Сім найбільш знакових серіалів Netflix

Копирайт изображения Netflix Image caption Стрічка "Дуже дивні справи" стала одним із найбільших хітів Netflix

Netflix, яка починала з продажів та прокату фільмів на DVD, за кілька років перетворилася на потужну платформу із власним контентом.

ВВС відібрала сім найбільш успішних продуктів Netflix, які допомогли компанії стати серйозним гравцем у медіа-індустрії.

1. "Картковий будинок"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Робін Райт отримала премію "Золотий глобус" за роль Клер Андервуд

Ця політична драма отримала багато професійних нагород та стала одним з перших оригінальних серіалів Netflix, який швидко завоював прихільність глядачів і допоміг утвердити імідж компанії як такої, що створює якісний і цікавий телевізійний продукт.

Серіал розповідає історію конгресмена США Френка Андервуда. Чоловік хоче будь-що отримати посаду президента США, не гребуючи нічим на своє шляху. Однак Френк не став би біля керма без допомоги своєї дружини Клер, яка прагне влади мало не більше за нього.

2013 року драма отримала дев'ять номінацій на "Еммі".

Майбутнє стрічки опинилося під загрозою, після того як головна зірка фільму Кевін Спейсі змушений був залишити серіал через скандал на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Однак вже наприкінці року відбудеться прем'єра фінального і найкоротшого сезону серіалу. Тепер в центрі сюжету "Карткового будинку" - Клер Андервуд у виконанні Робін Райт.

2. "Помаранчевий - хіт сезону"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Актори серіалу на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США у 2017 році

Стрічка, що заснована на реальних подіях, розповідає про життя в жіночій в'язниці. Головну героїню Пайпер Керман - молоду, заможну мешканку Нью-Йорка - засудили до 15 місяців в'язниці за посібництво у контрабанді наркотиків.

Серіал номінували на здобуття багатьох нагород, серед яких: "Еммі", премія Гільдії кіноакторів США, "Золотий глобус" тощо.

Стрічка отримала схвальні відгуки за висвітлення расових проблем, питань ЛГБТ та гендерної рівності.

Кейт Малгрю, яка виконала в стрічці роль авторитетної "зечки", в інтерв'ю The Guardian сказала: "На телебаченні завжди боялися показувати цю сторону життя.

Голлівуд і телебачення - це гігантська машина, що сповнена ненавесті до жінок. У їхньому світі досконалі чоловіки спокушають прекрасних жінок, які мають повністю їм підкорятися".

3. "13 причин чому"

Сюжет фільму заснований на однойменному романі Джея Ешера 2007 року.

17-річний Клей знайшов біля дверей свого будинку коробку з аудіокасетами. На них записаний голос його шкільної подруги Ханни Бейкер. Дівчина нещодавно покінчила життя самогубством, не витримавши емоційного тиску у школі.

Ханна розповідає про 13 причини, які підштовхнули її до суїциду.

Стрічка спровокувала хвилю обговорень у соціальних мережах між глядачами, експертами та батьками про те, чи не занадто гламурно автори фільму зобразили самогубство.

Талановиту гру молодих акторів, Кетрін Ленгфорд та Ділана Міннета, добре сприйняли як глядачі, так і критики.

Перший сезон - це, по суті, 13 годин несподіванки, тривоги та сум'яття, тому варто запастися хустинками на час перегляду.

4. "Дуже дивні речі"

"Дуже дивні речі" - ще одне шоу із зірковим акторським складом, яке поповнило скарбничку найпопулярніших продуктів Netflix.

Події відбуваються у 1980-ті роки. В американському провінційному місті зникає 12-річний Вілл Байєрс. Мати хлопчика Джойс (Вайнона Райдер) не знаходится собі місця, намагаючись знайти сина.

Друзі Вілла також вирушають на пошуки зниклого хлопчика. Їм допомагає дівчинка з психокінетичними здібностями на ім'я Оді.

Робота талановитої молоді не залишилась без уваги. Стрічка отримали кілька галузевих номінацій та нагород.

Цього року одна з наймолодших зірок серіалу Міллі Боббі Браун отримала свою другу номінацію на "Еммі" за роль юної провидиці Оді.

До речі, а чим ви займались у свої 14?

5. "Корона"

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Ця пишна історична драма 2016 року розповідає про життя та правління британської королеви Єлизавети II.

Перший сезон серіалу "Корона" починається з весілля Єлизавети і герцога Единбурзького, Філіпа. Король Георг VI хворий, тому незабаром він передасть корону доньці.

Непрості рішення, політичне суперництво та любовні колізії - і скромна принцеса на очах глядачів перетворюється на справжню королеву, яка сформувала Британію у ХХ столітті.

Перший сезон став найдорожчим проектом Netflix із бюджетом 100 млн фунтів. Розкішні вбрання, дорогі декорації - стрічка стала справжнім видовищем для фанатів костюмованих драм, які стверджують, що ці гроші були витрачені не дарма.

Серіал отримав кілька премій, зокрема Гільдії кіноакторів США у номінації "найкраща актриса" та "найкращий актор".

6. "Нарко"

Перші два сезони серіалу розповідають, як колумбійський мафіозі Пабло Ескобар вирішив постачати кокаїн до США. Дуже швидко цей кримінальний бізнес озолотив молодого Ескобара, перетворивши на впливового наркоторговця.

Стрічку хвалять за динамічний екшен та гарну режисуру. А Вагнер Моура отримав схвальні відгуки за реалістичне відтворення образу легендарного наркобарона.

Заради ролі Пабло Ескобара бразильському актору довелося вивчити іспанську мову, однак навіть його акцент не став на заваді номінації на премію "Золотий глобус" в 2016 році.

7. "Грейс і Френкі"

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В центрі сюжету - дві закляті суперниці Грейс (Джейн Фонда) і Френкі (Лілі Томлін), які стали подругами після того, як їхні чоловіки повідомили, що кохають один одного і планують одружитися.

Хоча перший сезон отримав різні відгуки критиків, зоряний акторський склад не залишив глядачів байдужими.

Талановита гра Джейн Фонди і Лілі Томлін заграла новими, ще більш яскравими, барвами, вважають їхні шанувальники.

Марта Кауфман, співавторка та виконавча директорка стрічки, розповіла The Hollywood Reporter, що хотіла створити платформу для "дорослих" актрис за 70, які втомилися грати бабусь.

Серіал отримав чотири номінації на "Еммі" та одну на "Золотий глобус".

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