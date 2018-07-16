Чому ця дівчина приховувала зарплатню від хлопця

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Як подолати гендерний дисбаланс в оплаті праці, якщо більшість людей не хочуть образити партнера тим, що заробляють більше?

У мене є таємниця. Від людини, якій я розповідаю мало не все на світі. Ми з бойфрендом живемо під одним дахом, в одному ліжку, поділяємо наші надії, страхи та спільний банківський рахунок.

Я знаю про нього все, навіть те, що не хотіла би знати - наприклад, як він зрадив мене, коли в нас точно не було ніякої "перерви" у відносинах. Він також знає про дурнуваті речі, які я робила напідпитку. Особливо про ті, які я відчайдушно хотіла б забути.

Це кохання, чи не так? Повна відвертість.

Але я заробляю більше, ніж мій хлопець, і всіма силами намагаюся, щоб він про це не дізнався. Чому ж я приховую важливу частину того, ким я є?

У 2017 році було одне вірусне опитування щодо цього. Один із основних висновків полягав у тому, що жінки-міленіали досі "турбуються" через те, що заробляють більше, ніж партнери.

Одна з анонімних учасниць зазначила, що була "шокована", а потім "збентежена", бо відчула сором, коли дізналася, що чоловік заробляє менше.

Не дивно, що за цим пішли мільйони твітів і кілька статей про те, як молоді жінки почуваються "нормально" від того, що заробляють більше. У 2018 році ми відчайдушно намагаємося подолати розрив між чоловіками і жінками і напозір радіємо, коли жінкам чесно платять за їхню роботу.

Саме це я казала друзям і в соцмережах. Казала, що змінити дисбаланс влади на робочому місці можна лише тоді, коли жінки почнуть заробляти так само, якщо не більше за чоловіків. Навіть цитувала статистику зі Всесвітнього економічного форуму про те, що подолати різницю між чоловіком і жінкою в оплаті праці вдасться лише за 217 років.

І все ж - я й досі маю таємницю.

Саме зараз ми з хлопцем відчайдушно намагаємося виїхати на відпочинок. Ми не їздили разом, відколи почали зустрічатися, бо раніше просто не могли цього собі дозволити. Але ми просто працювали і працювали, і ... працювали.

Але все могло бути по-іншому. Після перерви я підписала хороший контракт, і могла дозволити собі відпочинок. Я могла навіть заплатити за нас обох, але замість запропонувати покрити витрати, я змовчала, що отримала понад 5000 фунтів на ощадний рахунок, про який він не знає.

Я приховала це, аби він не почувався кепсько.

Коли я зустріла свого хлопця, то заробляла більше за нього. Я отримувала понад 20 тисяч фунтів на рік. Він садівник, а я працюю у видавництві.

Щоправда, я заробляла менше у 2016-2017 роках, бо погодилася на нижчу оплату за роботу, на якій справді хотіла працювати. Але окрім цього короткого періоду я заробляла більше упродовже усіх шести років, поки ми зустрічалися.

Зараз ми живемо разом, і я сподіваюся, що нас розлучить тільки смерть. Та все одно не кажу правди про свої заробітки.

І ось у чому річ: найкраще наші відносини складалися тоді, коли годувальником був він.

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Він позичав мені гроші та платив під час відпустки. Якщо ми вибиралися кудись попоїсти, платив він. Кілька разів він навіть купував мені одяг.

Я ненавиділа це, але відчувала, що він вважає себе "чоловіком у домі". Він казав, що почуватиметься невдахою, якщо не зможе мене забезпечити.

Упродовж року, коли я не заробляла багато грошей, я отримала нагороду за свою роботу. Хлопець справді зрадів за мене і відчував, що теж зіграв у цьому невелику роль, бо матеріально підтримував мене.

Я пам'ятаю, як їхала того року на святкову вечерю у свій день народження. Він заплатив за все, ми приїхали додому на таксі, а потім у нас був прекрасний секс. Фактично, весь рік секс був найкращим. Я відчувала, що все йде правильно.

Мій хлопець - прекрасний і досягає успіху в своїй справі. Ще я знаю, що він пишається моїми здобутками і насолоджується, коли я його "потребую". Можливо, саме тому я продовжую приховувати правду? Саме це я питаю себе, коли лежу поруч нього у нашому ліжку.

У що ж я граюся? Слушне питання. Схоже на те, що моє власне лицемірство не таке вже й погане. Але турбує те, що жінки, які є основними годувальниками у своїх стосунках, мають передумови для недомовок.

У гарвардському дослідженні 2016 року встановили, що пара частіше розлучається, якщо чоловік працює неповний робочий день або взагалі не має роботи. Автор дослідження, Олександра Кіллевальд, написала, що це виникає тому, що "норму чоловіка-годувальника" ніхто не скасовував.

Я не походжу з багатої родини і мої заощадження не порівняти зі статками Ріанни, Бейонсе чи Меган Маркл. Але я спостерігала за сімейними негараздами, неодноразово відчиняла двері судовим виконавцям, і чула, як мама каже по телефону, що звільнилася і продала всі свої коштовності, тож для мене ці заощадження мають значення.

Мої батьки мали спершу дуже скромні статки. Вже пізніше, у вісімдесяті, тато став заможним банкіром. Він не мав жодної кваліфікації і ніхто з його сім'ї не міг собі уявити, що він заробить стільки грошей. Але на початку 90-х усе розвалилося. Тато втратив роботу, а потім ми продали наш будинок.

Через кілька років боротьби мама влаштувала власну справу і почала заробляти для всієї сім'ї. Зрештою це призвело до того, що мої батьки почали віддалятися.

Чому? Тато зі своїм вразливим еґо не міг упоратися з цим. Я чув, як він казав, що мамина компанія насправді "належить йому". Я підслухала за дверима, як тато витратив за один день гроші, як мама залишила на весь тиждень. Попри те, що я була підлітком, то зрозуміла емоційні коментарі, які мій дідусь робив щодо цієї ситуації.

Ще в підлітковому віці я побачила, що сталося з моєю сім'єю, коли мама стала заробляти для усієї сім'ї. Нещодавно я побачила, як подібна ситуація вплинула на моїх друзів.

Моя подруга Меліса* - успішний позаштатний фотограф. За останні кілька років вона купила для себе та свого хлопця будинок, підтримувала його, коли він не працював, платила за відпочинок, оплачувала рахунки, а також контролювала продовольчі покупки додому.

Усім вона каже, що їй подобається бути "сильною жінкою". Але поза очі я знаю, що вони постійно сперечаються. Я бачила кілька емоційно маніпулятивних повідомлень, які він їй надсилає, змушуючи почуватися винною за те, що вимушена бути не вдома через зйомки.

Є ще одна подруга. Назвемо її Кейлі*. Вона є консультантом з управління та легко заробляє удвічі більше свого екс-бойфренда.

Зверніть увагу на префікс "екс". Врешті-решт, Фред* пішов від Кейлі невдовзі після того, як вона переїхала до дешевшої квартири, аби він почувався комфортніше.

Донедавна вона боялася розповісти на будь-якому побаченні з Tinder, скільки заробляє насправді.

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Я кажу їй, що все це "не має значення" і намагаюся переконати її, аби вона залишалася "собою", бо "правильній людині" немає до цього діла. Але насправді, якби я була одна, то робила б те саме.

Коли я побачила, що роль жінки-годувальниці зробила зі стосунками тих, кого я люблю, і побула в ситуації, коли мене фінансово підтримував хлопець, мене почали долати суперечливі почуття.

А ще мені соромно. Особливо за те, що я нечесна з єдиною людиною на світі, якій можу сказати все.

Ба більше, мені соромно, що ми досі не живемо у світі, де можна бути успішною молодою жінкою і не відчувати цього.

Як ми подолаємо гендерний дисбаланс між чоловіками і жінками? Я вже не кажу про те, як деякі жінки можуть заробляти на кілька тисяч фунтів більше і мовчати про це, аби не зачепити еґо партнера?

На особистому рівні я справді сподіваюся, що ми з моїм хлопцем досягнемо точки, де це змінимо. Я хочу бути чесною щодо своїх надходжень і не боятися, що він зневажатиме мене.

А також я не хочу відчувати тиск, що повинна робити більший фінансовий внесок. Я не хочу підтримки від нього і не хочу підтримувати його. Я просто хочу, щоб ми були рівними, незалежно від того, що лежить на наших банківських рахунках.

*деякі імена змінені, аби зберегти анонімність героїв.