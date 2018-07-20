Копирайт изображения Getty Images Image caption Чоловік намагається заглянути до будинку, де знайшли тіла 11 членів родини Чундаватів

Бурарі - непримітний район в індійській столиці Делі. Він став відомим на весь світ після того, як всередині будинку тут знайшли мертвими 11 членів родини Чундаватів. Одразу поширилися чутки, що через якийсь окультний ритуал відбулося масове самогубство. Кореспондент BBC Hindi Салман Раві дізнався більше про загиблих та останні години їхнього життя.

Крихітна вуличка, на якій будинки стоять, впритул притулившись один до одного, заповнена поліцейськими, журналістами, політиками та перехожими. Найбільший натовп - перед першим будинком в ряду. Деякі з присутніх шепочуть, що це - "будинок з привидами".

Саме в цьому триповерховому будинку 1 липня і знайшли повішеними членів родини Чундаватів.

З першого погляду, це була типова індійська родина, члени якої жили тут 20 років та були активними членами громади.

У поліції розповідають, що тіла десятьох членів родини звисали зі стелі всередині будинку. Їхні руки були зав'язані за спинами, а очі та роти були закриті тканиною.

Одинадцяте тіло - найстарішого члена родини, 75-річної Нараян Деві, знайшли у ліжку в іншій кімнаті.

Хоча поліція остаточно не виключає версію про вбивство, результати слідства поки що вказують на "масове самогубство", яке могло бути результатом віри деяких членів родини в надприродні сили.

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Поліція сфокусувала увагу на одному з чоловіків в родині - Лаліті Чундаваті. Той вірив, що ним "оволодів дух" його батька, який помер 2008 року.

"Мої діти розповідали, що діти з родини Чундават часто казали їм: їхнім дядьком оволодів дух їхнього діда", - сказав сусід родини Сандіп.

Поліція знайшла мобільні телефони та документи у будинку, які свідчать про інтерес Лаліта до "духів та привидів". Було також визначено, що він часто відвідував крематорії та дивився відео про паранормальні явища в інтернеті.

Три року тому Лаліт втратив можливість говорити після того, як купа фанерних листів впала йому на голову. Але знову почав говорити незадовго до загибелі всієї родини.

Деякі сусіди родини повідомили ВВС, що вважають це одужання дивом, інші заперечують це і говорять, що самі члени родини розповідали, що сталося це завдяки лікуванню.

Якби там не було, поліція вважає, що саме Лаліт ініціював масове самогубство, і посилаються на 11 щоденників, які, як вважають слідчі, належать саме йому.

Підручник з повішення

"Записи, знайдені в одному з щоденників, вказують на віру в те, що надприродні сили втрутяться та врятують їх, і це могли мотивувати родину повісити самих себе", - заявив слідчий поліцейський.

Записи в щоденниках точно описують, як члени родини мали "повісити себе", перш ніж вони будуть врятовані. Багато з цих "інструкцій", схоже, виконали на практиці.

Четвер та неділя згадувалися як "обрані" дні. Поліція вважає, що смерть родини сталася між пізнім вечором суботи та ранком неділі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція знайшла у будинку 11 щоденників, в яких містилися "інструкції для повішення

У записах згадано, що роти та очі мали бути закриті шматками тканини під час "ритуалу". Певні обряди мали виконуватися протягом семи послідовних днів до "останнього дня", аби "викликати дух", який мав запросити членів родини "завершити" завдання на наступний день.

Часом "остаточного акту" названий часовий проміжок між північчю та першою годиною ранку.

"Земля затремтить, а небо буде хитатися, і саме тоді я прийду, щоб врятувати вас", - написав автор щоденника.

Теорія "колективного психозу"

Поліцейські говорять, що досі намагаються зрозуміти, чому всі інші члени родини погодилися з цими планами, або не стали з ними сперечатися.

Вони вважають, що родина Чундавата могла страждати від "спільного психічного розладу". Психіатри вважають, що люди, які перебувають в тісних відносинах з неадекватною людиною, яку називають "стимулятором", можуть почати вірити у те саме.

Копирайт изображения AFP Image caption Новина про загибель родини шокувала мешканців району

В даний час про родину збирають інформацію за допомогою інтерв'ю з родичами, друзями та сусідами, щоб з'ясувати, чи мав місце подібний "спільний розлад".

Але члени родини, які не жили в Бурарі, вже заперечили цю теорію і повідомили, що частина почерку в щоденниках не збігаэться з почерком Лаліта.

Поліція вважає, що цю частину щоденника могла написати його племінниця Пріянка. Але за інформацію родичів загиблих, та не писала цей щоденник, і взагалі нещодавно заручилася і з радістю очікувала на одруження.

Може їх вбили?

Якось Чундавати влаштували велику вечірку, на яку запросила багатьох людей з району. На цій вечірці вони танцювали разом, і в соцмережах навіть збереглися відео того танцю.

"В них ніколи не було проблем ні з ким. І ми ніколи не бачили, щоб вони билися між собою", - сказав один із сусідів родини Т. П. Шарма.

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Насправді, багато сусідів вважають, що масове самогубство є малоймовірним, адже не було жодних ознак негараздів в родині.

В Чундаватів були дві крамниці на першому поверсі будівлі. Сусіди розповіли ВВС, що вони всім подобалися.

Деякі з них навіть вважають себе винними, що вони не змогли врятувати сім'ю.

Але в ніч загибелі родини ніхто з сусідів нічого підозрілого не чув.

Ретельно продуманий план?

"У будинку не було ніякої незвичайної діяльності, яка могла б призвести до будь-якої підозри щодо того, що в Чундаватів щось не так. Все було як завжди до пізнього вечора. Одинадцять людей загинули, і жодного звуку не було. Це щось дивне", - сказав Ніхал Сінгх, який живе в Бурарі.

Всі 11 членів родини загинули внаслідок повішення, в тому числі 75-річна Нараян Деві, яку знайшли в ліжку в сусідній кімнаті. Серед мертвих - донька та двоє синів Деві, їхні дружини, та п'ять онуків віком від 15 до 33 років.

Поліція зазначає, що брат Лаліта намагався врятуватися з петлі вже після повішення.

Слідчі чекають на результати аналізів, аби визначити, чи вживали члени родини наркотичні перед повішенням.

Камери відеоспостереження всередині будинку Чундаватів були відключені незадовго до загибелі родини.

Image caption Камери на вулиці зафіксували, як дві жінки з родини заносять табурети всередину напередодні загибелі

Але, враховуючи кадри з камер відеоспостереження, встановлених навколо дому, поліція підозрює, що "ритуал", згаданий у щоденнику, міг початися 26 червня, коли один із членів сім'ї зустрічався з храмовим священиком.

А камера відеоспостереження, встановлена на вулиці, зафіксувала, як кілька членів родини заносили пізно увечері 30 червня п'ять табуретів та дроти.

Відтоді до 6 ранку 1 липня, коли до будинку прийшли молочник та сусід, який знайшов тіла, ніхто не входив до будинку.

Що трапилося за ці кілька годин до світанку - досі залишається таємницею.

І поки журналісти намагаються з'ясувати, що трапилося насправді, історія загибелі Чундаватів набуває рис фільму жахів.