна людина на метр квадратний; чотири людини на метр квадратний буває лише у фан-зоні під час концерту, і там уже не йдеться про вільне пересування.

З густотою одна людина на квадратний метр кожен пройдений метр ви бачитиме двох людей, яких не було видно раніше.

Цього року фестиваль у Ґластонбері не проводиться, тож візьмемо для прикладу інший великий фестиваль, такий як Редінг чи Лідс. Там буває близько 100 тисяч відвідувачів (удвічі менше, ніж у Ґластонбері).

Якщо ви знаєте одного іншого відвідувача і проходите 18 тисяч кроків на день, ваші шанси наштовхнутися на нього становлять 11%.

Якщо ж на фестивалі присутні 10 ваших знайомих, ваші шанси зустріти одного з них зростуть приблизно до 70%.

Нарешті, якщо хочете мати 50-відсотковий шанс когось зустріти протягом дня, вам треба знати приблизно шістьох із присутніх.

Зі зменшенням кількості кроків на день, ймовірність зустріти знайомих теж суттєво зменшується. Наприклад, якщо ви проходите лише 10 тисяч кроків, вам треба знати 11 інших відвідувачів, щоб мати хоча б 50-відсотковий шанс зустрічі.

Отже, що ми порадимо? Якщо ви любите випадкові зустрічі, гуляйте по території якомога більше - в іншому ж разі простіше домовитися про зустріч наперед.

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