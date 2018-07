"Богемська рапсодія": п'ять речей, якими вразив трейлер фільму про Queen

Останній трейлер довгоочікуваного біографічного фільму про гурт Queen - такий же багатошаровий як і відомий хіт Bohemian Rhapsody, розповідає кореспондент з питань дозвілля BBC Алекс Тейлор.

Сповнений найвеличнішими хітами групи, він попонує запаморочливу подорож в минуле, до злетів та падінь гурту та його фронтмена Фредді Мерк'юрі, якого грає актор Рамі Малек.

Ось п'ять речей, які ми дізналися про фільм з цього трейлера.

1. Музика для чемпіонів

Фредді грає у фільмі американський актор Рамі Малек

Ви коли-небудь цікавилися, як можуть звучати накладені один на одного хіти Bohemian Rhapsody та We Are The Champions? Почуєте.

Трейлер також дражнить історією появи іншого хіта групи, що звучить немов її гімн, - We Will Rock You.

"Я бажав би подарувати аудиторії пісню, яку б вони могли виконувати", - говорить Мерк'юрі гітарист Браян Мей, якого грає актор Гвілім Лі.

"Які слова?" - запитує фронтмен.

Ми всі знаємо відповідь. І ви знаєте що робити…

(Автор цього тексту з радістю бере на себе повну відповідальність за те, що ці слова лунатимуть у вас в голові цілий день)

2. Розповідається, як з'явилася група

Так Queen виглядає у фільмі на початку свого шляху до слави

Крок, який обов'язково порадує супер-шанувальників - це подорож до ранніх років існування Queen.

На передньому плані з'являються перлини забутої істини: зокрема те, що Мерк'юрі не був першим фронтменом групи.

Справді, він приєднався до групи, яка тоді називалася Smile (під своїм справжнім прізвищем Фаррух Балсара), після того, як його друг, басист Тім Стафелл, пішов у 1970 році, аби приєднатися до Humpy Bong.

Перемотуємо на рік вперед і вже тоді гурт Smile змінив своє ім'я на Queen (на вимогу Мерк'юрі), перш ніж виступити вперше в класичному складі - Мерк'юрі, Браян Мей, Роджер Тейлор та Джон Дікон - у липні 1971 року.

Британський актор Бен Харді грає роль барабанщика Тейлора і з'являється у трейлері разом з американським актором Джозефом Маццелло, який зображує басиста Дікона.

3. Знаменитий виступ гурту на Вемблі - в центрі уваги

Під час виступу на стадіоні Вемблі гурт Queen допоміг зібрати 30 млн фунтів для допомоги постраждалим від голоду в Ефіопії

Гурт Queen часто виступав на величезних стадіонах. Тож не дивно, що легендарному виступу на стадіоні Вемблі відводиться центральна роль.

Цей концерт, організований музикантами Бобом Гелдофом та Міджом Юром, транслювався на аудиторію у 1,5 млрд людей і допоміг зібрати гроші для тих, хто страждав від голоду в Ефіопії. На ньому виступили найвідоміші гурти світу.

Можливо, саме гурт Queen був найяскравішою зіркою на цьому концерті, попри виступи інших видатних учасників - U2 та Елтона Джона. Критики назвали цей концерт одним з найвеличніших за всю історію.

4. Кохання всього життя - жінка

Мері Остін була музою та коханням всього життя для Фредді Мерк'юрі

Перший трейлер фільму раніше розкритикували за недостатню увагу до сексуального життя Мерк'юрі.

Хоча зараз він відомий як гей, байопік показує стосунки Фредді з його дівчиною Мері Остін.

У розмові з The Sunday Times минулого року Браян Мей сказав, що Мерк'юрі називав Мері Остін "коханням мого життя".

Гітарист зазначив, що пара залишалася друзями, коли у Фреді Мерк'юрі були гомосексуальні стосунки. Мері Остін згадана і у заповіті музиканта.

Розповідаючи про бісексуальну природу Мерк'юрі, Браян Мері згадував: "На початку гурт жив на невеликі гроші. Ми не могли дозволити собі знімати персональні номери в готелі, тому я ділив кімнату з Фредді. Я не так багато речей не знав про Фредді та що він витворяв в ті дні… Це було досить очевидним, коли відвідувачі роздягальні Фредді почали змінюватися - з гарячих дівчат на гарячих чоловіків. Для нас це було не важливо, та й чому мало бути?"

Згадуючи безтурботну манеру, з якою Фредді говорив про зміни, Мей додав: "У Фредді була звичка казати: "Добре, я думаю, ви розумієте це...", дещо незграбно, і в якийсь момент він сказав: "Я думаю, ви розумієте, що я змінив особисте життя?"

5. Боротьба Фредді зі СНІДом висвітлюється тактовно

Боротьба Фредді з хворобою висвітлюється у фільмі тактовно

Саша Барон Коен, якого спочатку бачили у ролі Мерк'юрі, розповів, що частково відмовився від неї тому, що побоювався, що фільм покаже "відбілену" версію життя фронтмена.

На тлі своєї активної концертної діяльності він перебував у таємній битві проти СНІДу на піку соціальної нетерпимості до носіїв вірусу.

Трейлер подає цю історію зважено, надаючи пріоритет таланту музиканта та його впливу.

"А якщо в мене немає часу?" - запитує Рамі Малек, який грає Фредді Мерк'юрі.

Музикант помер 1991 року у віці 45 років, незадовго до появи нових методів боротьби з ВІЛ та СНІД.

Попри те, що його життя трагічно обірвалося, його творчість продовжує жити.