5 найгучніших вбивств журналістів: чим закінчилися розслідування

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Вже два роки правоохоронні органи України не можуть розкрити вбивство Павла Шеремета.

ВВС News Україна зібрала інформацію про інші резонансні вбивства в Україні і про результати розслідування цих злочинів. Декотрі із них були розкриті через понад 10 років після загибелі журналістів.

Павло Шеремет, липень 2016 року, вбивство не розкрите

Копирайт изображения Ukrinform Image caption За два роки після убивства Павла Шеремета слідчі органи не мають вагомих результатів

Слідство відпрацьовує чотири основні версії щодо мотивів вбивства. Це - професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація ситуації в Україні та помилка об'єктом (оскільки підірваний автомобіль належав його колезі з "Української правди" та другу Олені Притулі). До проведення експертних досліджень залучені фахівці ФБР.

Павло Шеремет до переїзду в Україну працював власним кореспондентом російського "Первого канала" у Білорусі, однак згодом залишив Росію через, як він сам твердив, політичні переслідування.

Олесь Бузина, квітень 2015 року, справа у суді

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Підозрювані у вбивстві Олеся Бузини не визнають своєї вини

Олесь Бузина, який починав журналістську кар'єру у друкованих виданнях, відомий, зокрема, книгою "Вурдалак Тарас Шевченко", яку Генпрокуратура визнала такою, що розпалює міжнаціональну ворожнечу. Журналіст не підтримував усунення з посади Віктора Януковича, мав проросійські погляди, на парламентських виборах 2012 року безуспішно балотувався за списком "Русского блока".

Президент та інші представники української влади називали вбивство спробою внутрішньополітичної дестабілізації в країні.

Був вбитий біля під'їзду будинку, де мешкав. Через два місяці після злочину міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вбивство розкрите, підозрюваних у скоєному - затримали. Ними виявилися колишні бійці АТО Андрій Медведько та Денис Поліщук. Їхня справа розглядається у суді, проте самі вони заперечують причетність до вбивства.

В'ячеслав Веремій, лютий 2014 року, є судовий вирок

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Репортера газети "Вести" вбили так звані "тітушки", в центрі Києва, під час Євромайдану, у лютому 2014-го. Веремія та двох інших чоловіків витягли із автомобіля, жорстоко побили, а журналістові вистрелили у спину.

3 квітня 2014 року були оголошені результати розслідування МВС і ГПУ, був затриманий один із підозрюваних, раніше судимий Юрій Крисін. Але згодом слідство встановило, що він начебто не завдавав Веремію смертельних ударів.

13 червня 2014 року було озвучено ім'я підозрюваного у вбивстві - Джалала Алієва на прізвисько "Діма Дагестанець". Ще через півроку президент Петро Порошенко в ефірі 5 каналу повідомив, що вбивця Веремія затриманий. Начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк підтверджував, що вбивцею є саме Алієв. Однак за неофіційною інформацією, "Діма Дагестанець", воюючи на боці бойовиків "ДНР", був убитий у липні 2015 року.

У червні 2018 року Апеляційний суд Києва засудив Юрія Крисіна до п'яти років тюрми, тим самим змінивши вирок Шевченківського райсуду Києва про чотири роки умовно за статтею "хуліганство". Апеляційний суд визнав, що Крисін брав участь у жорстокому побитті В'ячеслава Веремія.

Ігор Александров, липень 2001 року, є судовий вирок, замовники не встановлені

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рідні і близькі Ігоря Александрова переконані, що за вбивство покарані не всі

Ігор Александров працював головним редактором, керівником і телеведучим місцевої телерадіокомпанії "ТОР" у Слов'янську Донецької області. Його вбили у приміщенні телекомпанії, завдавши численних ударів бейсбольними битами. До цієї трагедії один із судів ухвалив рішення про заборону займатися журналістською діяльністю. Александров розслідував зв'язки місцевої влади з криміналітетом.

За вбивство Ігоря Александрова у 2006 році судили 12 людей, зокрема, і героїв його публікацій: слов'янських бізнесменів, братів Рибаків. Проте і через 17 років рідні та близькі журналіста переконані, що лишаються непокараними організатори цього злочину.

Георгій Гонгадзе, вересень 2000 року, є судовий вирок, замовники не встановлені

Копирайт изображения UNIAN Image caption Близькі Георгія Гонгадзе хочуть покарання замовників вбивства, а не лише виконавців

Засновник і перший головний редактор "Української правди" був викрадений і жорстоко вбитий у вересні 2000 року.

Лише у січні 2013-го до довічного ув'язнення був засуджений колишній начальник головного управління кримінального розшуку МВС Олексій Пукач, який зізнався, що особисто вбив журналіста. Ще раніше було покарано трьох екс-працівників міліції, які брали участь у викраденні Гонгадзе.

Проте рідні і близькі Георгія переконані, що слідство і суд зумисне не довели до кінця справу про замовників убивства. Вони вважають, що це сталося за вказівкою тодішнього президента Леоніда Кучми. Висловлювалися також версії про вбивство начебто спецслужбами Росії з метою дискредитувати Кучму в очах Заходу.