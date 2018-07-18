Маск вибачився перед дайвером, якого назвав "педофілом"

Копирайт изображения Reuters Image caption Ілон Маск каже, що "висловився у гніві"

Підприємець і новатор Ілон Маск вибачився перед британським дайвером, якого він назвав педофілом під час суперечки, як врятувати дітей із печери у Тайланді.

Бізнесмен заявив, що "висловився у гніві" через те, що Верн Ансворт глузував з міні-субмарини, яку пан Маск відправив для порятунку дітей. Пан Ансворт назвав це PR-трюком.

"Його поведінка щодо мене не виправдовує мої дії щодо нього, й я перепрошую за це", - заявив Ілон Маск.

Раніше Верн Ансворт казав, що може подати до суду за те, що його назвали педофілом.

12 хлопчиків та їхнього тренера врятували з печери, де вони загубилися за два тижні до того.

Знання цих печер Верном Ансвортом, як вважають, відіграло ключову роль у порятунку.

Він занурювався там з перших днів, як стало відомо про те, що діти загубилися, а також допоміг залучити найкращих міжнародних експертів до місії.

Під час операції пан Маск, голова SpaceX і Tesla, відвідав штаб і повідомив, що залишив рятувальникам міні-субмарину.

Пропустити Twitter допис , автор: @elonmusk Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 липня 2018 р.

Що написав Маск?

У відповіді одному користувачу Twitter, посилаючись на статтю щодо його участі в операції, Маск написав, що просить вибачення як у пана Ансворта, так і його команди.

"Провина моя і лише моя", - написав він.

У той таки час Маск звинуватив Ансворта у "брехні" щодо міні-субмарини, яку так і не було використано для порятунку дітей.

Пропустити Twitter допис 2, автор: @elonmusk As this well-written article suggests, my words were spoken in anger after Mr. Unsworth said several untruths & suggested I engage in a sexual act with the mini-sub, which had been built as an act of kindness & according to specifications from the dive team leader. — Elon Musk (@elonmusk) 18 липня 2018 р.

Пропустити Twitter допис 3, автор: @elonmusk Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18 липня 2018 р.

Про що суперечка?

Ансворт заявив, що запропонована Маском субмарина "жодним чином не спрацює" і запропонував Маску "запнути цю субмарину, куди хоче".

Підприємець відповів низкою твітів, у яких не згадував Ансворта на ім'я, проте називав його "британським експатом, який живе у Тайланді".

Він також написав, що зробить відео, як міні-субмарина пірнає у печеру "без проблем", додавши "вибач, педик, але ти напросився".

Image caption Верн Ансворт (праворуч) допоміг залучити до порятунку кращих фахівців, зокрема, і Роба Харпера (ліворуч)

Цей твіт отримали 22 мільйони фоловерів Маска. Проте пізніше він його видалив.

Проте Ансворт став не єдиною мішенню невдоволення Маска. Він також розкритикував керівника штабу порятунку Наронгсана Осоттанакорна за його висловлювання щодо "непрактичності" міні-субмарини при всій її "технологічній досконалості".

Як розгорталася печерна драма?

23 червня 12 хлопчиків у віці від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер опинилися у пастці через підтоплення однієї з печер.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Перші кадри рятувальної операції у Таїланді.

Діти та їхній тренер були повністю відрізані від світу, допоки їх змогли порятувати 2 липня в результаті складної операції, під час якої один із дайверів загинув.

Діти були порятовані, останнього члена групи підняли на поверхню 10 липня.

Маск відвідав місце інциденту у момент, коли було ще незрозуміло, чи зможуть дайвери самостійно порятувати хлопчиків.

Він розмістив у Twitter листа від Річарда Стентона, одного з двох британських експертів, які брали участь у порятунковій операції. Той закликав бізнес-лідерів якомога швидше збудувати капсулу, яку можна було б використати для порятунку дітей.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.