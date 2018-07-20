Путін пропонує Трампу референдум на Донбасі. Чи це можливо?

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На останній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент Росії Володимир Путін висунув пропозицію подумати над проведенням референдуму про статус Донбасу. Що це може бути за референдум і чи погодиться на нього влада України?

Про пропозицію російського президента щодо вирішення українського питання Путін розповів російським послам на закритій зустрічі в четвер.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що "обговорювалися деякі ідеї". Посол Росії в США Анатолій Антонов сказав ВВС, що "ця проблема обговорювалася". Дональд Трамп 19 липня написав у своєму Twitter, що Україна була однією з тем обговорювання.

Деталі пропозиції російського президента невідомі, пан Антонов лише уточнив, що були зроблені "конкретні пропозиції".

Українська та російська служби ВВС дізнавалися, який референдум міг запропонувати Путін, і що це може означати.

Референдум на Донбасі - де саме?

Перше питання, яке виникає щодо пропозиції Путіна, - про які саме території Донбасу йде мова.

Територія самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" - це лише третина від усієї території Донецької та Луганської областей.

Навряд чи мова йшла про референдум серед всіх жителів Донецької та Луганської областей. Судячи з повідомлення Bloomberg, Путін говорив саме про тих, хто проживає на підконтрольних сепаратистам територіях.

Друге важливе питання - хто саме повинен голосувати? Чи всі громадяни, які проживали на цих територіях до початку конфлікту, або тільки ті, хто там залишилися?

На підконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей проживає близько 4,4 млн людей, розповів ВВС заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

Копирайт изображения AFP Image caption Бойовики вже одного разу 11 травня 2014 року проводили "референдум" щодо самостійності Донбасу під дулами автоматів

На територіях самопроголошених республік - близько 3 млн людей.

За час конфлікту на територію України із захоплених сепаратистами територій виїхало близько 1,5 млн людей, наводить дані Тука.

Втім, не всі з цих півтора мільйона живуть поза межами "ДНР" і "ЛНР".

Реєстрація в українських органах влади потрібна для отримання низки свідоцтв і документів для повсякденного життя, а також для отримання українських пенсій.

Тому частина офіційних переселенців можуть насправді жити в "республіках" і виїжджати тільки для отримання пенсії.

Ще близько 430 тисяч людей виїхали в Росію, ішлося в дослідженні ООН від 2017 року.

Референдум - це як в Криму?

Почувши слова "пропозиції Росії про референдум на українських територіях", багато хто відразу згадує анексію Криму.

2014 року за підтримки російських військовослужбовців і чиновників в Криму пройшло голосування, в якому мешканцям ставили тільки два питання: чи хочуть вони до складу Росії, чи автономію за конституцією 1992 року.

За результатами цього голосування, Росія визнала Крим російською територією.

Окрім того, у травні 2014 року сепаратисти вже організовували на Донбасі ніким не визнаний референдум з питанням, чи підтримують мешканці самостійність регіону.

Але зараз російські спікери запевняють, що кримського сценарію з приєднанням Путін точно не пропонував.

"Кримського сценарію" вона (ініціатива. - Ред.) не передбачала. Необхідно правильно розставляти акценти", - цитує агенція "Інтерфакс" поінформоване джерело.

Копирайт изображения Reuters Image caption У 2014 році після організованого Росією референдуму Москва анексувала півострів

За даними джерела, мова йде, скоріше, про голосування за надання територіям самопроголошених республік особливого статусу у складі України.

"Йдеться про те, щоб мешканці Донбасу законним способом могли в правовому полі висловитися щодо надання окремим районам автономії в складі України, щоб Київ надав регіону відповідні політичні права", - йдеться в повідомленні "Інтерфаксу".

Питання про особливий статус міститься у других "мінських угодах", затверджених 2015 року.

Згідно з цим документом, українська влада повинна провести конституційну реформу, ключовим елементом якої повинна стати децентралізація влади та отримання окремими районами Донбасу певного особливого порядку самоврядування.

Ця конституційна реформа досі не проведена, а питання про те, кому саме, що і як надавати, досі є предметом непримиренних суперечок між російською й українською стороною.

Те, що Росія запропонувала вирішити "зависле питання" за допомогою референдуму, підтверджує і офіційний коментар російського МЗС, поширений у п'ятницю.

"Якщо Вашингтон не може змусити Київ виконати Мінськ-2, то можна обговорити інші опції українського врегулювання", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Референдум про статус українських територій - це взагалі законно?

"В Україні відсутнє законодавство, яке може регулювати проведення референдумів, - каже ВВС заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера. - Без ухвалення нового закону про референдуми, навіть говорити тут нема про що, якщо ми говоримо про референдум, яким повинен відбутись за українським законодавством".

Стаття 38 Конституції України передбачає можливість проведення місцевого референдуму з питань, які належать до компетенції регіональної влади. Але закону, який прописував би процедуру проведення такого голосування, не існує.

Копирайт изображения Getty Image Image caption Володимир Путін нещодавно заявив, що "ми" організували референдум у Криму

До цього року деталі проведення референдуму містилися в ухваленому ще за Віктора Януковича законі "Про всеукраїнський референдум", але в квітні 2018 року Конституційний суд України визнав цей закон антиконституційним.

Натомість Конституція України передбачає, що питання про територіальний устрій країни може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі. Втім, за всі роки незалежності України жодного такого референдуму не проводили.

"З точки зору українського законодавства, це неможливо, - упевнений український політолог Костянтин Батозський. - Для цього буде потрібно відновлення всієї вертикалі центральної виборчої комісії - формування обласної комісії, окружних комісій, дільничних. Нарешті, хоч Конституція України й передбачає можливість проведення місцевого референдуму, але влада самопроголошених республік цю Конституцію не визнає".

На це хтось погодиться?

Офіційної позиції Білого дому на пропозицію Путіна поки що немає, а російський президент запевняв, що Трамп попросив час, щоб подумати.

"Для Трампа, може, це була тема занадто тонка і деталізована для того, щоб він відразу на це відреагував, - каже завідувач сектору стратегічних оцінок Інституту світової економіки й міжнародних відносин РАН Сергій Уткін. - Я думаю, що США в цілому навряд чи займуть позицію, яка дозволила б якимось чином - через голову Києва, або переконуючи Київ - рухатися в цьому напрямку".

Україна навряд чи погодиться на референдум, а для визнання легітимності такого референдуму згода Києва - обов'язкова, каже пан Уткін.

"Цієї згоди, судячи з усього, не буде", - говорить експерт.

Перші коментарі з українського боку підтверджують його прогноз.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За пропозицією Петра Порошенка парламент схвалив закон, яким окремі райони Донбасу оголосили "окупованими Росією територіями"

Як відреагували в Києві

"Кремль відчайдушно намагається узаконити свій злочин у вигляді окупації Криму та Донбасу. Ми категорично відкидаємо цю дивну ідею про проведення референдуму на окупованих територіях під прицілами російської зброї", - заявив політичний директор МЗС Олексій Макеєв.

"Жодних референдумів під дулами автоматів, і розміщеними під школами і дитсадками окупованого Донецька і Луганська російськими танками; жодних референдумів, організованих на територіях, де 4 роки мізки громадянам промиває російська пропаганда і канал "Лайфньюс ", який залякує людей "фашистами й хунтою"; жодних референдумів, організованих маріонетками Кремля на окупованих Кремлем землях не буде", - прокоментувала віце-спікер українського парламенту і представник України в гуманітарній підгрупі Мінської контактної групи Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що мінські домовленості передбачають проведення виборів місцевих органів влади на територіях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", але не референдум про статус.

Вона додала, що українська сторона офіційно звернулася до США з проханням надати інформацію, про які такі "нові ідеї щодо України" йшлося. Відповіді, за її словами, в Києві поки що не отримали.

"Для такого референдуму і надання якоїсь автономії потрібні зміни до Конституції - чи це стосується окремих районів, чи всього Донбасу", - каже український політолог Володимир Фесенко.

"Упевнений, що в парламенті не знайдеться голосів за таке рішення. Навіть якщо допустити, що в наступній Верховній Раді буде більше представників проросійських сил", - додає він.

Вибори Верховної Ради заплановані на жовтень 2019 року.

Копирайт изображения AFP Image caption У 2015 році під час спроби конституційного закріплення парламентом особливого порядку самоврядування окремих районів Донбасу відбулись сутички, а внаслідок вибуху гранати загинули нацгвардійці

Ідею надання Донбасу особливого статусу, як показує соціологія, не підтримує більшість українського суспільства, звертає увагу експерт.

Згідно з останніми соціологічними дослідження групи "Рейтинг", більшість українців проти надання окремим районам Донбасу особливого статусу.

21% опитаних підтримує "надання територіям федеративного статусу в складі України", а 61% опитаних - ні. З-поміж противників 21% вважає, що треба "продовжувати військові дії", а 32% за "припинення військових дій і визнання цих територій окупованими".

"Заходом у відповідь з боку Києва може бути винесення цієї ідеї на всеукраїнський референдум - чи підтримає її народ. Зараз можна спрогнозувати, що не підтримає, - каже пан Фесенко. - Це буде хороша відповідь для Заходу, щоб не можна було посилатися на думку одного регіону, адже вся країна цього не приймає".

У самопроголошених республіках нічого про ідею Росії провести референдум не знають, але в цілому не проти.

"По суті ідея цікава, - сказав Російській службі ВВС російський політтехнолог і радник так званого керівника "ДНР" Олександра Захарченка Олександр Казаков. - Такий референдум може зупинити війну, але не вирішити проблему".

Навіщо Путін про це розповів?

Путін розповів дипломатам не тільки про свою пропозицію: як кажуть джерела Bloomberg, він згадав, що Трамп окремо попросив його поки що не оголошувати про це публічно, щоб у нього був час подумати над пропозицією.

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Попри те, що Україна - одне з ключових питань в російсько-американських відносинах, ні спецпредставника США щодо України Курта Волкера, ні помічника російського президента щодо України Владислава Суркова в Гельсінкі не було.

"Український сюжет не був у центрі", - відповів на запитання ВВС про Суркова посол Росії в США Анатолій Антонов.

"Думаю, що слова про референдум на зустрічі з Трампом могли бути сказані для візаві, який не розуміє юридичної практики, і міжнародного та національного права", - говорить Роман Безсмертний, представник України в політичній підгрупі Мінської тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 -2016 роках.

Український політолог Костянтин Батозський нагадує, що жодної вдалої спроби провести загальнонаціональний референдум за роки незалежності України не було.

"Політичний сенс всієї цієї історії в тому, що Путін показав всьому світу, що він насправді контролює всі процеси в "ЛДНР", - говорить він.

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