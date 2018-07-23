10 найважливіших новинок комік-кону в Сан-Дієго. Без спойлерів!

Американське місто Сан-Дієго уже давно стало меккою популярної культури, і цьогорічний фестиваль Comic-Con не став винятком.

Фанати змагалися у костюмах, а режисери і продюсери ділилися секретами своїх майбутніх творінь.

Так, ми вже знаємо, що серіал "Баффі - переможниця вампірів" отримає римейк, а Раян Рейнолдс розмірковує над тим, як би дослідити сексуальність супергероя Дедпула.

Ось іще 10 найважливіших речей, які ми дізналися на цьогорічному комік-коні.

1. Уп'ятеро більше Джонні Деппів-Ґріндельвальдів

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Продюсери "Фантастичних звірів" наразі перебувають у процесі перетворення 128-сторінкової книжки Джоан К. Ролінг у п'ять повнометражних фільмів. (Аби ж ми тільки знали, як вони це роблять - якими могли б бути наші університетські курсові!)

Головний антагоніст перших "Фантастичних звірів" - білоголовий Джонні Депп, що зіграв чародія Ґелерта Ґріндельвальда, з'явився на комік-коні у образі свого персонажа, презентувавши трейлер до наступної стрічки франшизи.

Його гра у попередніх "Фантастичних звірах", щоправда, була до вподоби не всім - так, що навіть сама Джоан Ролінг торік оприлюднила лист на підтримку участі Деппа у фільмі.

Крім нових "фантастичних" бейстій новий трейлер розкриває нам іще кілька довгограючих таємниць, які манили чи не всіх фанатів "поттеріани". Зокрема, і про одного із головних протагоністів - Албуса Дамблдора.

У одному з кадрів трейлера Дамблдор дивиться у дзеркало Яцрес - яке показує найпотаємніші бажання серця свого глядача - і бачить у ньому себе поруч із Ґелертом Ґріндельвальдом. Чи може це натякати на його романтичні почуття до Ґріндельвальда?

2. Шазам - супергерой, якого ми чекали

"Шазам" (Shazam) - додаток, який, певне, якоїсь миті рятував багатьох із нас, визначаючи автора і назву тієї невідомої, але такої гарної пісні, яку ми почули в кафе, магазині чи, наприклад, у фільмі.

Та скоро в наших життях може з'явитися іще один Шазам - супергерой, що, проте, ніяк не пов'язаний із додатком.

Тізер до нового супергеройского фільму за вихідні зібрав шість мільйонів переглядів у YouTube - більше, ніж трейлер "Фантастичних звірів".

Із першого погляду на тізер видається, що ця стрічка має те, чого бракує її супергеройським конкурентам - реалістичних діалогів і доброго почуття гумору (варто, може, подякувати "Дедпулу", що чи не першим протоптав цю стежку).

3. Більше нової "Доктора Хто"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Mandip Gill, Jodie Whittaker and Tosin Cole were on BBC America's Doctor Who Panel

Коли Доктор регенерує, це практично завжди позначає великі зміни у всьому серіалі - не тільки нова зовнішність головного героя, а й нові помічники, а іноді - як-от цього разу - узагалі нова стать.

Перша жінка-Доктор - велике досягнення для телебачення. Те, що роль нового Доктора зіграє британка Джоді Віттакер, стало відомо ще у грудні минулого року. Проте лише не комік-коні стало до кінця зрозуміло, наскільки іншим буде новий сезон серіалу із її участю: жінки залучаться до усіх процесів виробництва - від написання сценаріїв, до режисури і до поствиробництва.

Трейлер першої серії, показаний на комік-коні, також підтвердив давні чутки про те, що її дія розгортатиметься довкола правозахисного руху у США в 1960-х. У одній зі сцен Доктор і її компаньйони стоять перед будівлею, що нагадує мотель у Мемфісі, штат Теннессі, де у 1968 році застрелили Мартіна Лютера Кінга.

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4. Аквамен: чи боятися тепер акваріумів?

Якщо "Челюсті" відбили в багатьох із нас бажання купатися в морі, то новий "Аквамен" може відбити бажання ходити до акваріумів.

У одній зі страхітливих сцен нового пригодницького фільму зі всесвіту DC Comics юний герой Артур Каррі наказує усій рибі в гігантському акваріумі - включно з велетенськими акулами - коритися його волі.

DC Comics раніше не вельми шанували думку фанатів і критиків - згадати лиш "Загін самогубців" чи "Бетмен проти Супермена" - та студія нещодавно змінила стратегію. Замість того, щоб гратися із багатогранністю свого фантастичного світу, там обрали зосереджуватися на яскравих персонажах - як це вже було із "Диво-жінкою", а тепер буде із "Акваменом".

"Аквамен" вийде на великі екрани у грудні. Головні ролі у ньому зіграли Хал Дрого із "Гри престолів" - Джейсон Момоа, Ніколь Кідман і екс-дружина Джонні Деппа Ембер Герд.

5. Хай живе Breaking Bad!

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аарон Пол із п'ятимісячною донечкою Сторі

Із часів виходу серіалу Breaking Bad (що в українському перекладі отримав назву "Пуститися берега") минуло - приготуйтеся - 10 років.

Оповідь про перетворення хворого на рак шкільного вчителя хімії Волтера Вайта у накробоса Гейзенберга у парі з партнером Джессі Пінкманом захопила уяву глядачів по всьому світу. Вона також перетворила акторів, які зіграли головні ролі - Браяна Кренстона й Аарона Пола - в суперзірок.

Пол на цьогорічному комік-коні зізнався, що сумує за своєю роллю - навіть попри те, що остання серія останнього п'ятого сезону вийшла на екрани ще в 2013 році.

На комік-коні актор з'явився зі п'ятимісячною донечкою Сторі, одягненою у жовтий захисний костюм і захисну маску, які зробили її татуся таким відомим.

Та автори серіалу - серед них і сценарист Вінс Ґілліган - зібралися на комік-коні не лише, щоб згадати героїчне минуле, а й аби оголосити про майбутнє.

По-перше, на запитання, чи з'явиться "солодка парочка" Вайта й Пінкмана знову на екранах, Ґілліган відповів, що буде "дуже сумно", якщо їх так і не буде у приквелі до "Пуститися берега" - комедійному серіалі "Краще дзвоніть Солу".

А на запитання про можливий спін-офф за участі Вайта і Пінкмана, сценарист відповів коротко: "Усе можливо".

6. Міллі Боббі Браун переходить із малих екранів на великі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міллі Боббі Браун із Вірою Фармігою

Кар'єра на великому екрані 14-річної Міллі Боббі Браун, що підкорила серця глядачів серіалу "Дуже дивні справи", почнеться із "Ґодзілли". Саме у стрічці-продовженні фільму 2014 року - "Ґодзілла ІІ Король монстрів", що вийде на екрани навесні 2019, зіграє ця юна акторка.

А що з сюжетом? У офіційному лібрето можна трохи заплутатися: "Історія розказує про героїчні зусилля криптозоологічного агентства "Монарх", яке намагається стримати гігантських монстрів. Цього разу проти могутнього Ґодзілли виступають Мотра, Родан та ультимативний кайдзю - триголовий монстр Кінг Гідора".

Що ж, подивимось, що з цього вийде.

7. "Бруклін 9-9"під новою "парасолькою"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторський склад "Бруклін 9-9"

Бурхливі оплески, якими глядачі зустріли акторський склад комедійного поліцейського серіалу "Бруклін 9-9" лише іще раз підтвердило, що канал NBC недаремно врятував серіал від закриття, викупивши права на його зйомки у Fox.

Досі лауреат "Емм" і "Золотого глобуса" піднімав у своїх серіях важливі питання сучасного суспільства, як-от поліцейських упереджень чи бісексуальності. І на комік-коні автори серіалу не зрадили своєму амплуа: обговорювали бісексуальність однієї з головних героїнь Рози Діас, яку грає Стефані Беатріс. Її камін-аут як бісексуальної жінки став переламним моментом на американському телебаченні.

8. Не розчаровані "Розчаруванням"

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Не так уже й важко здогадатися - за стилем анімації - що автори "Розчарування" - ті ж, хто створив обожнюваних всіма нами "Сімпсонів".

Та нове шоу Метта Ґрейнінга значно похмуріше від своїх попередників, що жили у містечку Спрінґфілд. Новий мультсеріал оповідає про принцесу Бін, сильно прихильну до алкоголю.

Її супроводжує її друг-ельф Ельфо і особистий демон Люці. Мультсеріал висміює стереотипи сучасної наукової фантастики і фентезі.

Перший сезон із 10 серій вийде на стрімінговому сервісі Netflix уже 17 серпня.

9. Тізер "Воно: Частина друга"

Режисер "Воно" Андрес Мускетті не зміг особисто приїхати на комік-кон у Сан-Дієго, бо саме знімав "Воно: Частина друга" у Торонто.

У новому фільмі - самі зірки: Джессіка Честейн, Джеймс Макевой, Білл Гейдер… Дія стрічки відбувається через 27 років після першого фільму.

Фільм перебуває на стадії виробництва усього кілька тижнів, проте автори, присутні на комік-коні, уже показали кілька тізерів.

Фанатам Стівена Кінга доведеться почекати нової стрічки - вона вийде на великі екрани не раніше вересня 2019 року.

10. "Усі жінки - відьми" перезнімуть

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторки нових "Усіх жінок відьом"

Акторський склад і автори нової версії серіалу Charmed, відомого в Україні як "Усі жінки - відьми", що розповідає про життя сестер-чародійок, на комік-коні обговорювали, наскільки новий серіал відрізнятиметься від оригіналу.

Фанатам навіть показали першу - пілотну - серію, у якій було багато відсилок до оригінального серіалу.

За словами виконавчої продюсери Дженні Снайдер Урман, нині - найкращий час для римейку серіалу, адже "оригінал так багато розповідав про розширення прав і можливостей жінок і сестринство, і жінок, які захоплюють світ, і це те, що нам зараз так потрібно".

Оригінальний серіал виходив на екрани із 1998 по 2006 роки. Новий також матиме у центрі трьох сестер-відьом, проте концентруватиметься на більш сучасних проблемах.

У новому серіалі знімуться Меделін Манток, Мелоні Діас і Сара Джеффрі. Вийде він у жовтні цього року.

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