Антикорупційні війни: зеленка, ніч у Порошенка і вплив США

Копирайт изображения UNIAN Image caption Колись соратники у боротьбі з корупцією керівники НАБУ Артем Ситник та голова САП Назар Холодницький зараз не надто добирають слова у взаємних обвинуваченнях

Боротьба українських антикорупціонерів з владою і між собою досягає апогею: нова антикорупційна прокуратура (САП) свариться з антикорупційним бюро (НАБУ), а їхні керівники звинувачують один одного у параної.

Цим органам почергово закидають роботу на владу, а керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна під час протестів залили зеленкою просто на очах у поліції.

Інші активісти, акції яких ніхто не зриває, майже безперешкодно вриваються в антикорупційне бюро і ламають там меблі, знову ж таки за пасивної позиції поліції.

При цьому САП закриває справу проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, після чого голову цієї прокуратури виходить підтримувати близький у минулому до пана Авакова політик.

Натомість на бік НАБУ і противників САП оперативно і публічно стало посольство США в Україні.

Вже наступного тижня варто чекати кульмінації протистояння - долю голови антикорупційної прокуратури Назара Холодницького вирішить спеціальна комісія прокурорів, яка саме з подачі НАБУ знайшла грубі порушення у роботі голови САП.

Що відбувається з українськими антикорупційними органами, на створенні яких наполягали захіні партнери України, і до чого може призвести їхнє протистояння, розбиралася ВВС News Україна.

Як почалось протистояння НАБУ і САП

Створення незалежного Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було одним із найбільших досягнень у сфері боротьби з корупцією в Україні.

Обрані на відкритих і підтримуваних західними партнерами конкурсах керівники видавались командою, яка мала оголосити війну найвпливовішим корупціонерам в країні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На фоні протистояння двох найголовніших органів у боротьбі з корупцією, Україна таки почала створювати спеціальний антикорупційний суд

І на початку роботи здавалось, що голова НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький грають в одній команді у протистоянні з владою і старою прокуратурою.

Проте з часом суперечки між НАБУ та антикорупційними прокурорами, які контролюють розслідування детективів НАБУ, стали публічними.

Вперше це виринуло у ЗМІ під час арештів у так званій справі "рюкзаків Авакова".

31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за обвинуваченням у співучасті у розтраті 14 мільйонів гривень під час закупівель рюкзаків для Нацгвардії.

Підозру у цій справі, за законом, підписав головний антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

Вже тоді цю справу називали протистоянням команд президента та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Голова МВС називав справу проти сина "політично інспірованою".

Копирайт изображения UNIAN Image caption У ЗМІ почергово закидають керівникам антикорупційних органів співпрацю то з президентом, то з міністром внутрішніх справ

А активісти тоді вперше заговорили про політичну заангажованість Назара Холодницького.

Член парламенту Сергій Лещенко припускав, що пан Холодницький може грати на руку адміністрації президента у боротьбі з командою Арсена Авакова: буцімто підозру щодо сина Авакова у САП підписали у досить непідходящий час.

Сам же Холодницький тоді парирував - підписав, коли підозра була повна і готова до підпису.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Частина активістів вимагає відставки голови НАБУ Артема Ситника

Копирайт изображения UNIAN Image caption А впливові групи активістів організовують акції з вимогою відставки Назара Холодницького

Натомість у кулуарах парламенту тоді натякали, що із міністром Аваковим та поліцією "співпрацює" НАБУ і його керівник Артем Ситник. І що він нібито телефоном попереджав пана Авакова про майбутній обшук у його сина.

У будь-якому разі, відтоді стосунки Ситника та Холодницького охололи.

В одному з інтерв'ю Артем Ситник все ж наполягав, що, попри всі суперечки, співпраця НАБУ і САП - надважлива.

"Сподіваюсь, і Холодницький розуміє, і я розумію, що ми - складові одного цілого", - казав пан Ситник.

Але вже за півроку між керівниками двох антикорупційних відомств спалахнула справжня війна.

Хто прослуховував Холодницького і що йому закидають

30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вимагає зняти з посади Назара Холодницького.

Пан Луценко звинуватив його "у дисциплінарних проступках", які виявило спільне розслідування генпрокуратури та НАБУ.

У межах цього слідства в акваріумі у кабінеті пана Холодницького місяць працював пристрій для підслуховування.

Майже одночасно із заявою пана Луценка у наступ пішов Артем Ситник. Він дав інтерв'ю "Дзеркалу тижня", де детально пояснив претензії до свого колеги з антикорупційного цеху.

Головна фабула звинувачень така: Назар Холодницький нібито "зливав" інформацію підозрюваним, тиснув на свідків та прокурорів.

Тоді НАБУ навіть опублікувало записи, на яких пан Холодницький дійсно говорить речі, в яких його обвинувачували генпрокурор та голова НАБУ.

Сам Холодницький заперечив свою провину, опубліковані записи назвав "нарізкою", а обвинувачення пана Ситника - безглуздими.

Справу щодо Холодницького передали кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокуратури, щоб розібратись, чи може Холодницький і далі працювати головою САП.

На початку липня ця комісія надала свій висновок, у якому знайшла у діях пана Холодницького серйозні порушення, проте рекомендувала тільки оголосити йому догану, а не звільнити.

Засідання цієї комісії та ухвалення рішення має відбутись 24 липня, і перед цим днем протистояння між НАБУ і САП загострюється.

Компромат на Ситника

В інтерв'ю ЗМІ Артем Ситник заявив, що якщо Назара Холодницького не звільнять, негативні наслідки для правоохоронної системи будуть "дуже серйозні".

Пан Ситник додав, що з часу скандалу з прослуховуванням з Назаром Холодницьким не спілкується і остерігається помсти, та поскаржився на гальмування справ детективів НАБУ у САП.

Він також офіційно звернувся до комісії з проханням ухвалити рішення звільнити Холодницького.

У відповідь Назар Холодницький назвав заяви Ситника тиском на комісію та оголосив, що у відставку йти не збирається.

"Я не буду мститися точно. У людини просто параноя, йому всі мстяться, за ним всі стежать, його прослуховують. Людині треба до психіатра сходити", - заочно відповів він пану Ситнику.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Назар Холодницький вважає, що у Артема Ситника параноя

Гальмування ж справ НАБУ пан Холодницький пояснив низькою якістю поданих документів.

"У мене на столі лежить проект підозри, за який два роки тому мене змішували з лайном, що я там гальмую все, що тільки можна. Але, вибачте, там 196 граматичних помилок на 11 аркушах", - наполягає пан Холодницький.

Громадські активісти з Центру протидії корупції, до голосу яких дослухаються західні партнери України, також налаштовані різко проти пана Холодницького.

На початку липня там заявили, що через докази порушень пана Холодницького його мають звільнити з посади керівника САП.

Однак згодом журналісти оприлюднили компромат, який боляче вдарив уже по Артему Ситнику, якого наразі підтримують активісти.

Журналісти програми "Схеми" зафільмували напівсекретні зустрічі у президента Петра Порошенка вдома різноманітних чиновників та політиків.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Артем Ситник не уявляє конструктивної співпраці НАБУ і САП, якщо не звільнити Назара Холодницького

І у квітні 2018 року на такі нічні рандеву до президента приїздив Артем Ситник.

Сам Артем Ситник підтвердив нічні поїздки до Петра Порошенка, але наполягає, що під час зустрічей йшлося про створення антикорупційного суду. Ба більше, такі зустрічі нібито і дали змогу ухвалити закон, який сприятиме створенню незалежного суду.

Багато для кого таких пояснень виявилось замало і низка експертів та громадських активістів все ж вбачали у нічних зустрічах певний вплив президента на голову НАБУ.

В іміджевому плані це стало суттєвим ударом по Ситнику, звинувачення у співпраці якого з владою отримали підґрунтя.

Чому загострився конфлікт і до чого тут "рюкзаки Авакова"

З наближенням засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо Холодницького протистояння між антикорупціонерами загострилось.

12 липня стало відомо, що САП закрила кримінальні провадження щодо сина Арсена Авакова Олександра та екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря через відсутність доказів їхньої провини.

Це рішення викликало хвилю обурення як серед активістів з Центру протидії корупції, так і серед депутатів.

НАБУ також розкритикувало рішення антикорупційних прокурорів і одразу ж опротестувала його.

Назар Холодницький же зауважив, що прокурори є незалежними у своїй процесуальній діяльності навіть від нього, і будь-який тиск на них є неприйнятним.

Копирайт изображения MVS.GOV.UA Image caption Скандальні рюкзаки, справа щодо яких вперше засвітила похолодання стосунків НАБУ та САП

Така позиція обурила частину активістів, які організували 17 липня під офісом САП мітинг з вимогою відставки Назара Холодницького.

Протест організував Центр протидії корупції на чолі з відомим антикорупційним активістом Віталієм Шабуніним, який під час конкурсного відбору пана Холодницького голосував за його кандидатуру і називав його принциповим прокурором.

Свою акцію активісти назвали "Холодницький, пакуй речі й на вихід!"

Натомість альтернативну акцію - на захист пана Холодницького та з вимогою відставки Артема Ситника - організував Ілля Кива, давній соратник Арсена Авакова, колишній начальник департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.

Кива закидає Ситнику контакти з Порошенком, в тому числі через скандал з нічними візитами.

Хто захищає НАБУ, а хто - САП

Між учасниками протестів виникли перепалки, а кілька провокаторів облили Віталія Шабуніна зеленкою.

Щоправда, трохи зеленки дісталось і самому Іллі Киві.

У Центрі протидії корупції звинуватили в організації провокацій Іллю Киву та опосередковано - Арсена Авакова. Як доказ вони згадували кволу реакцію поліції на провокації та напади на своїх активістів.

Натомість пан Кива звинуватив у провокаціях активістів та пана Шабуніна, які нібито хотіли "закрити рота" людям, які виступили проти Артема Ситника.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Активіста-антикорупціонера Віталія Шабуніна облили зеленкою на акції проти Назара Холодницького

Пан Кива також написав заяву в поліцію, що Віталій Шабунін сам напав на нього, а невстановленні особи саме його облили зеленкою.

Показово, що паралельно з подіями біля САП агресивно налаштовані молодики увірвались до приміщення НАБУ і розтрощили меблі у громадській приймальні.

У НАБУ назвали цю атаку політичною провокацією влади та звернули увагу на пасивність поліції, яка дозволила молодикам розгромити приймальню антикорупційного бюро.

І бюро, і Центр протидії корупції заявили, що учасників атаки організовано підвозили та, імовірно, платили за це гроші.

У день нападу на пана Шабуніна поліція затримала двох нападників, склала на них протокол за хуліганські дії та відпустила. Після нападу на НАБУ поліція заявила, що відкрила за цим фактом кримінальну справу.

Але набагато жорстокішою була заява посольства США в Україні, яке послідовно захищає незалежність НАБУ.

Ввечері 17 липня посольство висловило стурбованість нападами на Віталія Шабуніна та будівлю НАБУ.

"Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві", - так відреагувало посольство одного з ключових партнерів України.

Показово, що раніше у ЗМІ з'явились чутки, що США скасували американську візу пану Холодницькому, які фактично підтвердив Артем Ситник. Сам Холодницький цю історію не коментує.

Після такої реакції США активізувались і українські силовики.

Чим може закінчитись протистояння

З самого ранку 18 липня ситуацію прокоментував Генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Доручив столичній прокуратурі переглянути кваліфікацію подій і зареєструвати кримінальне провадження", - написав пан Луценко у Facebook щодо нападу на Шабуніна.

Він додав, що використання зеленки - це "ватна традиція" з ознаками кримінального правопорушення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Політичне прикриття акції на захист Назара Холодницького забезпечив у минулому соратник Арсена Авакова Ілля Кива

Судячи з нинішньої тенденції, засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури щодо долі Назара Холодницького навряд чи пройде спокійно.

Якщо пана Холодницького не звільнять, то нормальну співпрацю двох антикорупційних органів після всіх сварок і взаємних обвинувачень уявити складно.

А якщо ж звільнять, то буде не менше проблем з обранням нового керівника САП.