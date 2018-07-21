НеПроґавте: Сузір'я Путін-Трамп, футбольні пристрасті та маршрутки-вбивці

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Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Гельсінкі, фінал ЧС-2018, дискусії щодо якості пасажирських перевезень в Україні, подарунок авто для відданого робітника в США та виробництво нової української гаубиці - серед найцікавіших тем тижня.

Тиждень почався із зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії у Гельсінкі. Тон, яким Дональд Трамп говорив з російським колегою контрастував з його різким стилем розмови з лідерами країн НАТО на саміті альянсу.

Відразу після закінчення саміту в Гельсінкі на Дональда Трампа чекав шквал критики за його відмову засудити Росію та підтримати думку американських розвідувальних служб про російське втручання в вибори у США. Попри це, він запросив російського президента відвідати Вашингтон цієї осені.

На підсумковій прес-конференції у Гельсінкі президент США жодним словом не згадав про Україну, а потім з'явилася інформація, що Путін пропонував Трампу організацію референдуму в Донбасі. Ось як цю подію коментували українські експерти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські політики та ЗМІ жорстко критикують Дональда Трампа за заяви на зустрічі з Путіним

У неділю завершився Чемпіонат світу-2018. У фіналі зустрілися Франція та Хорватія, за яку вболівали чимало людей в Україні. В підсумку французи перемогли з рахунком 4:2, але хорватська збірна багатьох здивувала своєю потужною грою протягом чемпіонату.

Під час матчу на поле вибігли активісти Pussy Riot в поліцейській формі, які вимагали "звільнення політв'язнів" в Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Франція святкує другу за 20 років перемогу на чемпіонаті світу з футболу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кілька днів Париж святкував перемогу французької збірної

Копирайт изображения Getty Image caption А в "Полум'яних" - збірної Хорватії - з'явилося чимало фанів в Україні

У Києві цього тижня однією з основних тем обговорень було радикальне підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. З 14 липня у столиці удвічі підняли ціни на проїзд у наземному громадському транспорті до 8 гривень, а у метро - з 5 до 8 гривень за поїздку.

Чим пояснює такий крок київська мерія, і чому експерти сумніваються в обґрунтованості такого кроку та покращенні якості послуг?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Підвищенню цін на проїзд в метро передувала акція співробітників метрополітену на підтримку такого заходу. А вам теж цікаво, коли з'являться нові станції метро в Києві?

А трагедія на Житомирщині, внаслідок якої загинули щонайменше 10 пасажирів маршрутки, ще раз нагадала про жахливу якість перевезень на цьому унікальному українському виді транспорту.

Копирайт изображения УНІАН Image caption В аварії маршрутки в Житомирській області загинуло щонайменше 10 людей

Вражаюча історія трапилася в США. Американець Волтер Карр влаштувався на роботу після тривалого періоду безробіття і збирався їхати на роботу, коли його машина зламалася.

Щоб потрапити до клієнтки вчасно він пройшов пішки 32 км вночі. Його бос вирішив, що такого старанного робітника не можна залишити без винагороди.

Копирайт изображения CBS Image caption Історія Волтера Карра стала відомою на всю Америку та заполонила соціальні мережі

На параді до Дня незалежності в Києві вперше покажуть нову самохідну гаубицю "Богдану" з потужною 155-міліметровою гарматою. Якими є її технічні характеристики та коли вона потрапить на озброєння ЗСУ - читайте в нашій статті.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption В ЗСУ планують переходити з 152-мм до 155-мм артилерії і розробка нової української самохідної гаубиці "Богдана" може стати в нагоді

Літо - період подорожей і редакція BBC News Україна розповідає про свої улюблені туристичні маршрути країною. Дізнайтеся про "Малий Ермітаж" під Києвом, туристичні маршрути Чорногірським хребтом та місця князя Ігоря на Сіверщині.

Image caption Туристичний маршрут по Чорногірському хребту - один з найгарніших в українських Карпатах

А коли повернетеся з відпустки, можливо, вас зацікавить біографічний фільм про гурт Queen, підготовка до фільмування якого тривала багато років і проводилася за підтримки самих музикантів.

Останній трейлер фільму швидко набирає популярності в соцмережах, а шанувальники гурту з нетерпінням очікують на прем'єру.

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