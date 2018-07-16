Експерти про саміт Путін-Трамп: "Україну можуть залишити в сірій зоні"

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У Гельсінкі відбулася зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, за якою спостерігав весь світ.

На підсумковій прес-конференції президент США про Україну не згадував, а президент Росії згадував в традиційному для нього руслі - про необхідність виконання Мінських угод Україною.

Натомість лідери оголосили про "оздоровлення відносин".

BBC News Україна запитала в експертів, якими наслідками для України може обернутися спроба налагодити відносини між Вашингтоном і Москвою з ініціативи Білого Дому.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко наголошує, що конкретики за підсумками зустрічі не пролунало, а якби були конкретні домовленості - про них би згадали.

"Найбільша небезпека для нас - унаслідок таких самітів Росія дедалі впевненіше почувається на міжнародній арені, дедалі більше світових лідерів готові з нею мати справу. Спочатку це стосується окремих питань - Сирії, нерозповсюдження (ядерної зброї. - Ред.), а потім це може стати повноцінним діалогом по всім аспектам міжнародної безпеки. Якщо таке відбудеться, Росія стане сильнішою, і ми це відчуємо", - зазначає він.

На думку експерта, президент США не зможе настільки налагодити відносини з Росією, аби це негативно впливало на відносини США з Україною, через багато суперечностей.

Пан Капітоненко вважає, що двом лідерам не вдасться досягти чогось у жодному з основних питань порядку денного - наприклад, немає спільного простору для дій двох держав в Сирії, аби й Трамп зміг себе представити переможцем, і Росія не програла.

Копирайт изображения EPA Image caption Українці у Гельсінкі вийшли на демонстрацію із плакатами "Зупиніть Путіна - звільніть Україну"

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков вважає, що треба закрити питання про те, чи "здасть" президент США Україну.

"Дональд Трамп абсолютно індиферентний щодо України, і він навіть не згадав її в своєму виступі. Але його індиферентність до України не треба плутати з бажанням здати Україну. Паніка з цього приводу безпідставна. Трамп зацікавлений в нормалізації відносин з Росією, але таким чином, аби просувати свій порядок денний", - зазначає він.

Дональд Трамп абсолютно індиферентний щодо України... Але його індиферентність до України не треба плутати з бажанням здати Україну Микола Бєлєсков, Інститут світової політики

Експерт вважає, що в конфліктах з Китаєм та Іраном президент Трамп зацікавлений в тому, щоб Росія була на його боці, але в українському питанні Вашингтон очікує на поступки з боку Москви.

"Так, вірогідність фіксації статус-кво по Україні в найближчі два роки дуже велика. Імовірне повернення Донбасу Україні, яку натомість залишать на багато років в сірій зоні безпеки", - зазначає Микола Бєлєсков.

"Дуже дивно, що в Росії й досі не зрозуміли, що якщо зараз віддати Україні Донбас - це на десятки років створити проблеми для України, з нашою слабкою економікою. Багато залежить від результатів виборів в Україні. Якщо в 2019-му прийде до влади людина за "нейтралітет", це дуже реалістичний сценарій", - додає він.

Водночас він вважає, що як президент США, так і президент Росії використали саміт переважно для домашньої аудиторії, а його реальні результати для світу можуть бути дуже обмеженими.

"Кожна зі сторін вирішувала свої внутрішньополітичні завдання, грали на свого виборця. Трамп критикував своїх опонентів-демократів, показував, що дотримується обіцянок про діалог з Росією. Те саме втручання Росії у вибори в США він заперечує, оскільки вважає, що це підриває його легітимність", - зазначає пан Бєлєсков.

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На думку заступника директора Центру "Нова Європа" Сергія Солодкого, за підсумками прес-конференції Дональда Трампа та Володимира Путіна важко виділити якісь суттєві зміни, а які рішення приймали за лаштунками, стане зрозуміло в найближчому майбутньому.

"Два лідери домовилися домовлятися - головний результат. Апокаліптичні прогнози щодо України виявилися безпідставними. Хоча від інформаційного тла виграв Путін, оскільки в багатьох ЗМІ говорилося, що він обіграє президента США", - говорить експерт.

Пан Солодкий вважає, що США та Росія приречені на суперництво, яке часом може загострюватися або навпаки уповільнюватися.

Зокрема, на думку есперта, індикатором суттєвого протистояння між США та Росією щодо "Північного потоку-2" буде запровадження Вашингтоном санкцій щодо компаній, які його будують. Це може статися вже восени.