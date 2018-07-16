Зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі у фото

У понеділок в Гельсінкі проходять переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цієї зустрічі прикута велика увага світу, адже стосунки між двома країнами в останні роки вкрай напружені.

Як відбуваються переговори - на цих фото.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Зранку Дональд Трамп та його дружина Меланія зустрілися з президентом Фінляндії Саулі Нійністе та його дружиною

Переговори почалися з майже годинним запізненням через те, що Володимир Путін прилетів до Гельсінкі пізніше запланованого.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Офіційне фото перед початком зустрічі - президент США з дружиною, президент Фінляндії з дружиною та Володимир Путін

Копирайт изображения AFP/Getty Images

На початку зустрічі Путін та Трамп сказали журналістам кілька слів. Трамп говорив англійською мовою, Путін - російською.

Президент США висловився за покращення двосторонніх відносин з Росією, оскільки ніколи стосунки між країнами не були такими "поганими". І вони потисли руки.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Путін та Трамп тиснуть один одному руки.

А поки два президенти говорять, в столиці Фінляндії проходять різні акції.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Акція в Гельсінкі за права ЛГБТ-спільноти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція за права жінок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція проти анексії Криму

Копирайт изображения Getty Images Image caption А це - акція прихильників політики Дональда Трампа

Вийшли на акцію протесту і українці в Гельсінкі, які виступають проти дій Росії в Криму та на Сході України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція українців в Гельсінкі

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Акція на підтримку захисту прав людини

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