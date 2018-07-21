В джунглях Амазонії зафільмували "найбільш самотню людину" на планеті

Копирайт изображения Funai Image caption Відео тривалістю в одну хвилину підтвердило, що чоловік з майже знищеного племені, який відмовився від контактів з зовнішнім світом - живий та здоровий

З'явилися унікальні відеокадри останнього представника майже знищеного племені з амазонських джунглів.

Його називають "найбільш самотньою людиною на планеті". Цей 50-річний чоловік живе на самоті в бразильській частині долини Амазонки вже протягом 22 років. Всі представники його племені загинули від рук місцевих бандитів.

На розпливчастих кадрах відеозапису можна побачити чоловіка міцної статури та низького росту, який рубає дерево сокирою. Запис опублікувало бразильське державне агентство у справах корінного населення (FUNAI). Пізніше він розійшовся по всьому світу.

Чому його зняли на відео?

FUNAI спостерігає за долею цієї людини з 1996 року. Поки він живий, на території у 4000 гектарів у штаті Рондонія на північному заході країни заборонена економічна діяльність.

Також туди закритий доступ стороннім.

Згідно з конституцією Бразилії, корінне населення наділене правом на володіння землею племінних територій.

"Бразильське агентство має постійно доводити існування цієї людини", - каже Фіона Вотсон, співробітниця громадської організації Survival International, яка займається захистом прав корінного населення по всьому світу.

"Є також та політичні мотиви в публікації цих відеокадрів. У бразильському конгресі потужний вплив агробізнесу, і агентству не раз скорочували бюджет. В країні йде великий наступ на права корінного населення", - відзначає вона.

Бразильські фермери в минулому намагалися спростувати твердження FUNAI про існування корінних жителів в цій місцевості.

Що ми знаємо про чоловіка?

Життя чоловіка вивчали антропологи, а американський журналіст Монте Ріл присвятив йому свою книгу "Останній з племені: епічна кампанія з порятунку самотньої людини в Амазонії".

За офіційною класифікацією цей чоловік перебуває в категорії "неконтактних", тобто жодного разу не спілкувався ні з ким із зовнішнього світу (або факти цього спілкування не були зареєстровані).

Вважається, що він залишився останнім представником групи з шести чоловік, на яку напали місцеві фермери в 1995 році.

Ніхто не знає ані назви цього племені, ані мови, якою воно розмовляло.

Копирайт изображения Survival Image caption Чоловік деякий час жив в цій хатинці, яку сам побудував, а потім залишив (фото 2005 року)

Протягом багатьох років бразильські ЗМІ називали цю людину "індіанцем, що робить дірки", тому що він робить глибокі ями, в яких він, ймовірно, ховається або встановлює в них пастки на звірів.

У минулому він також залишав після себе солом'яні капелюхи та саморобні знаряддя - стріли й смолоскипи.

Чому ці кадри настільки цінні?

До недавнього часу існувало лише одне нечітке фотозображення цієї загубленої людини.

Знімок зробив кінорежисер, який супроводжував співробітників агентства FUNAI в їхній експедиції. Продемонстрували його в бразильському документальному фільмі 1998 року "Корумбіара".

Активісти кажуть, що дуже раді та приємно здивовані звісткою, що індіанець не тільки вижив, але й зберіг здоров'я.

"З ним все гаразд, він полює, садить та збирає кукурудзу й папайю", - говорить регіональний координатор агентства FUNAI Алтаїр Альгайєр.

Агентство утримується від контактів з ізольованими групами корінних жителів. Цей чоловік дав зрозуміти, що не бажає подібних контактів. У минулому він випускав стріли в сторону людей.

"Він пережив багато горя і вважає світ дуже небезпечним місцем", - говорить Фіона Вотсон, яка побувала в цих місцях і бачила місця зупинок одинокого чоловіка.

Чому йому загрожує небезпека?

Вважається, що його плем'я майже повністю знищили в 1970-1980-і роки після будівництва дороги в цій місцевості. Це призвело до появи фермерів і підвищення цін на землю.

Сьогодні фермери та нелегальні лісоруби продовжують претендувати на землю, виведену з господарського обороту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Амазонські ліси в штаті Рондонія інтенсивно вирубують, замість них з'являються копальні та сільськогосподарські угіддя

Можливо, цей чоловік також стикався з так званими "пістолерос" - найманцями, які патрулюють ці території і яким платять власники місцевих ранчо.

У 2009 році тимчасовий табір, зведений співробітниками FUNAI, розгромили озброєні люди. На місці погрому вони залишили дві гільзи від вогнепальної зброї як застереження.

У тропічних джунглях бразильської частини Амазонії мешкають племена, які відмовляються від контакту із зовнішнім світом. Як вважають активісти громадської організації Survival International, це унікальне місце на нашій планеті.

Відомо, що у решти корінних жителів цих районів дуже слабкий імунітет до збудників таких захворювань, як грип або кір. Через це їм загрожує реальна небезпека загибелі в разі контакту з зовнішнім світом.

"В якомусь сенсі нам і не треба про нього (чоловіка. - Ред.) нічого знати, - каже Фіона Вотсон. - Однак він є символом того, що ми втрачаємо, - неймовірного різноманіття людського роду".