Традиції рохінджа: унікальний макіяж для захисту від сонця

Фотограф Reuters Клодаг Кілкойн створив серію портретів дівчат та жінок мусульман рохінджа в таборах біженців на півдні Бангладеш, щоб показати їхній вражаючий традиційний макіяж.

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Від серпня 2017 року понад 700 тисяч представників етнічної групи рохінджа втекли з провінції Ракхайн па півночі М'янми до сусіднього Бангладеш через переслідування та руйнування їхніх будинків.

Рохінджа, яких на початку 2017 року налічувалося близько мільйона людей у М'янмі, є однією з численних етнічних меншин в країні.

Військові М'янми говорять, що воюють з бойовиками рохінджа і заперечують переслідування цивільних.

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Пан Кілкойн фотографував дівчат та жінок рохінджа в таборах біженців у місті Кокс-Базар на південно-східному узбережжі Бангладеш.

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Цей макіяж називається танака - жовта паста, яку виготовляють з кори дерев, що ростуть у сухих центральних частинах М'янми. Нею жінки і дівчата прикрашають щоки - ця традиція налічує не одне століття.

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Паста виконує не лише декоративну функцію - вона також захищає шкіру від палючого сонця.

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Коли жовта паста висихає, вона утворює захисний шар, який водночас відганяє комах і допомагає лікувати акне.

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Традиційний макіяж, який можна придбати в таборах біженців, допомагає дівчатам і жінкам нормалізувати своє життя у складних умовах.

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13-річна Джухара Бегум, зображена на фото нижче, сказала пану Кілкойну: "Макіяж - це моє хоббі, і це наша традиція".

"Військові нас розстрілювали і вирізали. Я живу на вершині пагорба, і під палючим солнцем дуже спекотно", - додає вона.

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Дівчина приїхала до Кокс-Базара у вересні минулого року після того, як військові напали на її селище у провінції Ракхайн.

Їй довелось іти пішки п'ять днів, щоб досягти безпечного кордону та переповненого табору для біженців Джемтолі.

"Я можу жити без рису, але я не можу жити без макіяжу", - каже вона.

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9-річна Заннат Ара, зображена на фото нижче, з табору біженців Кутупалонг, розповіла:

"Я роблю макіяж, щоб моє обличчя було чистим, до того ж є комахи, які мене кусають, і він (макіяж - Ред.), їх відганяє і захищає мене".

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Фотографії Клодага Кілкойна.