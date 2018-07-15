В Україні вітають миротворців та чекають місії на Донбасі

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Понад 300 українських миротворців сьогодні виконують завдання в різних місіях за кордоном.

Всього ж миротворчих операціях по всьому світу за роки незалежності України брали участь понад 44 тисячі українських військових.

Попри початок збройного конфлікту на Донбасі, Україна вирішила не відкликати своїх миротворців з іноземних держав. При цьому у відповідь розраховує від міжнародної спільноти на миротворчу допомогу на сході країни.

У професійний день українських миротворців, який святкують 15 липня, їх вітає влада та військове керівництво країни.

Українські миротворці по світу

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що "українські миротворці й надалі будуть прикладом успішного виконання завдань з підтримання миру і стабільності у неспокійних регіонах планети".

"Сьогодні Україна, навіть в умовах військової агресії Російської Федерації, продовжує сумлінно виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання із забезпечення миру в усьому світові. 337 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання у дев'яти операціях з підтримання миру і безпеки у семи країнах світу", - повідомив секретар РНБО.

За даними Міністерства оборони, за роки незалежності понад 44 тисячі військовослужбовців ЗСУ взяли участь більш ніж у 26 міжнародних операціях в різних регіонах планети.

Українські миротворці виконували бойові завдання в країнах колишньої Югославії, на Африканському континенті, в країнах Близького і Середнього сходу та інших регіонах світу.

За цей час у таких місіях загинули 54 українські військовослужбовці.

Миротворці на Донбас

Міністр оборони Степан Полторак запевнив, що Україна і далі буде допомагати десяткам країн, які потребують миротворчих зусиль. Однак у відповідь просить про миротворчу допомогу і на своїй території.

"Сподіваюся, світова спільнота визнає зусилля України й нині допоможе і нам, сформувавши ефективну модель миротворчої місії, яка сприятиме завершенню кровопролиття на сході країни, інспірованого іноземним військовим втручанням", - заявив пан Полторак.

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Про необхідність введення миротворців на Донбас говорить у своєму вітанні і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ситуація ускладнюється тим, що країна-агресор має відмінну від нашої позицію щодо цього питання і постійно блокує це рішення на політико-дипломатичному та міжнародному рівні", - каже пан Гройсман.

За його словами, для завершення бойових дій на Донбасі миротворча місія під егідою ООН повинна мати широкі повноваження в усій зоні конфлікту і бути присутньою на російсько-українському кордоні.

"Упевнений, що бувши озброєними значним досвідом наших миротворців, нам вдасться визначити з нашими партнерами оптимальний для України формат присутності миротворчих контингентів на Донбасі", - додав прем'єр-міністр.

А президент Петро Порошенко напередодні заявив, що нещодавно у Брюсселі обговорював цю тему з генсеком НАТО.

Він нагадав, що пропозицію щодо миротворців висловив ще у 2015 році. "Сьогодні наша ефективна робота забезпечила, щоб нарешті Росію назвали країною агресором, щоб позиція президента України щодо запровадження миротворчої місії була підтримана усіма членам НАТО", - цитує його прес-служба.

В чому розбіжності?

Про миротворчу місію ООН на Донбасі керівництво України говорить вже три роки.

Київ наполягає на тому, щоб можлива миротворча місія була достатньо чисельною та перебувала, зокрема, на тій ділянці українсько-російського кордону, яку з 2014 року контролюють сепаратисти. Крім того, до складу миротворців не мають входити росіяни чи союзні ним сили з країн ОДКБ.

Росія ж, навпаки, виступає за те, щоб миротворча місія перебувала лише на лінії фронту між ЗСУ та силами невизнаних "ДНР" та "ЛНР", а механізм введення миротворців мають узгодити з владою "республік".

Через протилежні погляди України та Росії на миротворців експерти сумніваються, що справа може піти далі заяв.

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