10 найважливіших новинок комік-кону в Сан-Дієго. Без спойлерів!
Американське місто Сан-Дієго уже давно стало меккою популярної культури, і цьогорічний фестиваль Comic-Con не став винятком.
Фанати змагалися у костюмах, а режисери і продюсери ділилися секретами своїх майбутніх творінь.
Так, ми вже знаємо, що серіал "Баффі - переможниця вампірів" отримає римейк, а Раян Рейнолдс розмірковує над тим, як би дослідити сексуальність супергероя Дедпула.
Ось іще 10 найважливіших речей, які ми дізналися на цьогорічному комік-коні.
1. Уп'ятеро більше Джонні Деппів-Ґріндельвальдів
Продюсери "Фантастичних звірів" наразі перебувають у процесі перетворення 128-сторінкової книжки Джоан К. Ролінг у п'ять повнометражних фільмів. (Аби ж ми тільки знали, як вони це роблять - якими могли б бути наші університетські курсові!)
Головний антагоніст перших "Фантастичних звірів" - білоголовий Джонні Депп, що зіграв чародія Ґелерта Ґріндельвальда, з'явився на комік-коні у образі свого персонажа, презентувавши трейлер до наступної стрічки франшизи.
Його гра у попередніх "Фантастичних звірах", щоправда, була до вподоби не всім - так, що навіть сама Джоан Ролінг торік оприлюднила лист на підтримку участі Деппа у фільмі.
Крім нових "фантастичних" бейстій новий трейлер розкриває нам іще кілька довгограючих таємниць, які манили чи не всіх фанатів "поттеріани". Зокрема, і про одного із головних протагоністів - Албуса Дамблдора.
У одному з кадрів трейлера Дамблдор дивиться у дзеркало Яцрес - яке показує найпотаємніші бажання серця свого глядача - і бачить у ньому себе поруч із Ґелертом Ґріндельвальдом. Чи може це натякати на його романтичні почуття до Ґріндельвальда?
2. Шазам - супергерой, якого ми чекали
"Шазам" (Shazam) - додаток, який, певне, якоїсь миті рятував багатьох із нас, визначаючи автора і назву тієї невідомої, але такої гарної пісні, яку ми почули в кафе, магазині чи, наприклад, у фільмі.
Та скоро в наших життях може з'явитися іще один Шазам - супергерой, що, проте, ніяк не пов'язаний із додатком.
Тізер до нового супергеройского фільму за вихідні зібрав шість мільйонів переглядів у YouTube - більше, ніж трейлер "Фантастичних звірів".
Із першого погляду на тізер видається, що ця стрічка має те, чого бракує її супергеройським конкурентам - реалістичних діалогів і доброго почуття гумору (варто, може, подякувати "Дедпулу", що чи не першим протоптав цю стежку).
3. Більше нової "Доктора Хто"
Коли Доктор регенерує, це практично завжди позначає великі зміни у всьому серіалі - не тільки нова зовнішність головного героя, а й нові помічники, а іноді - як-от цього разу - узагалі нова стать.
Перша жінка-Доктор - велике досягнення для телебачення. Те, що роль нового Доктора зіграє британка Джоді Віттакер, стало відомо ще у грудні минулого року. Проте лише не комік-коні стало до кінця зрозуміло, наскільки іншим буде новий сезон серіалу із її участю: жінки залучаться до усіх процесів виробництва - від написання сценаріїв, до режисури і до поствиробництва.
Трейлер першої серії, показаний на комік-коні, також підтвердив давні чутки про те, що її дія розгортатиметься довкола правозахисного руху у США в 1960-х. У одній зі сцен Доктор і її компаньйони стоять перед будівлею, що нагадує мотель у Мемфісі, штат Теннессі, де у 1968 році застрелили Мартіна Лютера Кінга.
4. Аквамен: чи боятися тепер акваріумів?
Якщо "Челюсті" відбили в багатьох із нас бажання купатися в морі, то новий "Аквамен" може відбити бажання ходити до акваріумів.
У одній зі страхітливих сцен нового пригодницького фільму зі всесвіту DC Comics юний герой Артур Каррі наказує усій рибі в гігантському акваріумі - включно з велетенськими акулами - коритися його волі.
DC Comics раніше не вельми шанували думку фанатів і критиків - згадати лиш "Загін самогубців" чи "Бетмен проти Супермена" - та студія нещодавно змінила стратегію. Замість того, щоб гратися із багатогранністю свого фантастичного світу, там обрали зосереджуватися на яскравих персонажах - як це вже було із "Диво-жінкою", а тепер буде із "Акваменом".
"Аквамен" вийде на великі екрани у грудні. Головні ролі у ньому зіграли Хал Дрого із "Гри престолів" - Джейсон Момоа, Ніколь Кідман і екс-дружина Джонні Деппа Ембер Герд.
5. Хай живе Breaking Bad!
Із часів виходу серіалу Breaking Bad (що в українському перекладі отримав назву "Пуститися берега") минуло - приготуйтеся - 10 років.
Оповідь про перетворення хворого на рак шкільного вчителя хімії Волтера Вайта у накробоса Гейзенберга у парі з партнером Джессі Пінкманом захопила уяву глядачів по всьому світу. Вона також перетворила акторів, які зіграли головні ролі - Браяна Кренстона й Аарона Пола - в суперзірок.
Пол на цьогорічному комік-коні зізнався, що сумує за своєю роллю - навіть попри те, що остання серія останнього п'ятого сезону вийшла на екрани ще в 2013 році.
На комік-коні актор з'явився зі п'ятимісячною донечкою Сторі, одягненою у жовтий захисний костюм і захисну маску, які зробили її татуся таким відомим.
Та автори серіалу - серед них і сценарист Вінс Ґілліган - зібралися на комік-коні не лише, щоб згадати героїчне минуле, а й аби оголосити про майбутнє.
По-перше, на запитання, чи з'явиться "солодка парочка" Вайта й Пінкмана знову на екранах, Ґілліган відповів, що буде "дуже сумно", якщо їх так і не буде у приквелі до "Пуститися берега" - комедійному серіалі "Краще дзвоніть Солу".
А на запитання про можливий спін-офф за участі Вайта і Пінкмана, сценарист відповів коротко: "Усе можливо".
6. Міллі Боббі Браун переходить із малих екранів на великі
Кар'єра на великому екрані 14-річної Міллі Боббі Браун, що підкорила серця глядачів серіалу "Дуже дивні справи", почнеться із "Ґодзілли". Саме у стрічці-продовженні фільму 2014 року - "Ґодзілла ІІ Король монстрів", що вийде на екрани навесні 2019, зіграє ця юна акторка.
А що з сюжетом? У офіційному лібрето можна трохи заплутатися: "Історія розказує про героїчні зусилля криптозоологічного агентства "Монарх", яке намагається стримати гігантських монстрів. Цього разу проти могутнього Ґодзілли виступають Мотра, Родан та ультимативний кайдзю - триголовий монстр Кінг Гідора".
Що ж, подивимось, що з цього вийде.
7. "Бруклін 9-9"під новою "парасолькою"
Бурхливі оплески, якими глядачі зустріли акторський склад комедійного поліцейського серіалу "Бруклін 9-9" лише іще раз підтвердило, що канал NBC недаремно врятував серіал від закриття, викупивши права на його зйомки у Fox.
Досі лауреат "Емм" і "Золотого глобуса" піднімав у своїх серіях важливі питання сучасного суспільства, як-от поліцейських упереджень чи бісексуальності. І на комік-коні автори серіалу не зрадили своєму амплуа: обговорювали бісексуальність однієї з головних героїнь Рози Діас, яку грає Стефані Беатріс. Її камін-аут як бісексуальної жінки став переламним моментом на американському телебаченні.
8. Не розчаровані "Розчаруванням"
Не так уже й важко здогадатися - за стилем анімації - що автори "Розчарування" - ті ж, хто створив обожнюваних всіма нами "Сімпсонів".
Та нове шоу Метта Ґрейнінга значно похмуріше від своїх попередників, що жили у містечку Спрінґфілд. Новий мультсеріал оповідає про принцесу Бін, сильно прихильну до алкоголю.
Її супроводжує її друг-ельф Ельфо і особистий демон Люці. Мультсеріал висміює стереотипи сучасної наукової фантастики і фентезі.
Перший сезон із 10 серій вийде на стрімінговому сервісі Netflix уже 17 серпня.
9. Тізер "Воно: Частина друга"
Режисер "Воно" Андрес Мускетті не зміг особисто приїхати на комік-кон у Сан-Дієго, бо саме знімав "Воно: Частина друга" у Торонто.
У новому фільмі - самі зірки: Джессіка Честейн, Джеймс Макевой, Білл Гейдер… Дія стрічки відбувається через 27 років після першого фільму.
Фільм перебуває на стадії виробництва усього кілька тижнів, проте автори, присутні на комік-коні, уже показали кілька тізерів.
Фанатам Стівена Кінга доведеться почекати нової стрічки - вона вийде на великі екрани не раніше вересня 2019 року.
10. "Усі жінки - відьми" перезнімуть
Акторський склад і автори нової версії серіалу Charmed, відомого в Україні як "Усі жінки - відьми", що розповідає про життя сестер-чародійок, на комік-коні обговорювали, наскільки новий серіал відрізнятиметься від оригіналу.
Фанатам навіть показали першу - пілотну - серію, у якій було багато відсилок до оригінального серіалу.
За словами виконавчої продюсери Дженні Снайдер Урман, нині - найкращий час для римейку серіалу, адже "оригінал так багато розповідав про розширення прав і можливостей жінок і сестринство, і жінок, які захоплюють світ, і це те, що нам зараз так потрібно".
Оригінальний серіал виходив на екрани із 1998 по 2006 роки. Новий також матиме у центрі трьох сестер-відьом, проте концентруватиметься на більш сучасних проблемах.
У новому серіалі знімуться Меделін Манток, Мелоні Діас і Сара Джеффрі. Вийде він у жовтні цього року.
Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.