Чи справді смертність на дорогах в Україні - найбільша в світі

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Після нещодавніх страшних смертельних аварій на дорогах України влада оголосила план зниження аварійності. Ми вирішили перевірити, хто у світі є лідером за смертністю на дорогах і яке місце за аварійністю посідає Україна.

20 липня Україну шокувала ціла хвиля смертельних ДТП, які за день забрали одразу 18 життів.

У зіткненні автобусів з вантажівками у Миколаївській та Житомирській областях загинули одразу 15 людей, а у Хмельницькій області в автомобілі розбилась ціла родина з трьох людей.

Міністерство інфраструктури одразу ж заявило про масштабну кампанію контролю дорожнього руху.

Вже на наступному засіданні уряду чиновники мають ухвалити рішення, щоб посилити контроль швидкості.

Також в уряді перейшли у наступ на автоперевізників, які використовують неякісні автобуси та маршрутки.

За кілька днів посилених перевірок чиновники вже прозвітували про сотні виявлених порушень.

На початку цього року після низки резонансних ДТП в українських містах вже обмежили максимальну швидкість руху до 50 кілометрів на годину.

Що каже статистика

Якщо вірити офіційній статистиці поліції, то за останні кілька років в Україні суттєво зменшилась кількість загиблих у дорожніх аваріях.

Найкривавішим на українських дорогах за останні десятиліття був 2007 рік, коли у ДТП загинули 9574 людини. До 2013 року цей показник поступово впав до 4483 людей, а 2016 року кількість жертв була найнижчою - 3410 людей.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наслідок зіткнення автобуса та вантажівки

Але в 2017 році поліція відрапортувала про невелике зростання смертей у ДТП - загинули 3432 людини.

Тенденція ж 2018 року свідчить, що показник смертності на дорогах цього року суттєво зменшиться. За перше півріччя загинули 1237 людей, тобто за результатами року показник може бути нижчим трьох тисяч.

Багато українців упевненні в тому, що ситуація на українських дорогах чи не найгірша у світі. Проте сухі цифри статистики цього не підтверджують.

Дослідницька організація World life expactancy на основі даних Світової організації охорони здоров'я склала рейтинг країн за смертністю у ДТП.

Для цього вони вирахували кількість смертей в аваріях на 100 тисяч населення.

Згідно з останніми даними, показник України становить 9,11 смертей на 100 тисяч населення. При цьому дослідники віднесли Україну до країн з "низькою" кількістю смертей у ДТП.

У рейтингу Україна посідає 131 місце. На першому місці перебуває Зімбабе з 75 смертями на 100 тисяч населення, а найкращі позиції - 182 та 183 місце - ділять Швеція та Мікронезія, у яких показник смертності трохи перевищує 2 людини на 100 тисяч.

Кількість загиблих у ДТП в Україні за рік 9574 2007 рік 4483 2013 рік

3432 2017 рік UNIAN

У Європі гірші за українські показники мають Боснія і Герцеговина, Албанія, Литва, Білорусь і Молдова. Трохи кращі показники у Чорногорії, Латвії, Хорватії та Польщі.

Втім, більшість європейських країн мають суттєво нижчий показник смертності ніж Україна.

У цьому дослідженні Росію, Грузію та Вірменію віднесли до Азії. У Росії майже вдвічі гірший за український показник - 15,85 смертей на сто тисяч населення, у Грузії - 10,68, а Вірменії - 14,52.

Загалом тільки дві країни колишнього СРСР - Латвія та Естонія - у рейтингу перебувають вище України.

Показово, що показник смертності у ДТП в Україні менший, ніж у США. Там гинуть у середньому 10,04 людини на сто тисяч населення.

Чи довіряти статистиці?

Проте українські активісти не схильні надто оптимістично дивитись на зниження смертності у ДТП в Україні.

Наприклад, керівник ініціативи з безпеки дорожнього руху Vision Zero Віктор Загреба припускає, що статистика поліції може бути заниженою.

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"Ми як громадська організація робили точкові розслідування про кількість загиблих у ДТП в певних областях. Частина загиблих не фігурувала в офіційній статистиці. Тому я зробив висновок, що реальна кількість смертей у ДТП може бути вищою, ніж офіційно повідомляється поліцією", - розповів ВВС News Україна експерт.

Він сказав, що з 2016 року припинилась дія постанови Кабміну про порядок обліку ДТП, а нової немає.

"Даним до 2015 року можна було більш-менш довіряти, після - я сумніваюсь", - додав Віктор Загреба.

Експерт вважає, що серйозних структурних змін задля кращої безпеки руху останніми роками не було. А сплеск смертності 2007 року був пов'язаний з бумом автокредитування, а подальше падіння - з фінансовою кризою.

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