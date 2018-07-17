Які знаменитості найбагатші у світі?
Актор Джордж Клуні минулого року заробив більше, ніж будь-який інший актор у світі. Він продав свою компанію з виробництва текіли.
Журнал Forbes підрахував, що за рік з червня 2017 року Клуні заробив 239 млн доларів до вирахування податків.
В результаті він посів друге місце серед найбагатших знаменитостей, поступившись лише боксеру Флойду Мейвезеру, який заробив 285 млн доларів.
На третьому місці в списку - модель Кайлі Дженнер з доходом у 166,5 млн доларів.
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До першої десятки Forbes увійшли також футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.
Серед ста імен у списку - лише 15 жінок. Минулого року їх було 16.
Сто знаменитостей, які увійшли до переліку, загалом за рік заробили 6,3 млрд доларів - на 22% більше, ніж минулого року.
Тож перша десятка виглядає так:
1. Флойд Мейвезер - $285 млн
Боксер Флойд Мейвезер очолив список Forbes з річним доходом у 285 млн доларів до вирахування податків.
Його поєдинок у серпні 2017 року з Конором Мак-Грегором приніс 550 млн, з яких Мейвезер отримав 275 млн доларів.
Мейвезер вже вдруге очолює список найбагатших знаменитостей, раніше він посів перше місце у 2015 році.
2. Джордж Клуні - $239 млн
Клуні вдалося добре заробити після того, як він продав компанії Diageo свою частку у виробництві текіли Casamigos.
Угода вартувала Diageo 1 млрд доларів.
Актор заснував Casamigos у 2013 році зі своїми приятелями Ранде Гербером та Майком Мелдманом.
3. Кайлі Дженнер - $166,5 млн
Модель Кайлі Дженнер - наймолодша із сестер Кардаш'ян - на третьому місці списку Forbes завдяки доходам її косметичної компанії.
Крім того, вона заробляє на сімейному реаліті-шоу в соцмережах.
Forbes пише, що статки Дженнер утричі перевищують статки її сестри Кім та досягають 900 млн доларів.
20-річна Кайлі Дженнер вперше з'явилася у списку фінансово успішних зірок минулого року, тоді вона була на 59-му місці.
4. Джуді Шейндлін - $147 млн
Суддя Джуді Шейндлін заробила на своєму телешоу 147 млн доларів.
Шоу знімають вже 22 сезони поспіль, і кожного дня його дивиться понад 10 млн людей.
Шейндлін продала права на свій телеархів за 100 млн доларів, в результаті чого посіла високе місце у списку.
5. Двейн "Скеля" Джонсон- $124 млн
Двейн Джонсон посів п'яте місце у списку Forbes.
46-річний актор заробив велику суму грошей зйомками в кіно.
За 20 років існування списку Forbes жодному з акторів не вдавалося так багато заробити на зйомках за один рік.
6. U2 - $118 млн
Після двох світових турів доходи ірландської групи різко виросли.
2,7 млн фанатів прийшли на концерти, в результаті чого група заробила на виступах більше, ніж хто-небудь у світі.
7. Coldplay - $115,5 млн
Coldplay стала першою британською групою у цьому списку завдяки своєму турне A Head Full Of Dreams.
Воно тривало два роки, охопило п'ять континентів та принесло музикантам півмільярда доларів.
8. Ліонель Мессі - $111 млн
У листопаді 2017 року Мессі погодився продовжити свій контракт з "Барселоною", яка буде платити йому щорічно понад 80 млн доларів. Таким чином, він став найвисокооплачуваним футболістом.
А якщо ще й врахувати його довічний контракт з Adidas та інші контракти зі спонсорами, то фінансовому стану футболіста можна лише позаздрити.
У 2020 році в місті Нанкін в Китаї відкриється парк атракціонів, присвячений аргентинському футболісту.
9. Ед Ширан - $110 млн
Ед Ширан - найвисокооплачуваний сольний виконавець у списку Forbes.
Його останній альбом найбільше завантажували в інтернеті, а в стрімінгових сервісах його прослухали 3,1 млрд разів.
10. Кріштіану Роналду - $108 млн
Роналду забив багато голів на Чемпіонаті світу з футболу і вже уп'яте отримав "Золотий м'яч".
Після дев'яти років у мадридському "Реалі" Роналду перейшов в італійський "Ювентус" за 99,2 млн доларів.
Також в нього є довічний контракт з Nike на один мільярд доларів.
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