Як 13-річна американка створила власний бренд лимонаду

Копирайт изображения Me & The Bees

У рамках проекту The Boss ВВС розповідає історії успіху підприємців з усього світу. Цього тижня ми поспілкувалися з Мікаїлою Ульмер, 13-річною головою і засновницею компанії Me & The Bees Lemonade.

Лимонад Мікаїли Ульмер зараз продається у більш ніж 500 магазинах по всій Америці, а ось оцінки з математики у дівчини не найкращі.

Керівництво успішним бізнесом - це робота з повною зайнятістю, але Мікаїлі - засновниці і керівнику Me & The Bees Lemonade - потрібно також знаходити час на навчання.

Одного дня ця 13-річна дівчина може сидіти за партою, а наступного - виступати на конференції з підприємництва.

"Це не дуже просто робити, це точно", - каже вона.

"Іноді я маю пропускати заняття, щоб провести співбесіду або поїхати на телевізійне шоу, або ж пропускати велике шоу чи презентацію, бо у мене великий проект або контрольна у школі", - каже дівчина.

Мікаїла, яка продає 360 тис. пляшок лимонаду на рік, зокрема у такій популярній мережі супермаркетів як Whole Foods Market, є однією з наймолодших власниць бізнесу в США.

Копирайт изображения Me & The Bees Image caption Лимонад має чотири різних смаки, кожен з яких містить мед

І хоча Мікаїла лише нещодавно стала підлітком, фактично вона керує своїм бізнесом в Остіні, штат Техас, відколи їй виповнилося чотири роки.

З постійною допомогою своїх батьків, Миікаїла вперше почала продавати свій лимонад ще в 2009 році. Того року вона поставила перед батьківським будинком стіл і почала продавати лимонад, зроблений за рецептом 1940-х років, що лишився від її прабабці.

У рецепті містився мед, і приблизно в той час Мікаїлу протягом двох тижнів двічі жалили бджоли.

Батьки порадили дівчині, що замість того, щоб лякатися кожної бджоли, вона має краще їх вивчити, більше дізнатися про те, яку важливу роль вони відіграють у запилюванні та житті екосистеми загалом.

Це надихнуло Мікаїлу віддати частину грошей, зароблених від продажу лимонаду, організаціям, що захищають медоносних бджіл.

Незабаром Мікаїла почала постачати лимонад до місцевої піцерії, і відтоді її бізнес почав рости, однак 10% прибутку дівчина досі віддає організаціям із захисту бджіл.

Копирайт изображения Me & The Bees Image caption Раніше Мікаїла боялась бджіл, а тепер віддає 10% свіїх прибутків на їхній захист

Однак враховуючи те, що мати Мікаїли Д'Андра та батько Тео також активно займаються бізнесом, виникає питання - хто ж насправді ним керує?

"Спочатку я все робила сама, готувала лимонад за своїм столом, але потім мої батьки зробили кілька гарних етикеток для чашок", - говорить Мікаїла.

"Коли бізнес почав рости, мені довелось визнати, що я не можу робити все самотужки, і тоді я почала запитувати "Мамо, тату, як мені зробити логотип? Як стати виробником? Як розширити мережу магазинів?", - згадує вона.

Те, що батьки є випускниками бізнес-шкіл, безумовно, має допомагати, враховуючи, що Д'Андра має досвід роботи у галузі маркетингу та продажів, а Тео - досвід підприємництва.

Проте Д'Андра каже, що вони з чоловіком зовсім не мали досвіду у галузі харчових продуктів та напоїв.

За словами Мікаїли, головне - це командна робота.

"Ми вважаємо себе співзасновниками, оскільки я ухвалюю рішення, яких би не зробили мої батьки, а батьки приймають рішення, яких би не зробила я", - каже дівчина.

"Також, я молода ... Я розумію, що знаю не все, і тому я обов'язково беру до уваги їхні поради".

Копирайт изображения Me & The Bees Image caption Батьки Мікаїли допомагають їй з бізнесом

Великий прорив у бізнесі стався у 2015 році, коли Мікаїлі було дев'ять. На початку року вона виграла контракт на постачання до мережі супермаркетів Whole Foods Market.

"Мікаїла та її компанія привернули нашу увагу з кількох причин", - каже представниця Whole Foods Market Дженна Гелганд.

"У неї був унікальний продукт, який чудово смакував, а також сильна, пристрасна засновниця та соціальна місія, - розповідає вона. - Нас вразила Мікаїла як молодий підприємець, її бажання поширювати інформацію щодо важливості запилювачів".

Пізніше того ж року Мікаїлу побачили телеглядачі по всій Америці, коли вона з'явилася у реаліті-шоу про підприємців Shark Tank.

Її звернення до групи потенційних інвесторів було досить успішним, щоб переконати одного з них - Деймонда Джона, голову фірми з виробництва одягу FUBU - інвестувати у її бізнес 60 тис. доларів.

Через два роки консорціум колишніх та нинішніх американських футболістів інвестував вже 800 тис. доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мікаїла регулярно виступає на конференціях та доброчинних заходах

Мікаїла продовжує здобувати численні нагороди для молодих підприємців та афро-американських власників компаній, її успіхи оцінив колишній президент США Барак Обама.

У 2015 році він запросив її до Білого дому, а через рік вона представила його на жіночому саміті.

Джеффрі Соарес, власник групи Summit Beverage, який минулого року почав робити пляшки для Me & Bees Lemonade, каже, що Мікаїла - дуже потужне обличчя бренду.

"У вас може бути чудовий продукт, але якщо ви не маєте гарної історії, то як вас мають помітити? Це дуже конкурентна галузь", - каже він.

"Я не впевнений, що вони зробили б такий прорив без Мікаїли. Вона дуже важлива, але водночас кожна людина потребує допомоги - у них гарна родина, і вони прагнуть щось побудувати", - додає пан Соарес.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Успіх Мікаїли оцінив президет Обама

Мікаїла каже, що наразі сподівається почати новий бізнес, однак також не забуває і про школу.

"Я хочу започаткувати нові компанії - іноді з однією компанією я починаю нудитись", - каже вона.

"Мені подобається вигадувати нові назви та логотипи, це для мене найцікавіша частина. Я також нервую через старшу школу, але з нетерпінням чекаю на нових друзів, а також на те, що більше не доведеться носити форму".

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.