"Богдана": якою буде нова українська важка артилерія

Копирайт изображения Huta Stalowa Wola Image caption Чи може польська самохідна 155-мм артилерійська установка Krab може стане основою для української "Богдани?" Фото з сайту виробника - Huta Stalowa Wola

На параді до Дня незалежності в Києві вперше покажуть нову самохідну гаубицю "Богдану" з потужною 155-міліметровою гарматою.

Такий калібр - це вже "натівський" стандарт, адже у радянській, а пізніше й українській армії на озброєнні були і залишаються 152-мм самохідні артилерійські установки (САУ).

Якою ж може бути нова "Богдана"?

"Інсайд"

Анонсував появу "Богдани" Сергій Згурець - військовий експерт та керівник компанії Defense Express, що є партнером концерну "Укроборонпром".

"Трохи інсайду. На військовому параді на честь Дня Незалежності України ми вперше побачимо практично всі нові зразки техніки і зброї, які до сих пір поблизу бачили і мацали лише обрані", - написав він у Facebook.

Серед новинок була названа і "нова самохідна 155-мм гаубиця "Богдана".

Однак більше деталей про нове озбороєння Сергій Згурець не відкрив.

Варіанти

Військовий експерт та публіцист Михайло Жирохов у розмові з BBC News Україна на основі власних джерел припускає, що "Богдана" - це прототип гаубиці, створеної з бойового модуля (башти) польської САУ Krab та основи (шассі) українського танку Т-84У "Оплот".

Восени САУ Krab стала однією з "зірок" на виставці озброєнь в Києві. І вже тоді говорили про те, що поляки ведуть переговори про те, щоб українська армія брала їх на озброєння замість старих 152-мм "самоходок".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Krab на виставці "Зброя та безпека - 2017" у Києві

"Внутрішні домовленості на виставці були. Не дарма ж поляки привезли "Краб", й назад його, до речі, не повезли", - відзначає Михайло Жирохов.

Сама польська САУ - досить дорога для українського оборонного бюджету. Вартість однієї системи може перевищувати 1 млн дол., тому дешевшим варіантом якраз може бути поєднання її башти з основою від одного з українських танків.

Михайло Жирохов пояснює, чому тут вибір міг впасти саме на "Оплот":

"Оплот" заплановано зробити основним танком української армії - у якійсь перспективі. На його базі вже розробляються і спеціальні та інженерні машини, такі як БРЕМ-84 "Атлет", - каже він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Танк "Оплот"

Ці танки вважаються одними з найпрогресивніших українських розробок у танковій галузі, однак через значну вартість в ЗСУ більше використовують старіші моделі, тоді як "Оплоти" експортували до Таїланду.

Однак в інтерв'ю BBC News Україна міністр оборони Степан Полторак анонсував, перша партія "Оплотів" надійде до української армії вже цього року.

Не так давно хвалив польський Krab і командувач ракетних військ і артилерії ЗСУ генерал-майор В'ячеслав Горбильов: "Ми не перший рік зацікавлено спостерігаємо за динамічним розвитком польської САУ калібру 155 мм Krab… Польські колеги пропонують нам Krab як найліпший варіант заміни самоходок радянського взірця, попри високу вартість такої платформи".

Копирайт изображения УНІАН Image caption В'ячеслав Горбильов: "Ми пропонуємо поступовий перехід на калібр 155 мм"

Утім, "Богдана" може виявитися не гусеничною, а колісною САУ.

На форумі "Українського мілітарного порталу", наприклад, припускають, що для розробки "Богдани" могли використати не польську "самохідку", а словацьку 155-мм гаубицю Zuzana на колісній основі (у словаків це восьмиколісна вантажівка Tatra).

Копирайт изображения KONSTRUKTA-Defence Image caption 155-мм словацька САУ Zuzana. Фото з сайту компанії-виробника KONSTRUKTA-Defence

Михайло Жирохов погоджується з такою можливістю - він припускає, що словацькі артсистеми Україні може постачати та ж компанія, через яку вже закуповувалися чеські САУ "Гвоздика" та БМП-1.

Чому 155-мм

Утім, ключовим моментом, на який звертають увагу військові експерти, є поява в української армії власних САУ "натівського" калібру 155 мм.

Про таку можливість наприкінці минулого року говорив і генерал-майор В'ячеслав Горбильов: "Ми пропонуємо поступовий перехід на калібр 155 мм. І це вже однозначне рішення. Більше скажу: існують системи, які розглядаємо як перспективні саме під такі боєприпаси".

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Про перехід від 152-мм до 155-м калібру вже давно говорило командування артилерійських військ ЗСУ

В Україні тривалий час йшла дискусія про те, снаряди якого калібру слід виробляти для важкої артилерії: "радянського" 152 мм чи "натівського" 155 мм.

Вочевидь, з появою 155-міліметрової "Богдани" під неї організовуватимуть і виробництво снарядів та стволів.

До того ж часу їх закуповуватимуть на Заході.

"Це широкий асортимент снарядів, перш за все активно-реактивні снаряди, які можуть стріляти на відстань до 50 км", - відзначає Михайло Жирохов.

"Krab вражає цілі осколково-фугасними снарядами на відстані до 30 км, а МСТА-С (152-мм "самохідка", яка перебуває на озброєнні в українській та російській арміях. - Ред.) - максимум 25 км", - відзначав В'ячеслав Горбильов.

Копирайт изображения Huta Stalowa Wola Image caption Чи з'явиться в України свій Krab?

Коли ж саме "Богдана" надійде на озброєння ЗСУ, наразі невідомо.

"Не розумію, у чому сенс показувати... 155-мм гаубицю ("Богдану". - Ред.). Все що є з такими назвами - це, скоріш за все, дослідні ходові зразки, як російська "Армата". З ними ще потрібно багато попрацювати", - відзначає один з дописувачів "Українського мілітарного порталу".

А Михайло Жирохов каже, що тут все залежить від фінансування.

"Цю САУ можна буде взяти на озброєння "до кінця особливого періоду" - тобто, без всіх державних випробувань. Якщо пройдуть заводські випробування і військові вирішать, що їм ця САУ потрібна вже зараз, то її візьмуть на озброєння просто за наказом міністра оборони", - резюмує експерт.