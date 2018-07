100 років після розстрілу: чи був у Романових шанс вижити?

Копирайт изображения EXMO

Сто років тому, 17 липня 1918 року, в Іпатіївському домі в Єкатеринбурзі розстріляли царську родину. Всі ці сто років вбивство родини Романових є предметом нескінченних історичних досліджень, конспірологічних теорій, романів, фільмів, чуток і домислів.

Питання, яке досі хвилює всіх - чи можна було врятувати Романових?

Чи зробили все, що треба, прихильники царської сім'ї в Росії, їхні родичі в європейських монархіях - особливо в Британії - для того, щоб уникнути трагічного результату?

Відповідь на ці та інші питання відомий британський історик Хелен Раппапорт шукає в своїй новій книзі, присвяченій ювілею трагедії.

В оригіналі книга називається The Race to Save the Romanovs ( "Перегони з порятунку Романових").

Підзаголовок - "Правда про таємні плани з порятунку імператорської сім'ї Росії".

Хелен Раппапорт - фахівець з історії Росії ХХ століття. На її рахунку такі книги як "Змовник. Ленін у вигнанні", "Сталін: біографічний збірник", "Захоплені революцією. Петроград, Росія, 1917 рік".

Це не перша книга Хелен Раппапорт про трагічну долю останнього російського імператора і його сім'ї.

Копирайт изображения HUTCHINSON Image caption Книга Хелена Раппапорт

У книзі "Єкатеринбург. Останні дні Романових" вона досліджує перебування сім'ї в тому самому Іпатіївському домі, який став останнім їхнім притулком.

А книга "Чотири сестри" (назва перегукується з чеховськими "Трьома сестрами" - Хелен Раппапорт переклала англійською мовою всі п'єси великого російського драматурга) - це історія чотирьох дочок імператора.

Тема, здавалося б, вивчена. Що ж змусило її знову до неї повернутися? З такого питання я почав розмову з Хелен Раппапорт.

Спрощений погляд

Хелен Раппапорт: Протягом десяти років своєї "подорожі" по історії сім'ї Романових, чим більше я про неї думала, тим більше розуміла, що історія ця розказана в повному обсязі. Моя книга "Єкатеринбург. Останні дні Романових" - детальне, день за днем, дослідження двох тижнів в Іпатіївському домі, останніх днів родини перед трагічним кривавим розстрілом.

Копирайт изображения HUTCHINSON Image caption Хелен Раппапорт - відомий історик, фахівець з історії Росії

Однак, знайомлячись з відгуками на цю книгу, як і на книгу "Чотири сестри", зустрічаючись з читачами, я постійно зустрічалась з докорами і звинуваченнями, суть яких зводилася до того, що провина за загибель російської імператорської сім'ї, за нездатність або небажання вивезти їх з Росії, мало не повністю лежить на діях або бездіяльності британського короля Георга V.

Такий погляд вражав мене як гранично спрощений. Він виходив з впевненості, що всемогутньому королю нібито було досить змахнути чарівною паличкою, і Романови були б на волі. Мені було дивно, що ніхто навіть не замислювався про те, що насправді стояло за реальними подіями, наскільки вони оповиті міфами, домислами і конспірологічними теоріями. Я зрозуміла, що ці факти варті спеціального дослідження.

Тимчасовий уряд і Петроградська рада

Олександр Кан: І ви взялися за це дослідження. Однак, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до тієї ролі, яку відіграли або не зіграли британський король і британський політичний істеблішмент у можливому або неможливому порятунку Романових, я б хотів трохи більш докладно зупинитися на періоді між лютим-березнем 1917 року, коли Микола ІІ відрікся, і жовтнем-листопадом, коли більшовики ще міцніше захопили владу. Можна було б припустити, що протягом цих місяців виїхати з країни царській родині було значно легше. Чому цього не сталося?

Хелен Раппапорт: Насправді виїхати вони вже й тоді не могли. Уже через два дні після зречення Романові були під домашнім арештом, і жодної можливості виїхати у них не було.

Копирайт изображения HUTCHINSON Image caption Микола і Олександра в Олександрівському парку в Царському селі під час домашнього арешту, навесні 1917 року

Не варто забувати, що з перших днів Лютневої революції щойно сформований Тимчасовий уряд перебував у постійному і дуже жорсткому протистоянні з Петроградською радою робітничих і солдатських депутатів - не випадково цей період в російській історії називають двовладдям.

Рада мала більш радикальну і непримиренну щодо царської родини позицію. Вона в жодному разі не допустила б від'їзду Романових. Там були переконані, що Романові мають бути покарані, що вони повинні заплатити за століття самодержавного деспотизму.

В принципі Рада хотіла суду над Миколою II і, можливо, навіть над імператрицею Олександрою. Хотіли тієї чи іншої форми офіційної державної розплати, і тому категорично блокували будь-які спроби і будь-які форми комфортабельної еміграції імператорської сім'ї.

Олександр Кан: Але яка була, власне кажучи, позиція самого Тимчасового уряду? Вони готові були випустити Романових?

Хелен Раппапорт: Так, Тимчасовий уряд прекрасно усвідомлював, що перебування Романових в Росії загрожує найбільш серйозними проблемами для країни, і вони із задоволенням позбулися б цього тягаря.

По-перше, весь той час, поки Романови залишалися під домашнім арештом, був ризик того, що революційно налаштовані солдати і матроси відправляться у Царське село і штурмом візьмуть Олександрівський палац, де жили заарештовані.

По-друге, весь той час, поки цар з родиною залишалися в Росії, вони були ідейним центром і фокусом можливого контрреволюційного монархістського заколоту, що загрожує новим витком кровопролиття і політичним хаосом.

Заклопотаність короля

Олександр Кан: Ну що ж, перейдемо тоді до питання, яке, за вашими словами, який стало головним приводом для написання книги і якому ви приділяєте чималу увагу - про роль Георга V і британського уряду у всій цій історії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Божественні близнята" - російський імператор Микола II і британський король Георг V в Берліні, 1913 рік

Заголовок однієї з глав вашої книги "З кожним днем король висловлює все більше занепокоєння" - цитата з листа особистого секретаря монарха Стемфордхема міністру закордонних справ Бальфуру - свідоцтво аж ніяк не байдужого ставлення короля до проблеми. У чому ж була справа? У його нерішучості? У небажанні, нездатності проявити твердість до власного уряду, що стояв, схоже, на інших, більш жорстких позиціях?

Хелен Раппапорт: Почнемо з особистої позиції короля. Георг V, як відомо, був двоюрідним братом як Миколи II, так і його дружини Олександри. І, як близький родич російської імператорської сім'ї, він, безумовно, горів бажанням їм допомогти. Він писав повні дружнього ставлення листи Ніккі, і в очах публіки Ніккі і Джорджі, до того ж ще й неймовірно схожі один на одного, сприймалися і зовсім як "божественні близнюки".

Головна проблема, однак, полягала в тому, що, на відміну від кузена Ніккі, Джорджі не був повновладним володарем, не був самодержцем, він був конституційним монархом.

Він не володів ні правом, ні можливостями віддати комусь накази або розпорядження відправитися до Росії, щоб врятувати імператора і його сім'ю. Він міг тільки висловлювати свої побажання уряду.

Що ж стосується уряду, то його перша реакція полягала в тому, щоб ніяк не реагувати на проблему. Якраз одна з широко поширених помилок полягає в тому, що британська влада була сповнена бажання і готовності прийти на допомогу.

Нічого подібного! Жодних пропозицій з боку британського кабінету про допомогу не надходило до тих пір, поки уряд не був змушений поступитися після постійних нагадувань міністра закордонних справ Тимчасового уряду Мілюкова. Мілюков неодноразово звертався до Лондона через посла Британії в Росії з проханням надати царської сім'ї притулок - принаймні на той час, поки йде війна.

Про це теж люди схильні забувати. Мова в жодному разі не йшла про постійний притулок, тільки про тимчасовий, до завершення війни, з яким, як вважали, вирішаться і проблема перебування Романових в Росії. Вони і виїхати-то погоджувалися, лише розраховуючи або сподіваючись на повернення.

Тому і Георг, вже навіть після того, як його уряд, поступаючись тиску свого союзника - не будемо забувати, що Росія і Британія були союзниками у війні, - все ж зробив формальне запрошення, почав, тим не менш, сумніватися в доцільності такого кроку .

Підставою для таких сумнівів була вкрай погана за кордоном репутація Миколи II і його дружини Олександри, яка сформувалась після подій 1905 року. Його називали не інакше як "Микола Кривавий". І в Британії, і в інших європейських країнах була широко поширена інспірована лівими політичними силами антипатія до російського імператора. І тому перед британським урядом, та й перед самим королем дуже швидко постало неминуче питання: як надання притулку такому царю, та ще й його дружині-німкені - в умовах війни, що тривала, з Німеччиною - вплине на стабільність і стійкість самої британської монархії?

Ненависна імператриця

Олександр Кан: Ви цитуєте в книзі редакційну статтю консервативної британської газети Globe, яка в якості мало не головного аргументу проти надання притулку царської сім'ї вказує на особистість і характер імператриці Олександри. На чому ґрунтувалася настільки гостра антипатія до дружини Миколи II?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вплив, який мав на Миколу і особливо Олександру Григорій Распутін, сильно зашкодив репутації імператорської сім'ї як в Росії, так і за її межами

Хелен Раппапорт: Це дійсно було величезною проблемою. Я була вражена, ознайомившись з численними особистими листами і щоденниками, тим, з якою неприязню, якщо не сказати ненавистю, ставилися до неї в більшості королівських родинах Європи. Її вважали зарозумілою, надто владною, некомунікабельною неврастенічкою.

При цьому особиста трагедія Олександри полягала в тому, що, будучи дійсно німкенею, вона, вийшовши заміж за Миколу, прийняла православ'я і стала щирою, пристрасною патріоткою Росії.

Проте, звільнитися від підозр щодо таємних симпатій до Німеччини їй не вдавалося. Всюди почали поширюватися ні чим не підтверджені чутки про те, що вона таємно симпатизує Німеччині, мало не шпигує на її користь і разом з Распутіним бере участь в змові проти Росії. Тобто, її не просто ненавиділи і ганьбили. Можна сказати, що її просто демонізували.

Фантазії Вільгельма і можливий доважок

Олександр Кан: Ваша книга, як здається, категорично відкидає всі ці підозри. Одна з глав названа просто висловлюванням Олександри: "Я швидше помру в Росії, ніж погоджуся на порятунок руками Німеччини". У той же час є теорія, що кайзер Вільгельм - теж двоюрідний брат Миколи - володів найкращими, у всякому разі, більш сприятливими, ніж Георг, можливостями врятувати російського царя. Чому ж вона настільки опиралася такому варіанту розвитку подій?

Хелен Раппапорт: І тут причина в особистих антипатіях. Вона з усією пристрастю зневажала Вільгельма. Та й йому вона не дуже подобалася, він куди краще ставився до її сестрі Елі, на якій у свій час хотів навіть одружитися.

Копирайт изображения BETTMANN/GETTY IMAGES Image caption Імператор Микола II зі своїм двоюрідним братом кайзером Німеччини Вільгельмом II незадовго до початку Першої світової війни

Однак, навіть якщо ми забудемо про особисті симпатії-антипатії, сама думка про прийняття допомоги з боку Німеччини була для Миколи і Олександри абсолютно неприйнятною.

Особливо після Брестського миру, за умовами якого Вільгельм, скориставшись зрадою більшовиків воїх союзників у війні, пішов з ними на сепаратний мир і отримав натомість величезні шматки російської території.

Так, Вільгельм тішив себе фантазіями, що він може виступити як героїчний рятівник Романових, але насправді це було не більше ніж фантазією, і можливостей врятувати їх у нього було не більше, ніж у будь-кого іншого. Єдиний момент, коли така можливість була реалістичною, був саме коли укладався Брестський мир. Більшовики тоді настільки відчайдушно потребували мирного перепочинку, що поряд з територіальними поступками могли б під час переговорів поступитися німцям в якості "доважку" і царською сім'єю. Але цього не сталося.

Олександр Кан: Тим не менш, ви чимало уваги в книзі приділяєте абсолютно конкретним планам - в тому числі за участю британських військових і розвідувальних служб - щодо евакуації Романових морем через Мурманськ або Архангельськ або залізницею через Фінляндію.

Хелен Раппапорт: Чесно кажучи, ми не можемо з впевненістю сказати, як далеко сягали ці плани. Як тільки офіційну пропозицію з боку британського уряду було зроблено [березень 1917 року - ВВС], британський посол в Росії сер Джордж Б'юкенен почав вести переговори з Мілюковим і, цілком ймовірно, і з Керенським про шляхи евакуації. Сам Микола висловлював бажання поїхати до Фінляндії або Норвегії через місто Романов-на-Мурмані, тепер Мурманськ, яке було засноване тільки восени 1916 року і отримало назву на честь імператорської династії.

Але, повторюю, як далеко сягали британські плани, ми просто не знаємо. Якщо якась документація і була, то вона або не збереглася, або ж настільки секретна, що доступ до неї і зараз, через сто років, залишається закритим.

Ми не знаємо, чи відправили британці до Мурманська корабель, але за іншими свідченнями, які мені вдалося знайти, можна припустити, що на першому етапі - в березні-квітні 1917 року - підрозділи британських військових або розвідслужб були в повній готовності здійснити евакуацію.

Хоча, повторюю, достовірного підтвердження цього у нас немає, і, ймовірно, від цих планів досить швидко відмовилися.

Знову питання про порятунок Романових постало через рік, коли до Британії і до Європи почала доходити інформація про те, як бідно живе царська родина і серйозну небезпеку, яка їм загрожує в Сибіру, в Тобольську. Але як тільки їх перевезли до Єкатеринбурга, шансів на втечу практично не залишилося.

Ілюзорні плани монархістів

Олександр Кан: Ви згадали Тобольськ. Ви також пишете в книзі про плани російських монархістів визволити Романових і евакуювати їх з Сибіру. Розкажіть про це детальніше.

Копирайт изображения SOVFOTO/UIG VIA GETTY IMAGES Image caption Царська сім'я на даху будинку в Тобольську, де їх тримали навесні 1918 року перед відправкою в Єкатеринбург

Хелен Раппапорт: На жаль, російські монархісти були абсолютно безнадійні. Ідей і планів у них було безліч, але всі вони були неможливі. У них не було для цього достатньо людей, грошей, організаційних ресурсів. Не було навіть достатньої спеціальної підготовки для планування такої непростої операції.

Теоретично з Тобольська їх можна було, напевно, визволити - охорона там була не дуже жорстка і не налаштована радикально по-більшовицькому, вона навіть могла б якщо не сприяти, то не дуже протистояти такій спробі.

Але, припустимо, їх дійсно вдалося б там звільнити. Що далі? У планах монархістів було посадити їх верхи на конях і рухатися на тисячі кілометрів на південь, в Семипалатинськ.

Або ж сховати їх у якомусь монастирі старовірів десь в сибірській глибинці. Але уявіть таку подорож верхи для семи людей, серед яких була фізично слабка цариця, яка ніколи, навіть в кращі часи, не відрізнялася силою, і серйозно хворий царевич.

Щоб втеча була успішною, на всьому їхньому шляху повинні були чекати нічліг, зміна коней, люди, харчування для людей, корм для коней.

Все це вимагало ретельного планування, найсерйознішої підготовки і значних коштів. За тими матеріалами, які мені вдалося виявити, нічого подібного у монархістів не було.

Відповідальність короля

Олександр Кан: Повернемося до найцікавішого і болючого для Британії питання про відповідальність і, можливо, провину короля Георга і британського уряду у трагічній долі Романових. Досконально вивчивши проблему, чи вважаєте ви особисто, що така відповідальність є?

Хелен Раппапорт: Напевно, королю Георгу можна дорікнути у моральному боягузтві, в непевності і нерішучості. Якби він насправді щосили хотів порятунку свого кузена і його сім'ї, він міг би діяти куди більш наполегливо і змусив би свій уряд провести швидку, енергійну і рішучу операцію з евакуації.

Копирайт изображения SOVFOTO/UIG VIA GETTY IMAGES Image caption Іпатіївський будинок в Єкатеринбурзі, де в липні 1918 року були розстріляні імператор Микола II і члени його сім'ї. Фотографія 1928 року

Можливо, це мало б якийсь ефект. Але після ретельного вивчення всіх документів і аналізу всіх можливостей, мені здається, що фізичні перешкоди, логістика, пов'язана з доставкою сім'ї з Царського Села до Мурманська - все це було б важко зробити.

Найбільші шанси були буквально в перші дні після зречення, ще до арешту - на поїзді до Фінляндії до міста Торніо на шведському кордоні і звідти вже до норвезького узбережжя. Але діяти треба було миттєво.

Маршрут через Мурманськ або Архангельськ вимагав часу - потрібно було чекати, поки зійде лід.

Просто посадити їх на поїзд і відправити на захід через Мінськ до Польщі теж було неможливо - там йшла війна, там були німці.

Тому висновок у мене такий - хоч би якими були наміри і рішучість британського короля і британської влади - плани втечі були, швидше за все, нездійсненні.

А якби?

Копирайт изображения SOVFOTO/UIG VIA GETTY IMAGES Image caption Для Олександри було життєво важливим, щоб її улюблений син виконав своє призначення і став царем

Олександр Кан: І останнє запитання. Історія умовного способу не має, але все ж. Якби якийсь з цих планів виявився успішним, і Романовим вдалося втекти на Захід, що, як ви вважає, з ними сталося б? Як би це вплинуло на боротьбу з більшовиками? Чи був Микола ІІ готовий очолити цю боротьбу? Адже він на той час здавався вже людиною, смертельно втомленою від влади, від політики.

Хелен Раппапорт: Одне для мене є абсолютно ясним. Царем Микола більше категорично бути не хотів. Звичайно, було чимало монархістів, та й не тільки монархістів, а й членів Тимчасового уряду, депутатів Думи, які хотіли б відновлення монархії. Але не самодержавної монархії, а конституційної, і не з Миколою, а з Олексієм при регентстві брата Миколи Михайла.

Але і цей варіант розвитку видається не дуже ймовірним. У Олексія була гемофілія, і довго він навряд чи прожив би, лікарі не були впевнені, що він доживе до 20. Михайло, варто нагадати, і сам відрікся від престолу на наступний день після зречення Миколи, який в своєму едикті передавав трон братові. Михайло сам, як мені здається, хотів виїхати з Росії. Тому шансів на відновлення монархії практично не було.

Що ж стосується самих Романових, то, якби вони дійсно доїхали б до Англії, я думаю, їх повністю влаштувала б відносно скромне життя десь у сільському маєтку, в тиші, подалі від цікавих очей, де Микола міг би рубати дрова, займатися садом, гратися з дітьми і внуками. Багато їм не потрібно було, лише бути разом.

Проблема, однак, полягала в тому - і саме в цьому головна причина того, що їх врешті-решт вбили - що, де б вони не були, вони неминуче рано чи пізно стали б фокусом і осередком всіх контрреволюційних сил.

Олександра прагнула врятуватися - не стільки заради себе, скільки заради Олексія. Для неї було життєво важливим, щоб її улюблений син виконав своє призначення і став царем.

Саме цього вона бажала понад усе на світі. Саме тому вона в передреволюційні роки відмовлялася від усіх політичних компромісів, наполегливо і догматично не хотіла йти ні на які поступки. Монархія, самодержавство, царський трон повинні були бути збережені, щоб в один прекрасний момент на нього міг сісти її коханий син.