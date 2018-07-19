Україна готується до перепису населення. Без Криму і частини Донбасу

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У 2019 році в Україні проведуть пробний перепис населення.

Він відбудеться у Києві та столичній області й стане підготовчим етапом до великого перепису по всій Україні.

Всеукраїнський перепис планують у 2020 році та, скоріше за все, він не охопить анексований Крим і частину Донбасу, яку не контролює уряд.

Рішення уряду

На думку Кабміну, пробний перепис дозволить сформувати нові технології та відпрацювати методи вже для всеукраїнського перепису.

Для прискорення внесення статистики та її обробки вперше планують використати планшети і ноутбуки.

Цей попередній перепис проведуть у грудні 2019 року в Оболонському районі Києва та Бородянському Київської області.

Далі інформацію узагальнять, оцінять і почнуть готуватися до великого перепису.

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в розмові з BBC News Україна каже, що це буде "перевірка та підготовка до великомасштабної роботи".

"Треба перевірити, як спрацьовують питання переписного листа та методи опитування", - пояснила вона.

Перепис 2020

Останній перепис населення України проводили ще 17 років тому, у 2001-му.

Майже весь цей час уряд планував новий перепис. Однак його постійно переносили з різних причин - від фінансових до політичних.

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У грудні 2015 року Кабінет міністрів вирішив призначити всеукраїнський перепис на 2020 рік.

За словами Елли Лібанової, збирати інформацію планують інноваційними методами - через онлайн реєстрацію та за допомогою сучасних планшетів.

"Буде простіший контроль, економія часу та робочої сили", - каже пані Лібанова.

Що стосується тих, хто виїхав працювати за кордон, то в цій ситуації дані надаватиме родина. При цьому, за її словами, персональна інформація всіх людей буде захищена і не потрапить до інших органів та структур.

Результати цього перепису стануть базою для прогнозування і управління соціально-економічним розвитком України.

Також це має допомогти в плануванні та реалізації бюджету, здійсненні соціально-демографічної політики та регулюванні міграційних процесів.

Крим та Донбас?

За словами Елли Лібанової, всеукраїнський перепис навряд охопить анексований Крим та території Донбасу, які уряд не контролює.

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"По-перше, туди не пустять українських представників, які мають проводити перепис. Ми не зможемо гарантувати їхню безпеку", - каже вона.

"По-друге, ми не можемо гарантувати, що в безпеці залишаться ті люди на окупованих територіях, які братимуть участь в переписі та нададуть інформацію про себе", - додає пані Лібанова.

Світова практика є такою, що за подібних умов перепис на таких територіях не проводиться.

"Тоді це відповідним чином фіксується та робиться відповідна примітка", - пояснила пані Лібанова.

Перший всеукраїнський перепис

Відбувся у 2001 році та встановив:

загальна кількість населення України у 2001 році - 48,457 млн осіб.

міського населення - 32,574 млн осіб, або 67,2 %

сільського населення - 15,883 млн осіб, або 32,8 %

Кількість чоловіків в Україні - 22,441 млн осіб (46,3%), жінок - 26,016 млн (53,7%).

За даними українських демографів, з 1993 року населення країни поступово зменшується.

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