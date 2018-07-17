Як двоє незнайомців заснували Dropbox і заробили мільярди

Копирайт изображения DROPBOX Image caption Дрю Г'юстон (ліворуч) був не знайомий з Арашем Фердоусі до того, як вони разом запустили Dropbox

У рубриці The Boss ми розповідаємо про бізнес-лідерів з усього світу. Цього тижня ми поспілкувалися з Дрю Г'юстоном, засновником і генеральним директором американської компанії Dropbox, що надає послуги онлайнового сховища даних.

За словами Г'юстона, все було так, неначе він мав усього два тижні, щоб знайти абсолютно незнайому людину й одружитися з нею.

У далекому 2007 році Г'юстон, якому на той час було 24 роки, дуже потребував надійного фінансування, щоб втілити у бізнесі свою ідею хмарного зберігання даних.

Зробити ставку на Г'юстона та Dropbox була готова компанія Y Combinator - один з найпрестижніших кредиторів нових стартапів Кремнієвої долини. Проте за однієї умови - засновник повинен був знайти собі бізнес-партнера.

Аргумент кредиторів був простий - щойно створені компанії частіше досягають успіху, якщо в них більше одного засновника і всі рішення та робоче навантаження не лежать на плечах однієї особи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ідея Dropbox зародилася у Г'юстона, коли він їхав автобусом з Бостона до Нью-Йорка

Проблема Г'юстона полягала в тому, що на той час він був людиною-оркестром, і з різних причин ніхто з друзів не міг долучитися до його бізнесу. Тож у нього лишалося всього два тижні на пошуки геть незнайомої людини, яка стала б співзасновником його компанії.

"Це можна порівняти з ситуацією, коли отримуєш імейл від декана про те, що ти вступив у коледж своєї мрії, але дедлайн для вступу - наступні кілька тижнів, і за цей час тобі треба не просто знайти собі дівчину, а ще й одружитись", - розповідає він.

Г'юстон почав діяти дуже швидко. Після розмови, що тривала всього дві години, він спромігся переконати 22-річного студента Араша Фердоусі, щоб той покинув університет і приєднався до нього.

Фердоусі був другом друга, але вони з Г'юстоном не були знайомі.

Це було 11 років тому. А сьогодні капітал компанії Dropbox із головним офісом у Сан-Франциско складає понад 12 млрд доларів. При цьому власний капітал Г'юстона налічує 3 млрд доларів, а Фердоусі - 1,3 млрд.

Непогано як на компанію, до успіху якої багато хто ставився скептично і яку покійний Стів Джобс нібито обіцяв знищити.

Копирайт изображения MARTIN KLIMEK Image caption Дрю Г'юстон володіє більш ніж 3 млрд доларів

Ідея, що надихне на створення нового бізнесу, може осяяти вас де завгодно. З Г'юстоном це сталося в автобусі, що прямував з Бостона до Нью-Йорка наприкінці 2006 року.

Новоспечений випускник факультету комп'ютерних технологій Массачусетського технологічного інституту (МТІ) планував присвятити шестигодинну поїздку роботі над деякими вже наявними ідеями для бізнесу.

Але, щойно вмостившись на сидінні автобуса, Г'юстон усвідомив, що забув флешку, на якій зберігалися всі файли.

"Я розсердився і засмутився, бо зі мною таке відбувалося постійно, - зазначає він. - Я не хотів, щоб ця проблема виникла знову, тому знічев'я почав писати якийсь код [для пошуку рішення], хоча на той час гадки не мав, що з цього може вийти".

У Г'юстона зародилась ідея Dropbox - віддаленого сховища для файлів, до якого користувачі зможуть отримувати доступ через інтернет у будь-якому місці планети.

Протягом двох тижнів він створив прототип і вигадав назву.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дрю Г'юстон (ліворуч) - друг керівника Facebook Марка Цукерберга

Вже через кілька місяців винаходом зацікавилась компанія Y Combinator, а Г'юстон повернувся в МТІ, щоб познайомитися з Фердоусі, студентом його альма-матер, який вивчав електротехнічне машинобудування та комп'ютерні науки.

"Ми годину-дві поговорили в студентському центрі, а вже наступного тижня Араш покинув навчання, - розповідає Г'юстон, якому зараз 35 років. - Озираючись назад, я бачу, яка це була божевільна авантюра. Його батьки напевне уявляли його майбутнє інакше, в їхніх мріях він мав закінчити університет".

"Але він був у захваті й дуже зрадів цій нагоді. Та й навряд чи хтось із нас до пуття розумів, у що ми вплутуємося", - додає бізнесмен.

У 2008 році, переїхавши на базу акселератора Y Combinator у Кремнієвій долині, компанія Dropbox розпочала свою діяльність.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подейкують, що покійний Стів Джобс не зміг купити Dropbox і це його дратувало

Щоб привабити перших клієнтів, компанія Dropbox зняла рекламні відео, які розмістили на соціальних новинних сайтах, таких як Reddit і Slashdot.

Мета - залучити впливових гравців технологічного сектору: щоб вони почали користуватись сервісом і позитивно відгукуватись про цей продукт. Завдяки такому "сарафанному радіо" кількість користувачів могла зрости.

Ця тактика справді виявилась успішною. Спочатку в списку очікування було 5 тис. користувачів, та за лічені дні у Dropbox з'явилося 75 тис. зареєстрованих користувачів. Потім їх стало 100 тис., далі - 200 тис., і все це "за якихось 10 днів".

Кількість користувачів стала стрімко зростати, коли Г'юстон та його команда вигадали схему заохочень за рекомендації.

Згідно з цим планом, наявні користувачі Dropbox могли отримати більше місця для зберігання файлів, якщо приводили з собою друга, який теж реєструвався у сервісі. Цей друг також отримував більше вільного простору, і так далі.

Це привабило мільйони нових користувачів і привернуло увагу Стіва Джобса, який 2011 року запропонував купити компанію.

Г'юстон відмовився навіть обговорювати це, і в численних інтерв'ю натякав на те, що Джобсу не сподобалась відмова. У статті на веб-сайті Business Insider торік цитували слова Г'юстона про те, що Джобс погрожував "знищити" Dropbox після того, як дістав відмову.

Пізніше того ж року компанія Apple започаткувала власне хмарне сховище, iCloud, але протистояти розростанню Dropbox воно не змогло.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Також Г'юстон товаришує з фронтменом рок-гурту Pearl Jam Едді Веддером, який є інвестором Dropbox

Станом на сьогодні у Dropbox понад 500 млн зареєстрованих користувачів, з яких 11,5 млн сплачують щорічну передплату, щоб отримати додаткові гігабайти вільного місця, яких не надають безкоштовно. Серед них - більш ніж 300 тис. платників зі сфери бізнесу.

На початку 2018 року компанія зареєструвала акції на Нью-Йоркській фондовій біржі, і її ринкова капіталізація (сукупна поточна вартість усіх акцій) на сьогодні становить більш ніж 12 млрд доларів.

Щорічні надходження вже перевищують 1 млрд доларів, а кількість працівників по всьому світу сягнула 2 тис. осіб.

Як зазначає аналітик інформаційних технологій Бен Вуд із дослідницької компанії CCS Insight, причин успіху Dropbox багато.

Зокрема, це легкість використання та "найважливіше - те, що люди можуть без проблем зберігати там свою інформацію і ділитися фотографіями, відео та іншими великими файлами, з якими досі не здатні впоратися сервери електронної пошти".

За словами Г'юстона, вони з Фердоусі, який досі залишається в команді топ-менеджерів, і далі добре працюють разом.

Про свою роль керівника компанії Г'юстон відгукується так: на сьогодні він бачить своє головне завдання в тому, щоб нагадувати персоналу - вони працюють задля задоволення клієнтів.

А нещодавній біржовий успіх компанії - це просто приємний результат, який не повинен запаморочити їм голови.

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