Чи може курортний роман перетворитися на жах?

Копирайт изображения BBC Three / David Weller

З колективної любові глядачів до реаліті-шоу "Острів кохання" можна чітко зрозуміти одне: британці - палкі шанувальники курортних романів.

Літнє кохання може бути казковим і феєричним. Але все стається занадто швидко, і визнаймо - більшість цих зв'язків не протримається і до того, як ми сядемо в таксі, що повезе нас назад до аеропорту.

А розібратися в причинах нам допоможе кілька курортних жахастиків.

(Не така вже й) казка в Нью-Йорку

Копирайт изображения BBC Three / David Weller

"Два роки тому я поїхала до Нью-Йорка у самостійну подорож. Одна подруга звела мене з Гаєм, який жив у цьому місті. З першої ж миті нашої зустрічі все було, як у романтичних комедіях: прогулянки Брукліном пізно вночі, поцілунки на містку, кава й булочки в ліжко. "Я не хочу, щоб ти їхала, залишся ще ненадовго", - попросив він останньої ночі перед тим, як ми заснули.

Я не надто романтична особа. Але він здавався таким зацікавленим і так захоплювався мною усі ті 10 днів, що я на радощах перенесла свій виліт, поки він спав. І з нетерпінням чекала тієї миті, коли він прокинеться і я зроблю йому сюрприз. Але вираз його обличчя вранці промовисто свідчив, що ця радість не така вже й велика. Виявляється, я помилково сприйняла його щирість. А коли він випадково (спеціально?) відправив мені замість свого друга повідомлення із текстом "ОМГ, вона ЗАЛИШАЄТЬСЯ", то мені остаточно все стало зрозуміло.

Зайві три дні я провела, зализуючи рани й заїдаючи стрес пончиками".

Люсі, 28 років

Джекілл та Гайд

"З Робом* нас поєднав Tinder, коли ми стояли в черзі на паспортний контроль у португальському аеропорту "Фару". Вже на борту літака, що прямував у Лагос, ми розговорилися. Дорога була неблизька, тож пробазікали ми години зо дві. Заради справедливості зазначу, що на той момент я вже запав на нього. Ми обмінялися номерами на автобусній станції, і я вже весь палав у передчутті: "Це буде найкраща відпустка в моєму житті!".

І тут якийсь чоловік (він помітно квапився, щоб встигнути на свій автобус) буквально врізається в нас зі своєю гігантською валізою. Поки я цілком по-британському перепрошую за те, що мене ледь не збили з ніг, Роб геть зривається з котушок: він верещить на цього чолов'ягу і кляне його на всі заставки так, що всі пасажири на нас витріщаються. Бідолаха з валізою геть спантеличений і дезорієнтований, та зрештою дає драпака. У Роба ледь не піна з рота пішла. Та найстрашніше було потім: він розвертається до мене і так, наче нічого й не сталося, спокійним, нормальним тоном каже: "То я тебе завтра наберу". Е-е. Ні, дякую.

Я не відповідав на його дзвінки й весь час боявся випадково його здибати. А коли одного вечора видивився в барі, то заліз під чужий стіл, щоб він мене не помітив.

Ліам, 19 років

Розбирайся сам, друже

"Відпочиваючи на острові Хвар, я потрапив на вечірку на яхті й там познайомився з дівчиною. Вона мені дуже сподобалась, і я запропонував разом провести день. Хотів узяти напрокат мопед і покатати нас островом: ідеально для курортного роману.

Усе починалось добре - вона оповила мене руками, навколо були фантастичні пейзажі. А потім байк заглух. Я намагався його реанімувати (нічого не знаючи про мотоцикли), а вона дивилася, і з кожною хвилиною її роздратування наростало. А приблизно за чверть години вона пішла на дорогу і виставила догори великий палець. Зупинилася машина - я думав, вона попросить допомоги. Але ні. Вона сіла на пасажирське сидіння, і вони поїхали. А я залишився, штовхати поламаний мопед п'ять миль до міста, під палючим сонцем, у в'єтнамках.

Вже з готелю я написав їй повідомлення, спитав, що сталося. А вона відписала: "Не хочу даремно гаяти відпустку. Хх." Я сильно натер ноги, а спина так обгоріла, що останні три дні відпустки провів, лежачи долілиць у номері.

Марк, 29 років

Кошмар медового місяця

Копирайт изображения BBC Three / David Weller

"З Люком я познайомилась у Венеції. Він сказав, що приїхав у відрядження. Повірити в це було не важко, бо зупинився він у досить пристойному готелі. Я ж подорожувала Європою поїздом, і порівняно з його п'ятьма зірками мій хостел мав убогий вигляд. Я була вражена: квитки в оперну ложу, столики, заброньовані в ресторанах класу люкс. Але складалося враження, що працювати йому майже не треба було, і все вказувало на те, що це буде найкраща, найромантичніша пригода в моєму житті.

І лише останнього вечора, коли ми щойно покінчили з сімома стравами (я думала, що за все платить фірма), він зізнався, що в нас був його МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ. Весілля зірвалося останньої миті, але він не хотів втратити гроші, які виклав за поїздку. Нічого не підозрюючи, я замінила йому молоду дружину в романтичній подорожі. Не те щоб я розраховувала, що з цього вийде щось серйозне - але хто таке робить?! Після того, як ми попрощались, я на його імейли не відповідала".

Міранда, 32 роки

Здимів, не заплативши

"Коли офіціант запитує: "Вибачте, міс, а ваш друг повернеться?" - посеред побачення, це ж не дуже хороший знак, правда? Олівер крутився навколо мене, як муха, весь тиждень нашого перебування на курорті Фуертевентура. Тож коли я погодилась повечеряти з ним у рибному ресторані на пристані (він запросив і сам його вибрав), то не думала, що він а) кине мене на основній страві, б) мені доведеться сплачувати рахунок.

Я думала, гірше бути не може. Але наступного ранку під час сніданку в готелі він мене ігнорував. А коли я підійшла до соків, один з його друзів пробурмотів щось на зразок: "Халявщиця". Виявляється, він сказав їм, що це я втекла, не заплативши. Я була приголомшена, а мої друзі не могли стримати обурення.

Тож решта відпустки була зіпсована. Моя компанія в'їдливо коментувала його компанію, а ті глузливо шкірилися. Я зітхнула з полегшенням, коли вони поїхали раніше за нас. Якби ми опинилися в одному літаку, почалася б війна!"

Кейті, 26 років

Повний облом

"Ми з другом подорожували Португалією, і одного разу вийшло так, що поставили намети біля двох дівчат, Імоджен і Кейт. Вечорами ми довго розмовляли біля багаття, і в нас природно склалися дві пари. Наприкінці тижня ми вирішили влаштувати подвійне побачення - взяти спільний урок серфінгу. Раніше я вже кілька разів катався на дошці, але, всерйоз запавши на Кейт, вирішив трохи випендритися, щоб її вразити, зробивши стійку на руках. Дурень, я знаю.

Через кілька секунд я вже, хитаючись, вийшов на пісок. Плавки сповзли до колін, передній зуб вибила дошка, коли вислизнула з рук і шваркнула мене в обличчя. Але на цьому мій біль не вщух. Я не мав страховки, тож мусив викласти 550 євро приватному стоматологу. Двічі "ой".

До речі, ми з Кейт не разом, тож це не та історія, що закінчується весіллям".

Льюїс, 26 років

*Деякі імена було змінено