Змова проти США та зв'язки з ФСБ: в чому підозрюють "російського агента" Бутіну

Копирайт изображения FACEBOOK/ MARIA BUTINA Image caption Під час перебування в США Марія Бутіна активно спілкувалася з політиками-республіканцями та представниками Національної стрілецької асоціації

Вашингтонська федеральна прокуратура оголосила додаткове обвинувачення Марії Бутіній, яку ФБР арештувала минулої неділі, і попросила суд не випускати 29-річну росіянку під заставу.

Бутіна провину не визнає. Суд вирішив, що відпускати її на свободу не можна.

У первісному звинуваченні, оприлюдненому в понеділок, 16 липня, Бутіну звинувачували у злочинній змові з метою роботи в США іноземним агентом без реєстрації в Міністерстві юстиції. За це порушення теоретично загрожує до 5 років в'язниці, хоча на практиці вироки зазвичай м'якші.

Прокуратура зазначає, що людиною, з якою Бутіна нібито вступила в злочинну змову, є якийсь "російський чиновник". Так називають колишнього сенатора, заступника голови Центробанку Росії Олександра Торшина, чиєю помічницею кілька років вважалася Бутіна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американська прокуратура вважає, що Марія Бутіна діяла у тісній координації з Олександром Торшином, який нині обімає посаду заступника голови Центробанку Росії

У вівторок прокуратура також звинуватила росіянку в роботі незареєстрованим іноземним агентом в США, а не лише в злочинній змові з цією метою. Її потенційний термін ув'язнення внаслідок нових звинувачень подвоюється.

У середу вранці слідство направило судді клопотання на 12 сторінках, в якому просить не звільняти росіянку під заставу на тій підставі, що вона може покинути межі американської юрисдикції.

У цьому документі стверджується, що ФБР виявило зв'язки Бутіної з ФСБ, і що вона збиралася залишити свою вашингтонську квартиру, в якій нібито проживала з людиною, позначеною у справі як "американець № 1".

Мова йде про активіста Республіканської партії з Південної Дакоти Пола Еріксона, який у справі не проходить. Це може означати, що він пішов на співпрацю зі слідством.

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Таємна російська операція

Як повідомляє суду вашингтонський федеральний прокурор Ерік Кенерсон, Бутіну притягають до відповідальності за її роль в таємній російської операції з метою впливу на американську політику, в якій також нібито брав участь "російський чиновник", тобто Торшин.

Бутіна, стверджує пан Кенерсон, "не тільки має міцні зв'язки зі своєю країною (у якої немає з США договору про екстрадицію), але і фактично працює на російський уряд". Зовнішнє спостереження ФБР встановило в останні дні, що "Бутіна мала доступ до фінансових ресурсів та намір переказати гроші за межі США".

В матеріалах прокуратури зазначається, що найтіснішим зв'язком Бутіної з США є "американець № 1", тобто Еріксон, з яким вона "живе разом", але "вона, схоже, розглядає ці відносини просто як необхідний аспект її діяльності".

"Всі відомі особисті зв'язки Бутини, окрім тих американців, яких вона намагалася використовувати та піддати своєму впливу, знаходяться в Російській Федерації", - пише прокуратура, доводячи, що росіянку не слід випускати під заставу.

Її контракт на оренду квартири в окрузі Колумбія закінчується 31 липня. Під час арешту Бутіної 15 липня в квартирі знайшли коробки з упакованими речами, що лише підтвердило її намір кудись переїхати.

Копирайт изображения FACEBOOK/ MARIA BUTINA Image caption Марія Бутіна та Олександр Торшин зустрілася на конвенції Національної стрілецької асоціації з губернатором Вісконсину, республіканцем Скотом Вокером

Прокуратура натякає, що затримана збиралася полетіти на батьківщину, хоча у Washington Post є інформація, що вона планувала відправитися в Південну Дакоту, де Еріксон в минулому організував їй ряд публічних виступів.

Під час спостереження за Бутіною, ФБР провело кілька обшуків, в тому числі її житла, а також перевірило вміст ноутбука та айфона, і виявило ознаки того, що "в ході свого відрядження в США Бутіна підтримувала зв'язки з офіційними особами, які, мабуть, були російськими розвідниками".

Зокрема, у неї був список контактів осіб, які працюють в ФСБ. Наприклад, її "електронний список контактів містив поштовий акаунт з домену, який асоціюється з ФСБ". Що це за акаунт, не уточнюється.