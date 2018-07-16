Зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі у фото
У понеділок в Гельсінкі проходять переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цієї зустрічі прикута велика увага світу, адже стосунки між двома країнами в останні роки вкрай напружені.
Як відбуваються переговори - на цих фото.
Переговори почалися з майже годинним запізненням через те, що Володимир Путін прилетів до Гельсінкі пізніше запланованого.
На початку зустрічі Путін та Трамп сказали журналістам кілька слів. Трамп говорив англійською мовою, Путін - російською.
Президент США висловився за покращення двосторонніх відносин з Росією, оскільки ніколи стосунки між країнами не були такими "поганими". І вони потисли руки.
А поки два президенти говорять, в столиці Фінляндії проходять різні акції.
Вийшли на акцію протесту і українці в Гельсінкі, які виступають проти дій Росії в Криму та на Сході України.
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