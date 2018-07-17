Які знаменитості найбагатші у світі?

Копирайт изображения Getty Images

Актор Джордж Клуні минулого року заробив більше, ніж будь-який інший актор у світі. Він продав свою компанію з виробництва текіли.

Журнал Forbes підрахував, що за рік з червня 2017 року Клуні заробив 239 млн доларів до вирахування податків.

В результаті він посів друге місце серед найбагатших знаменитостей, поступившись лише боксеру Флойду Мейвезеру, який заробив 285 млн доларів.

На третьому місці в списку - модель Кайлі Дженнер з доходом у 166,5 млн доларів.

До першої десятки Forbes увійшли також футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Серед ста імен у списку - лише 15 жінок. Минулого року їх було 16.

Сто знаменитостей, які увійшли до переліку, загалом за рік заробили 6,3 млрд доларів - на 22% більше, ніж минулого року.

Тож перша десятка виглядає так:

1. Флойд Мейвезер - $285 млн

Копирайт изображения Getty Images

Боксер Флойд Мейвезер очолив список Forbes з річним доходом у 285 млн доларів до вирахування податків.

Його поєдинок у серпні 2017 року з Конором Мак-Грегором приніс 550 млн, з яких Мейвезер отримав 275 млн доларів.

Мейвезер вже вдруге очолює список найбагатших знаменитостей, раніше він посів перше місце у 2015 році.

2. Джордж Клуні - $239 млн

Копирайт изображения Getty Images

Клуні вдалося добре заробити після того, як він продав компанії Diageo свою частку у виробництві текіли Casamigos.

Угода вартувала Diageo 1 млрд доларів.

Актор заснував Casamigos у 2013 році зі своїми приятелями Ранде Гербером та Майком Мелдманом.

3. Кайлі Дженнер - $166,5 млн

Копирайт изображения PA

Модель Кайлі Дженнер - наймолодша із сестер Кардаш'ян - на третьому місці списку Forbes завдяки доходам її косметичної компанії.

Крім того, вона заробляє на сімейному реаліті-шоу в соцмережах.

Forbes пише, що статки Дженнер утричі перевищують статки її сестри Кім та досягають 900 млн доларів.

20-річна Кайлі Дженнер вперше з'явилася у списку фінансово успішних зірок минулого року, тоді вона була на 59-му місці.

4. Джуді Шейндлін - $147 млн

Копирайт изображения PA

Суддя Джуді Шейндлін заробила на своєму телешоу 147 млн доларів.

Шоу знімають вже 22 сезони поспіль, і кожного дня його дивиться понад 10 млн людей.

Шейндлін продала права на свій телеархів за 100 млн доларів, в результаті чого посіла високе місце у списку.

5. Двейн "Скеля" Джонсон- $124 млн

Копирайт изображения PA

Двейн Джонсон посів п'яте місце у списку Forbes.

46-річний актор заробив велику суму грошей зйомками в кіно.

За 20 років існування списку Forbes жодному з акторів не вдавалося так багато заробити на зйомках за один рік.

6. U2 - $118 млн

Копирайт изображения PA

Після двох світових турів доходи ірландської групи різко виросли.

2,7 млн фанатів прийшли на концерти, в результаті чого група заробила на виступах більше, ніж хто-небудь у світі.

7. Coldplay - $115,5 млн

Копирайт изображения PA

Coldplay стала першою британською групою у цьому списку завдяки своєму турне A Head Full Of Dreams.

Воно тривало два роки, охопило п'ять континентів та принесло музикантам півмільярда доларів.

8. Ліонель Мессі - $111 млн

Копирайт изображения PA

У листопаді 2017 року Мессі погодився продовжити свій контракт з "Барселоною", яка буде платити йому щорічно понад 80 млн доларів. Таким чином, він став найвисокооплачуваним футболістом.

А якщо ще й врахувати його довічний контракт з Adidas та інші контракти зі спонсорами, то фінансовому стану футболіста можна лише позаздрити.

У 2020 році в місті Нанкін в Китаї відкриється парк атракціонів, присвячений аргентинському футболісту.

9. Ед Ширан - $110 млн

Копирайт изображения PA

Ед Ширан - найвисокооплачуваний сольний виконавець у списку Forbes.

Його останній альбом найбільше завантажували в інтернеті, а в стрімінгових сервісах його прослухали 3,1 млрд разів.

10. Кріштіану Роналду - $108 млн

Копирайт изображения Reuters

Роналду забив багато голів на Чемпіонаті світу з футболу і вже уп'яте отримав "Золотий м'яч".

Після дев'яти років у мадридському "Реалі" Роналду перейшов в італійський "Ювентус" за 99,2 млн доларів.

Також в нього є довічний контракт з Nike на один мільярд доларів.

Хочете отримувати головні новинив месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.