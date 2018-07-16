Українські та іноземні військові відпрацьовують масштабні військові операції під час навчань "Сі Бриз-2018" на території Одеської та Миколаївської областей.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Флагманський корабель Шостого флоту США USS Mount Whitney в Одеському порту. На його борту розмістився багатонаціональний штаб навчання "Сі Бриз-2018"

У маневрах беруть участь 1,5 тис. військових з українського боку та близько 1,2 тис. представників від інших 15 країн. Серед них США, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Канада, Литва, Норвегія, Польща, Туреччина та Швеція.

До українських портів і полігонів прибули близько двох десятків військових кораблів, підводні човни, гелікоптери та інша військова техніка збройних сил України та союзників.

Заступник командувача шостого флоту ВМС США контр-адмірал Шон Дуейн після перших маневрів заявив, що був вражений підготовкою українських колег.

"Сьогодні вранці я вже говорив командувачу, що під час виходу в море командири кораблів "Mount Whitney" і "Porter" були вражені роботою української команди. Ми дуже добре попрацювали, - заявив він. - Ми можемо і повинні пишатися нашими ВМС".

Своєю чергою президент Петро Порошенко заявив, що бойова готовність українських військово-морських сил має особливе значення.

Адже, за його словами, після анексії Криму Росія значно наростила свою військову присутність в регіоні, і останні її дії вказують на можливість подальшої ескалації - аж до військової операції із захоплення Маріуполя та інших портів на Азовському морі.

Як Україна посилювала свої позиції на суші та на морі, дивіться в спеціальному фоторепортажі BBC News Ukrainian.

Це - турецький фрегат Yavuz, один із кораблів-учасників маневрів.

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За сценарієм одного з епізодів навчань, гелікоптер у 20 метрах над землею евакуює військових, які потрапили в халепу.

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Винищувач четвертого покоління МіГ-29 показав фрагменти повітряного бою.

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Старенький, але на ходу. Біплан Ан-2 залишається незамінним для багатьох цілей морських льотчиків.

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Десантування за допомогою системи "Адаптер" на полігоні Широкий Лан (Миколаївська область).

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Багатонаціональний підрозділ відпрацьовує спільні дії під час навчань.

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Українські морські піхотинці виконують бойову задачу на полігоні Широкий Лан.

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Як і торік, у маневрах бере участь турецький підводний човен.

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Турецькі військові спільно з українськими колегами патрулють чорноморське узбережжя.

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До Одеси зайшов також ракетний есмінець USS Porter (DDG-78).

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Парашутне десантування українських військовослужбовців на аеродромі в Миколаєві.

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