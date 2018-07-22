Рожеве золото: модний тренд, який ніяк не минає

Копирайт изображения STELLA LUNARDY COUTURE Image caption Чому покупці так шаленіють від кольору рожевого золота?

Пройдіть центральними вулицями хоч Лондона, хоч Джакарти, і ви майже напевно побачите на перехожих одяг чи аксесуари кольору рожевого золота.

Цей колір - незвичайний відтінок рожевого - сьогодні кидається в очі скрізь. Він давно вже вийшов за межі моди та ювелірного мистецтва.

На Меблевому ярмарку у Мілані - найбільшій у світі щорічній виставці предметів інтер'єру, яка цього року відбулася у квітні - всі шаленіли від кухонь кольору рожевого золота.

Цей колір постійно фігурує на весіллях, у тортах люксових кондитерських, а якщо вам потрібне нове авто - що ж, нині ви теж легко знайдете модель у цьому кольорі.

Але чому він такий популярний?

Apple iPhone 6S

Більшість простих людей уперше почула про цей колір у вересні 2015 р., коли фірма Apple випустила лінійку смартфонів iPhone 6S.

Ця лінійка виявилась однією з найуспішніших для компанії, а 40% усіх передзамовлень склала саме модель у кольорі рожевого золота.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фірма Apple донесла колір рожевого золота до масової свідомості своїм iPhone 6s

Це був смартфон для зірок та персон, відомих у соцмережах, - той рідкісний випадок, коли справжні лідери моди звернули увагу на презентацію нового ґаджету і, більше того, проголосили, що iPhone 6S - "мастхев" сезону.

Втім, колір рожевого золота використовувався у дизайні задовго до того, як його обрали для славетного смартфону. За даними агентства WGSN, яке стежить за трендами, він почав набирати популярність у 2012 році, коли його стали регулярно обирати для ювелірних виробів.

Це призвело до того, що на подіумі з'явилися рожево-золоті моделі одягу від відомих дизайнерів, таких як Джиммі Чу та Каваллі; на них також вплинула нова мода на мідний відтінок, натхненна дизайнером інтер'єра Томом Діксоном, який у 2013 році створив колекцію мідних світильників і товарів для дому.

Копирайт изображения SEAT Image caption Іспанська компанія Seat випустила у цьому кольорі модель Ibiza, щоби зробити машини "чуттєвими"

"Коли формується якийсь тренд, спочатку ми бачимо багато-багато його прикладів, а з них вимальовуються закономірності", - каже Джейн Бодді, директор WGSN з питань кольору.

"Мода на мідь явно сприяла моді на рожеве золото, адже це дуже подібні кольори, а мідь розвинула у людей позитивне сприйняття кольорів металік", - каже пан Бодді.

За словами пані Бодді, рожево-золотий iPhone допоміг цьому кольору "досягти критичної маси"; тому в 2016 році він отримав титул "Pantone-колір року" під назвою "рожевий кварц".

Як виникають тренди

Мода, інтер'єр, весілля - усі ці сфери перебувають під сильним впливом законодавця у світі кольорів фірми Pantone, відомої своєю системою еталонних кольорів Pantone Matching System.

Щороку Pantone обирає "колір року", і цей вибір беруть до уваги дизайнери одягу, бренди мас-маркету, розробники меблів та працівники весільної індустрії.

Копирайт изображения 20TH CENTURY FOX Image caption Енн Гетевей у ролі Андреа у фільмі "Диявол носить Прада"

Пам'ятаєте фільм "Диявол носить Прада"? У ньому, редакторка модного журналу Міранда Прістлі (персонаж Меріл Стріп) пояснює стажерці Андреа, що блакитний светр на ній - не просто блакитний, а лазуровий, і що цей відтінок уперше з'явився в колекціях дизайнерів високої моди, а потім вже просочився у мас-маркет, де Андреа і "виловила його з корзини розпродажу".

За звичайного перебігу подій, покрасувавшись на подіумі з 2012 по 2016 року, рожеве золото вже мало б піти у небуття.

Компанія Pantone обрала кольором 2017 року "соковиту зелень", для 2018-19 року - "бузковий", тоді як 2020-й стане "м'ятним".

Улюблений колір міленіалів

Та з якоїсь причини рожеве золото не втрачає популярності. На думку Пенні Ґолдстоун, редакторки онлайн-версії журналу Marie Claire з питань моди, міленіали тримаються за рожевий колір, бо він добре виглядає на фотографіях для соцмереж.

"Можна сказати, що колір рожевого золота став феноменом масової культури. Він у моді з 2015 року - і досі не втрачає популярності", - каже вона кореспонденту ВВС.

"Його легко поєднувати з усім. Люди публікують в Instagram фото, де вони напівлежать на рожевому шезлонгу з келихом рожевого вина, вбрані у вінтажний рожевий купальний костюм з 1950-х".

Копирайт изображения FOX SEARCHLIGHT PICTURES Image caption Ральф Файнс і Тоні Револорі у фільмі "Готель "Ґранд Будапешт"

За останній рік представники багатьох брендів казали нашим журналістам, що, проводячи дослідження перед випуском нових продуктів, вони значною мірою покладаються на тренди в Instagram.

"Масові бренди усе ще копіюють стилі з подіумів, тож якщо там домінує якийсь колір, бренди обов'язково включать його до своїх колекцій, щоб покупці могли придбати модні речі задешево", - каже пані Ґолдстоун.

"Та потім вони приділять увагу мікротрендам - що круто цього літа? Якщо кілька популярних блоґерів викладуть в Instagram селфі в одній і тій самі сукні бренду Topshop, інші бренди візьмуть собі схожі моделі".

Пані Ґолдстоун вважає, що міленіали закохалися у колір рожевого золота у 2014 році, коли на екрани вийшов фільм "Готель "Ґранд Будапешт" - у ньому показано багато розкішних рожевих інтер'єрів у ретро-стилі.

Компанія Panasonic провела маркетингове опитування жінок віком 20-29 років у Німеччині, Франції та Великій Британії. Як виявилось, обираючи товари для краси (наприклад, фени чи випрямлювачі волосся), респондентки віддають перевагу кольору рожевого золота, бо асоціюють його з жіночністю, елегантністю та належністю до еліти.

Іспанський виробник автомобілів Seat взяв до уваги моду на рожеве золото - і випустив у цьому кольорі свій хетчбек Ibiza, щоби "надати автомобільному світу відтінку чуттєвості" (як висловився представник компанії у розмові з ВВС).

Однак пані Ґолдстоун вважає дещо інакше: те, що міленіали надовго полюбили цей колір, - своєрідний психологічний протест проти сумних світових подій 2016 року.

"Раніше рожевий зневажали, але у поколінні міленіалів він став майже крутим, бо в цьому є іронія. Ви знову носите "дівчачий" рожевий, але робите це з іронією, як стьоб", - пояснює вона.

"У 2016 році померло багато зірок, посилився рух Black Lives Matter, було багато стрілянини, відбувся брекзіт, Трампа обрали президентом… А перед тим, у листопаді 2015-го, були теракти в Парижі. Тож людям хотілося зосередитися на позитиві".

Колір для обох статей

Бразильський виробник дизайнерського взуття Melissa уже 20 років використовує у деяких своїх моделях колір рожевого золота. Та в останні два роки керівники компанії помітили, що цей колір однаково подобається і чоловікам, і жінкам.

Копирайт изображения ввс Image caption Актор Метью Сім у рожево-золотому костюмі з відповідними аксесуарами

"Ми випустили деякі чоловічі моделі у рожевому - і чоловіки у захваті. У нас багато друзів серед лідерів думок, які віддані нашому бренду; вони теж обирають рожеве золото", - говорить нашому кореспонденту Ракель Шерер, директорка з міжнародного маркетингу.

Кожна модель взуття зазвичай випускається у кількох кольорах; через великий попит, усі моделі Melissa наразі мають варіант у кольорі рожевого золота.

А британський масовий бренд New Look дійшов висновку, що рожеве золото наразі посідає у гардеробах покупців місце "базового і нейтрального кольору", зокрема що стосується взуття, сумок та прикрас.

"Гадаю, завдяки фемінізму люди переглянули свою думку про гендерну належність кольорів, і тепер рожевий вважається більш прийнятним для обох статей", - каже Елісон Чіпчейз, голова відділу дизайну аксесуарів і взуття.

58-річний Метью Сім - голлівудський актор, який знімався у фільмах "Інтерв'ю з вампіром" і "Фантастичні звірі та де їх шукати" - каже, що сьогодні носити рожеве набагато простіше.

"Нині майже у всіх крамницях можна знайти рожевий чоловічий костюм - а ще два-три роки тому це було неможливо, хіба дуже зрідка", - каже він.

"Раніше взагалі ніхто б не зрозумів рожевий костюм на чоловіку. Та сьогодні чоловіки не соромляться відкрито дбати про моду чи носити дещо екстравагантне вбрання".

Не лише мода

Представники компанії WGSM переконані, що мода на колір рожевого золота уже досягла піку та йде на спад.

Утім, керівники багатьох різних брендів кажуть, що цей колір сильно вплинув на продажі і попит на продукти індустрії моди, краси та прикрас, а також на весільну моду.

Копирайт изображения MERWIN ADENAN Image caption Багато індонезійських пар, наприклад, Деніел Каг'я і Кіандра Сусанто, обирають рожево-золотий як колір свого весілля

Стелла Лунарді, дизайнерка весільних суконь з Джакарти (Індонезія), каже, що її клієнтки почали вимагати рожево-золоті сукні у другій половині 2016 року. На сьогодні, вона виготовила понад 130 авторських суконь для наречених, їхніх подружок та матерів.

"На мою думку, тут в Індонезії тренди інакші - цього року модні кольори срібла, рожевого золота, звичайного золота, шампанського і темно-бордовий, - каже пані Лунарді, яка шила сукні для індонезійських зірок і учасниць міжнародних конкурсів краси. - Бузкового тут майже не зустрінеш".

Що ж до весільної індустрії, сюди тренди доходять не швидко, кажуть у британській кондитерській фірмі Poppy Pickering. Тут рожеве золото набуло популярності лише наприкінці 2017 року.

Копирайт изображения JANE BEADNELL PHOTOGRAPHY Image caption Рожево-золоті весільні торти зараз у тренді, як і інший весільний декор цього кольору

"Цього року мене часто просять використати у тортах рожево-золотий декор. Як на мене, цей колір досі у тренді, бо добре поєднується з рум'янцем і набагато тепліший, ніж просто золотий", - каже Домінік Пікерінг, дизайнерка тортів з Poppy Pickering.

"Дивно лише, що тренд на рожеве золото так довго набирав розгін. Треба було знайти інший декор, який би пасував до торта, - а тоді вже діло пішло".

Копирайт изображения @NEWBUILDTOHOME Image caption Джо Снук витратила 1000 фунтів на рожево-золоту фурнітуру для кухні

Джо Снук, блоґерка, яка пише про інтер'єр, і виробник торгівельних стендів і дерев'яних ящиків за індивідуальним замовленням, погоджується, що сьогодні набагато легше знайти рожеве золото у магазинах товарів для дому.

Пані Снук, яка має 34 тисячі підписників у Instagram, витратила 1000 фунтів (близько 1300 доларів) на рожево-золоту фурнітуру для своєї кухні, але в останні кілька місяців помітила, що схожі предмети з'явилися майже у кожній пересічній крамниці.

Чи довго це триватиме?

"Домашній декор теж підкоряється моді, де новий сезон означає нові тренди. Проте у цього кольору стільки поціновувачів, що, думаю, він не вийде із моди зовсім, - каже пані Снук. - Надто вже він симпатичний".

Копирайт изображения MELISSA Image caption З усього взуття фірми Melissa найкраще продаються моделі у кольорі рожевого золота

Дизайнери з New Look кажуть, що і далі включатимуть його у свої колекції, аж поки на нього є попит.

Пані Шерер з компанії Melissa погоджується: "Коли ми аналізуємо, які наші продукти добре продавалися в усіх наших 270 крамницях по всьому світу, то бачимо, що рожеве золото - бестселер майже у кожній моделі".

Цей бренд щороку прислухається до порад компанії Pantone, але такі експерименти часом призводять до неочікуваних наслідків.

"Цього сезону, ми випустили одну з наших найпопулярніших моделей - сандалі Melissa Mar - у бузковому кольорі, бо думали, що клієнти цього захочуть. Та бузковий колір майже зовсім не продавався, і ми переключили виробництво на колір рожевого золота", - каже пані Шерер.

"Чому міленіалам подобаються рожеві відтінки? Не знаю, та якщо їм хочеться рожевого золота, ми і далі вироблятимемо для них продукти у цьому кольорі", - підсумовує вона.

"Все має бути так, як хоче клієнт".