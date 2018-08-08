Еміграція лікарів з України: чи буде кому лікувати?

Копирайт изображения UNIAN

З початком впровадження медичної реформи під керівництвом в.о. міністра Уляни Супрун її опоненти заявляють про те, що десятки тисяч українських медиків виїхали на роботу за кордон, оскільки не бачать для себе перспектив в Україні.

У пресі з посиланням на посадових осіб називалася цифра - за кілька останніх років близько 70 тисяч медичних працівників виїхали з країни, з них 10 тисяч - лікарі.

Але якою є реальна картина трудової міграції медиків і, зрештою, чи буде кому лікувати українців у найближчі роки?

Звідки цифра 70 тисяч?

В Україні не ведеться статистика трудової міграції за професіями. Офіційні органи називають лише загальну цифру тих, хто виїхав працювати за межі України, та й то, ці цифри є дуже приблизними: за даними Держстату, у 2015-2017 роках з України виїхало 1,303 млн працівників. За неофіційними даними, трудових мігрантів більше у кілька разів.

Чи не найгучніше про кількість медиків, які виїхали на роботу за межі України, заявляла голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

Наприкінці червня, вітаючи медиків із професійним святом, вона знову про це писала у Facebook.

"Ми щороку готуємо тисячі нових медичних кадрів, і вони щороку виїжджають за кордон до країн, які зацікавлені в українських медиках та створюють для них людські і сприятливі умови працевлаштування. (...) За останні кілька років з України виїхало майже 70 тисяч медиків, у найближчі роки, за нашими прогнозами, виїде ще близько 50 тисяч", - наголошувала Ольга Богомолець.

Ми щороку готуємо тисячі нових медичних кадрів, і вони щороку виїжджають за кордон до країн, які зацікавлені в українських медиках та створюють для них людські і сприятливі умови працевлаштування Ольга Богомолець, голова комітету ВРУ з питань охорони здоров'я

Проте як вдалося з'ясувати ВВС News Україна у профільному комітеті ВРУ, Ольга Богомолець послуговувалася "даними профспілок", які лунали на засіданнях очолюваного нею комітету, а також у пресі.

Так само на дані профспілок вже кілька місяців поспіль посилаються деякі політики і громадські діячі.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Для лікарів-емігрантів шлях до посади лікаря у країнах Європи непростий

Проте, у кількох профспілкових організаціях ВВС News Україна цих даних не підтвердили. Там кажуть, що такої статистики в Україні ніхто не веде.

Про це кажуть також в міністерстві охорони здоров'я України, наголошуючи, що офіційної статистики трудової міграції медпрацівників за кордон просто не існує. Окрім того, зазначають у прес-службі МОЗ, не надають "якісних і доведених підрахунків" про еміграцію лікарів недержавні організації чи установи.

"Тому будь-які заяви щодо кількості медпрацівників, що виїхали з України, не мають надійних підстав", - ідеться у відповіді прес-служби МОЗ на запит ВВС News Україна.

Про кількість медиків-мігрантів не знають і у Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Бдь-які заяви щодо кількості медпрацівників, що виїхали з України, не мають надійних підстав Прес-служба МОЗ України

"Цифри, що гуляють інформаційним простором, дуже відрізняються і не можуть бути доведені як абсолютні. Якщо немає точної інформації про те, скільки українців працює за кордоном загалом, то ми не зможемо вирахувати і кількість українських лікарів. Цифри, що оприлюднюються, беруться фактично зі стелі", - каже президент асоціації Василь Воскобойник у коментарі ВВС News Україна.

Розслідування ВВС News Україна показало, що цифра "близько 70 тисяч медиків" вперше пролунала від лідера профспілки працівників охорони здоров'я міста Києва Лариси Канаровської, на яку посилаються і в комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

У коментарі ВВС News Україна вона сказала, що ідеться про відтік медичних працівників із медичних закладів України за даними Держкомстату, причому станом на кінець 2016 року. А саме: що протягом 2014 по 2016 рік з медзакладів звільнилося 66 тисяч осіб. До цієї цифри входять ті, кого скоротили, хто пішов на пенсію, а також ті, хто розчарувався у професії і ті, хто вирішив шукати роботу за межами України.

Хто і чому поставив знак рівності між усіма звільненими та трудовими мігрантами, - невідомо.

"Відтік кадрів є постійно, але всі мовчать, ніхто не хоче рахувати, якими є обсяги трудової міграції медиків", - наголошує Лариса Канаровська. З вуст якої у попередні роки у ЗМІ лунали заяви про "66 тисяч медиків, що виїхали з України".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Студенти-медики після закінчення вишу мають високі шанси потрапити на роботу за кордон, навіть не маючи досвіду

Попит є, але...

Але неспростовним лишається той факт, що українські лікарі більше почали їздити працювати за кордон. Як, власне, і представники інших професій. Найбільше таких - в областях, які межують із країнами Євросоюзу.

Українські медики їдуть переважно у Східну Європу. Причина загальновідома: фахівці Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини тощо виїздять у Західну Європу, у пошуку кращих заробітків. Через що зростає кількість вакансій у цих країнах. Платня, що її пропонують українським медикам, у 10-20 разів вища, аніж в Україні.

"Лікар-невропатолог вищої категорії в Угорщині отримує в місяць 650-850 тисяч форинтів, тобто, 2-2,5 тисячі євро на руки, залежно від кількості чергувань. От і порівнюйте, де краще", - каже Тарас Ганич, доктор медичних наук, завідувач кафедри в Ужгородському національному університеті. В Угорщині працює його дружина, він - в Україні.

Роботу за межами України зараз допомагають знаходити навіть українські сайти з пошуку роботи. Також інформацію, знаючи іноземну мову, можна знайти на рекрутингових сайтах міст країн Європи.

Як наголошує заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій, медики з України не обов'язково працюють у медичній галузі.

"Найбільше медичних працівників виїздять із Західної України. Не всі працюють лікарями чи медсестрами, оскільки далеко не всі у змозі одержати дозвіл на роботу за професією. Багато хто працює не у медицині, а, наприклад, доглядальниками хворих чи немічних, одержуючи у середньому 1,5 тис. євро на місяць, чи й узагалі на далеких від медицини роботах", - каже він у коментарі ВВС News Україна.

На підтвердження слів про роботу не за фахом, Олег Мусій твердить, що минулого року Польща "сертифікувала лише близько 40 лікарів".

Василь Воскобойник каже, що за неофіційною інформацією, у тій таки Польщі станом на початок 2018 року офіційно працює 103 медичні сестри. Скільки неофіційно - невідомо.

Треба довести, що ти фахівець. Це довгі роки, коли треба стати іншою людиною, змінити психологію. Це дуже тяжкий шлях Анатолій Цибуля, лікар, працює у Німеччині

Один із лідерів Всеукраїнського лікарського товариства Микола Тищук розповів ВВС News Україна, що у Німеччині на сьогодні лікарями працює близько чотирьох тисяч вихідців із України, однак ця статистика охоплює усі роки незалежності і не включає показник "асистент лікаря".

Як кажуть і експерти, і ті, хто працює чи працював у лікарнях європейських країн, кількість медиків із України справді зросла. Вони знаходять вакансії переважно у невеликих містах.

Спочатку ви нуль, а не фахівець

Однак туди шлях для українського лікаря, як власне, і для лікарів з інших країн, складний.

"Той, хто приїздить за кордон із лікарським дипломом, він не фахівець. Він - нуль. Бо треба довести, що ти фахівець. Це довгі роки, коли треба стати іншою людиною, змінити психологію. Це дуже тяжкий шлях", - розповів ВВС News Україна Анатолій Цибуля, лікар-геронтолог, який 18 років працює у Празі.

Він посилається на дані місцевих ЗМІ: лише 10 відсотків іноземців, що приїздять до Чехії у пошуках роботи лікаря, складають іспити і проходять нострифікацію, тобто, згоду відповідних органів держави визнавати диплом, після чого вони можуть працювати лікарями.

"Стати лікарем в країні Євросоюзу дуже тяжко. Лікар, який хоче працювати в Чехії, має сертифікувати свій диплом, скласти іспити, щоби отримати ліцензію. Екзамени дуже тяжкі, за різними напрямками, письмово і усною чеською мовою", - розповідає він.

В університетські клініки чи лікарні великих міст потрапляють одиниці мігрантів. Натомість, маленькі міста пропонують вакансії. Але останнім часом з'явилися нові виклики для лікарів-емігрантів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Опоненти міністра Уляни Супрун впевнені, що через кілька років у медицині буде "кадровий голод", МОЗ каже - неправда

"Звичайно, потрапити до Німеччини було нелегко, - розповідає ВВС News Україна Олександр Масіков, лікар-хірург. - Треба було вивчити мову, скласти екзамен німецькою мовою, отримати сертифікат і знайти роботу. Після усього цього ти стаєш асистентом лікаря. І асистентом можна працювати хоч все життя. Щоб стати лікарем і мати вищу платню, треба шість років відпрацювати і головне - виконати необхідну програму, тобто, мати певну кількість операцій".

Як асистент лікаря Олександр отримував 4 тис. євро, але 40% з цієї суми стягували як податки.

"Останнім часом можливості отримати посаду лікаря для українців та інших трудових мігрантів із колишнього Союзу ускладнився. Німецька влада почала надавати перевагу мігрантам, яких ФРН прихистила - сирійцям, ліванцям, лівійцям", - каже він.

Олександр повернувся до Луцька і працює хірургом у рідному місті.

"Після завершення терміну тимчасового дозволу на роботу через різні бюрократичні перепони не зміг його далі продовжити. Тепер можу спробувати отримати роботу в іншій землі ФРН. Але зараз вагаюсь, наскільки мені це потрібно. Може, варто далі розвиватися в Україні. Не можна жили лише планами Німеччини, а плани в Україні відкидати", - каже він.

Свої висновки робить й доктор медичних наук Тарас Ганич із Ужгорода. Медики Закарпаття найчастіше знаходять роботу у сусідній Угорщині.

"Універсальний ідеальний варіант для медичного працівника - заробляти за кордоном, а витрачати гроші вдома. І це стосується не тільки українців. Так роблять і жителі, приміром, західних областей Угорщини: заробляють в Австрії, а живуть вдома, звідки їздять на роботу в сусідню країну", - каже він у коментарі BBC News Україна.

Кадровий голод чи занадто багато лікарів?

Але навіть за відсутності точної статистики про те, скільки медиків виїхали працювати за кордон, лишається питання: чи не призведе трудова міграція до ситуації, коли в Україні не вистачатиме фахівців?

Критики реформи охорони здоров'я переконані, що так.

"Настане ситуація, коли не буде кому лікувати. Кадровий голод буде", - каже заступник голови комітету парламенту з питань охорони здоров'я Олег Мусій.

Водночас, він каже, що причина не лише у тому, що медики залишають Україну.

Депутат звертає увагу на вік лікарів в Україні: близько половини з них - передпенсійного чи пенсійного віку. А частка лікарів у віці 35-55 років - помітно менша.

"Решта лікарів - це молоді люди, які не розчарувалися у професії, ще мають надії на те, що жах в медицині скінчиться. Вони працюють 10 років, потім ще 5 розчаровано чекають і тоді реально починають думати про те, щоб виїхати. Бо навіть працюючи асистентом лікаря отримуватимуть у європейській країні значно більше, ніж тут. Плюс ще й на перший час одержать допомогу - житло і в удосконаленні мови", - каже ВВС News Україна Олег Мусій.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Низька зарплата медиків України - проблема багатьох років, яку реформа галузі, переконують в МОЗ, має подолати

За його словами, вже зараз в Україні не вистачає сімейних лікарів, лікарів-фтизіатрів, терапевтів.

Але міністерство охорони здоров'я запевняє: будь-які заяви про стрімке зростання дефіциту кадрів на ринку праці лікарів є необґрунтованими.

"Упродовж останніх п'яти років немає різких змін у кількості вакансій лікарів в українських закладах охорони здоров'я: на кінець 2017 року вакантними залишались 22 635 штатних посад лікарів, у 2016 році - 21 837 посад, у 2015 - 21 707, у 2014 - 20 689, а у 2013 - 22 522", - ідеться у відповіді на запит ВВС News Україна.

Ще понад рік тому в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростовувала заяви про еміграцію лікарів і їх дефіцит.

"В Україні більше лікарів на 10 тис. населення, ніж у будь-якій іншій країні світу. Але чи правильні в них спеціальності? Ні. Нам потрібно більше лікарів загальної практики, замість вузькоспеціалізованих. Більше сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів", - наголошувала пані Супрун.

У міністерстві кажуть про те, що реформа медицини "докорінно змінює" підходи у визначенні потреби як медичних працівників, так і медичних закладів.

"Передусім потреби пацієнтів на місцях мають визначати, скільки лікарів і яких потрібно у конкретному медзакладі. Цей процес уже розпочався у закладах первинної медичної допомоги", - наголошують у МОЗ.

"Окрім того, з'являються "потужні стимули" для розвитку ринку праці лікарів. Ідеться не лише про підвищення зарплати, але й допомогу місцевої влади лікарям - надання житла, службового транспорту тощо.

У міністерстві минулого тижня повідомили, що у липні зарплати лікарів, передусім, сімейних, педіатрів, терапевтів, зросли у порівнянні із червнем у кілька разів і становили подекуди від 11 до 16 тисяч гривень. Але такі приклади поки лишаються поодинокими.