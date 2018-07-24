Що таке 5G і чи він вам потрібен

Копирайт изображения Getty Images Image caption Швидкісний інтернет дасть змогу роботам, різноманітним датчикам та іншим пристроям швидко комунікувати між собою

Супершвидкий мобільний інтернет п'ятого покоління 5G можуть запустити у деяких країнах вже з наступного року - він буде швидшим у 10 чи навіть 20 разів.

Що зміниться з новим інтернетом та чи потрібно для нього купувати нові телефони? І чи буде його сигнал потужнішим у віддалених регіонах?

Що таке 5G?

Це нове покоління мобільного інтернету, яке має забезпечити значно швиду передачу даних на телефон і з телефона, ширше покриття та більш стабільний зв'язок.

Мова йде про досконаліше використанні радіо діапазону та можливості одночасного доступу до мобільного інтернету для більшої кількості пристроїв.

Що він дасть?

"Все те, що ми робимо нашими смартфонами зараз, ми зможемо робити швидше і краще", - пояснює Ієн Фогг з аналітичної компанії OpenSignal.

"Уявіть смарт-окуляри з доповненою реальністю, мобільну віртуальну реальність, значно якісніше відео, речі з підключенням до інтернету, які робитимуть наші міста більш "розумними", - додає він.

"Але найбільш захопливими є всі ті нові сервіси, які неодмінно з'являться, але які ми поки що не можемо передбачити", - обіцяє Ієн Фогг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Безпілотні автомобілі зможуть підтримувати контакт один з одним та з дорожніми службами

Уявіть цілі рої дронів, які будуть спільно проводити пошукові та рятувальні місії, запобігати поширенню пожеж чи моніторити дорожній рух - у постійному зв'язку через 5G мережі між собою та з базами на землі.

Так само очікується, що 5G стане вкрай важливим для взаємодії безпілотного транспорту між собою та відслідковування ситуації на дорогах.

Кращу швидкість відчують і геймери на мобільних девайсах, мобільне відео буде завантажуватися миттєво і без "глюків", а відеодзвінки стануть більш якісними та надійними.

Зрештою, різноманітні фітнес-пристрої, які надягають під час фізичних вправ чи навантажень, зможуть у реальному часі відслідковувати фізичний стан своїх носії та зв'язуватися з лікарями у випадку надзвичайних ситуацій чи небезпеки здоров'ю.

Як він працює?

Очікується запровадження одразу кількох нових технологій, але повністю стандарти для всіх 5G-протоколів поки що не випрацювані.

Високочастотні смуги передачі сигналу дають більшу функціональність, однак коротша довжина хвиль означає, що діапазон такого сигналу слабший - він легше блокується фізичними об'єктами на його шляху.

Тож передавачів мережі може стати значно більше.

Однак таке рішення дороге й не всі телекомунікаційні компанії вже готові його втілити.

Чи так вже 5G відрізнятиметься від 4G?

Так, це нова радіотехнологія, але на початку це може відчуватися не настільки сильно, адже оператори мереж використовуватимуть її для посилення дії 4G інтернету - щоб перехід користувачів на 5G був поступовим.

Тож швидкість інтернету залежатиме від того, яке обладнання використовуватиме оператор мережі та від встановлення нових антен і передавачів.

Яким швидким може бути 5G?

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Найшвидші нинішні 4G мобільні мережі пропонують середню швидкість у 45 мегабіт за секунду.

Виробник телекомунікаційного обладнання Qualcomm вважає, що при 5G швидкість інтернету буде від 10 до 20 разів більшою - і це у звичайних умовах, а не під час лабораторних досліджень.

Тобто, щоб завантажити фільм у гарній якості потрібно буде десь хвилина часу.

Однак це стосується 5G мереж, побудованих на основі нинішніх 4G мереж.

А окремі спеціальні 5G мережі зможуть легко досягати стандартної швидкості у понад 1 гігабіт за секунду (1 тис. мегабіт за секунду). Але все це, схоже, стане можливим лише через кілька років після запровадження 5G.

Навіщо світу 5G?

Зі збільшенням кількості смартфонів у світі ми щороку завантажуємо все більше даних - дуже стрімко зростає популярність відео та музики.

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Існуючий частотний ресурс є перевантаженим, що призводить до проблем зі зв'язком. Особливо коли багато людей, що перебувають поряд, намагаються одночасно зайти в інтернет.

5G набагато краще впорається з ситуацією, коли до мережі підключаються тисячі дивайсів - від смартфонів до датчиків обладнання, відеокамер до розумних вуличних ліхтарів.

Коли це станеться?

Малоймовірно, що більшість країн запустять 5G до 2020 року, але катарська компанія Ooredoo заявила, що вже запустила комерційну мережу 5G. У Південній Кореї планують зробити це наступного року: три найбільші мережі домовились розпочати запуск одночасно.

Китай також планує запустити у 2019 році.

Чи буде потрібен новий телефон?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для 5G смартфонам потрібні нові мікросхеми

Я боюсь, що так. Але, коли у 2009-2010 році ввели 4G, смартфони для цієї мережі з'явилися раніше, ніж повністю запрацювала інфраструктура. Що стало певним розчаруванням для клієнтів, які заплатили наперед за те, що до кінця не працювало.

Цього разу, на думку Ієна Фогга з аналітичної компанії OpenSignal, виробники навряд чи допустять ту ж помилку. Телефони з'являться лише тоді, коли нові мережі будуть повністю готові, можливо наприкінці 2019 року.

Ці телефони нового покоління зможуть без проблем переключатися між мережами 4G і 5G для більш стабільного зв'язку.

Чи це кінець для стаціонарного зв'язку?

Якщо коротко, то ні. Телекомунікаційні компанії інвестували багато у волоконно-оптичні та мідні лінії фіксованою зв'язку, щоб так просто здатися.

Домашній та офісний широкосмуговий зв'язок буде фіксованим ще протягом багатьох років.

Яким би хорошим не був бездротовий зв'язок, багато хто віддає перевагу стабільним та надійним дротам.

5G може стати таким собі додатковим сервісним обслуговуванням, коли ми спілкуємось із навколишнім світом. Це також полегшить "інтернет речей" - глобальну мережу підключених до інтернету фізичних пристроїв - "речей", оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації.

Чи буде це працювати в сільській місцевості?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для віддалених районів навряд чи щось зміниться

У Великій Британії та у багатьох інших країнах часто скаржаться на відсутність сигналу та низьку швидкість передачі у сільській місцевості. Але 5G не обов'язково вирішить цю проблему, оскільки 5G працюватиме на високочастотних смугах, принаймні почне працювати. Ці смуги мають велику потужність, але покривають короткі відстані.

5G буде в першу чергу зв'язком для густонаселених територій.

Низькочастотні смуги (як правило, 600-800 МГц) краще працюють на великих відстанях, тому оператори мережі зосереджують свою увагу на покращенні 4G LTE покриття паралельно з розгортанням 5G.

Але реальність така, що для деяких людей у дуже віддалених районах зв'язок все одно буде поганим.

В Україні зв'язок 4G доступний лише у кількох десятках населених пунктів.