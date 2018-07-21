Плівки Коена: чому Трамп обговорював виплату грошей моделі Playboy?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карен Макдугал стверджує, що її близькі стосунки з Дональдом Трампом тривали понад 10 місяців, вже після одруження з майбутньою першою леді Меланією Трамп

Федеральне бюро розслідувань має аудіозапис розмови президента США Дональда Трампа та його особистого адвоката Майкла Коена, яка відбулася у вересні 2016 року щодо платежів моделі журналу Playboy Карен Макдугал.

Трамп на той час був кандидатом в президенти.

За інформацією Washington Post та New York Times, йдеться про розмову телефоном. Wall Street Journal пише, що це була особиста розмова.

Що вони обговорювали?

На записі Трамп і Коен обговорюють виплати Карен Макдугал. Із запису випливає, що Дональд Трамп знав про наміри моделі та намагався змусити її замовчати про роман з ним у 2006-2007 роках.

У 2005 році він одружився з чинною першою леді Меланією, а в 2006 році у подружжя народився син Беррон.

Запис розмови, зроблений Коеном, потрапив до ФБР після того, як почалися розслідування участі юриста в банківському шахрайстві та аферах на президентських виборах 2016 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З аудіозапису розмови Майкла Коена з Дональдом Трампом випливає, що майбутній президент США намагався змусити модель мовчати про стосунки, виплативши ї гроші

Що відповів Трамп?

Факт розмови та автентичність запису в п'ятницю, 20 липня, підтвердив адвокат американського президента Рудольф Джуліані.

Він зазначив, що Трамп та Коен дійсно обговорювали питання покупки прав на історію Макдугал про її стосунки з Трампом, яку вона планувала продати таблоїду National Enquirer. У розмові згадується сума в 150 тисяч доларів, за які видання купило в Макдугал права на публікацію.

Джуліані повідомив, що бесіда Трампа та Коена тривала не довше двох хвилин, і майбутній президент США не знав, що вона записується. За законами штату Нью-Йорк, один з учасників розмови може записувати співрозмовника без попереднього попередження.

Спершу адвокат президента США стверджував, що мова йшла про покупку історії не в Enquirer, а безпосередньо у моделі. Пізніше Джуліані сказав, що Трамп і Коен обговорювали варіант купівлі прав на історію Макдугал в таблоїду.

Угода так і не відбулася, підкреслив Джуліані. Трамп просив Коена заплатити Макдугал не готівкою, а виписати їй банківський чек, додав нинішній адвокат президента.

За кілька днів до виборів, восени 2016 року, представник кампанії Трампа Гоуп Гікс заявила, що нічого не знає про це, а "всі претензії моделі щодо інтимного зв'язку з Трампом - цілковита брехня".

Навіщо запис потрібен слідчим?

Співробітники ФБР розраховують з'ясувати, як Коен намагався вплинути на жінок, що бажали публічно розповісти про неприємні деталі біографії Дональда Трампа.

Вони також зацікавилися, чи використовували для цієї мети гроші, призначені для виборчої кампанії, що є порушенням американського законодавства.

Що говорить сам Коен та його представники?

Ленні Девіс, адвокат Майкла Коена, відмовився від коментарів. Представники Коена дізналися про існування аудіозапису після того, як отримали список вилучених слідчими матеріалів та повідомили про це юристів Трампа, стверджують джерела New York Times і Washington Post.

Що говорить Макдугал?

Адвокат моделі Керол Хеллер написала в Twitter, що дізналася про все "в режимі реального часу, як і всі інші" і відмовилася від подальших коментарів.

За словами самої Макдугал, її близькі відносини з Трампом тривали понад десять місяців, і нібито після першої проведеної разом ночі він запропонував їй гроші.

Жінка відмовилася, але продовжувала бачитися та вступати в інтимні стосунки з майбутнім президентом, за її словами, "десятки разів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карен Макдугал стверджує, що Трамп пропонував їй гроші за стосунки після першої проведеної разом ночі

У серпні 2016 року компанія AMI, материнська компанія National Enquirer, заплатила моделі 150 тисяч доларів за права на публікацію історії її відносин з Трампом. Статтю так і не надрукували.

За умовами угоди з видавництвом, Макдугал погодилася не розголошувати деталі та сам факт своїх романтичних відносин з тоді ще кандидатом в президенти США.

Пізніше модель подала позов проти AMI, аби отримати свої права на публікацію. В судовій заяві говорилося, що вона рада тому факту, що видання набуло прав на історію, але не опублікувало її.

Потім вона змінила своє рішення, з'ясувавши, що її попередній адвокат та AMI контактували з Майклом Коеном під час переговорів щодо угоди про покупку прав.