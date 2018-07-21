#НеПроґавте: Сузір'я Путін-Трамп, футбольні пристрасті та маршрутки-вбивці
Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Гельсінкі, фінал ЧС-2018, дискусії щодо якості пасажирських перевезень в Україні, подарунок авто для відданого робітника в США та виробництво нової української гаубиці - серед найцікавіших тем тижня.
Тиждень почався із зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії у Гельсінкі. Тон, яким Дональд Трамп говорив з російським колегою контрастував з його різким стилем розмови з лідерами країн НАТО на саміті альянсу.
Відразу після закінчення саміту в Гельсінкі на Дональда Трампа чекав шквал критики за його відмову засудити Росію та підтримати думку американських розвідувальних служб про російське втручання в вибори у США. Попри це, він запросив російського президента відвідати Вашингтон цієї осені.
На підсумковій прес-конференції у Гельсінкі президент США жодним словом не згадав про Україну, а потім з'явилася інформація, що Путін пропонував Трампу організацію референдуму в Донбасі. Ось як цю подію коментували українські експерти.
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У неділю завершився Чемпіонат світу-2018. У фіналі зустрілися Франція та Хорватія, за яку вболівали чимало людей в Україні. В підсумку французи перемогли з рахунком 4:2, але хорватська збірна багатьох здивувала своєю потужною грою протягом чемпіонату.
Під час матчу на поле вибігли активісти Pussy Riot в поліцейській формі, які вимагали "звільнення політв'язнів" в Росії.
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У Києві цього тижня однією з основних тем обговорень було радикальне підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. З 14 липня у столиці удвічі підняли ціни на проїзд у наземному громадському транспорті до 8 гривень, а у метро - з 5 до 8 гривень за поїздку.
Чим пояснює такий крок київська мерія, і чому експерти сумніваються в обґрунтованості такого кроку та покращенні якості послуг?
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А трагедія на Житомирщині, внаслідок якої загинули щонайменше 10 пасажирів маршрутки, ще раз нагадала про жахливу якість перевезень на цьому унікальному українському виді транспорту.
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Щоб потрапити до клієнтки вчасно він пройшов пішки 32 км вночі. Його бос вирішив, що такого старанного робітника не можна залишити без винагороди.
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