"Чорне пекло": розповіді очевидців та фото пожеж в Греції

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Щонайменше 60 людей загинули у пожежах в Аттиці неподалік від Афін. Це найбільш масштабні пожежі в країні за останні десять років.

Такі дані повідомила місцева влада після того, як вогонь спустошив узбережжя курортного містечка Маті.

Рятувальники знайшли тіла 26 дорослих та дітей, які, судячи з усього, помираючи, кинулись в обійми один одного після того, як потрапили у вогняну пастку в кількох метрах від моря.

Крім того, багато людей зверталися в рятувальні служби, розшукуючи зниклих.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Рятувальники прибули до місця, де знайшли тіла загиблих після пожежі

Сотні пожежників боролися з вогнем, влада Греції вже звернулася по міжнародну допомогу.

В українському Міністерстві закордонних справ запевнили, що, за попередньою інформацією, постраждалих та загиблих серед громадян України немає. Про це в своєму Twitter написав заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Шоковані очевидці

Копирайт изображения Anadolu Agency/Getty Images Image caption Спалені автомобілі в курортному селищі Маті

Мешканець Маті Костас Кукумакас не може стримати емоцій, згадуючи про події, очевидцем яких він став.

"Те, що сталося тут, у східній Аттиці, - чорне пекло. Після того, як я пройшов сотні автомобілів у вогні і будинків сьогодні вранці, я дійшов до подвір'я, де поліція повідомила, скільки людей знайшли мертвими", - згадує чоловік.

"Я міг бачити декого з тих, хто лежав на землі, димка та токсичний запах заповнювали все довкола. Більшість з них були туристами, які намагалися сховатися, але їм не вдалося цього зробити", - додає він.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Люди спостерігають за пожежами з пагорба в місті Рафіна

Аномальна спека трималася весь понеділок, 23 липня, зазначила в розмові з ВВС News Україна українка Катерина Бондарчук, яка саме подорожує Грецією.

Температура повітря сягала 40 градусів. Через спеку навіть закрили Акрополь в Афінах.

"Сьогодні (у вівторок) зранку паленим пахло вже на виїзді з міста. Під Афінами спочатку почали з'являтися пожежні вертольоти, а потім вже сама зона пожежі. Та, що дотична до хайвею, кілометрів двадцять. На вигляд будинки постраждали менше, більше - ліси", - розповідає свої враження українка.

Народний депутат Володимир Ар'єв також опинився серед негоди, написав він в своєму Facebook.

"Під Афінами потрапили в епіцентр подій, гарячих в прямому сенсі. В цьому районі вже 24 загиблих. Ми ледь звідти вибралися, але, слава Богу, все добре. Бережіть ліси!", - написав депутат.

Наскільки все погано в Маті?

Евангелос Бурнус, мер міста Рафіна, повідомив Skai TV, що загинуло як мінімум 60 людей.

Відчайдушні сім'ї, намагаючись врятуватись у морі, потрапили в пастку серед стін диму та полум'я. Інші померли в будівлях чи автомобілях.

Копирайт изображения Reuters Image caption Жінка в Маті намагається знайти свою собаку

Після того, як 26 тіл знайшли на відкритому просторі, глава Червоного Хреста Греції Нікос Економопулос сказав:

"Вони намагалися знайти шлях для втечі, але, на жаль, ці люди та їхні діти не встигли вчасно. Інстинктивно, побачивши, що кінець близько, вони обійнялись".

Човни берегової охорони та приватні судна підхопили сотні тих, хто зміг досягти гаваней або пляжів.

"На щастя, тут було море, і ми пішли в море, тому що полум'я весь час гнало нас до води, - каже Костас Лаганос, один з тих, хто вижив. - Воно смалило наші спини і ми пірнали в воду…. Я сказав: Боже, ми повинні бігти, щоб врятуватись".

Що спричинило пожежу?

Пожежі в Аттиці періодично виникають під час спекотних і сухих літніх місяців. Полум'я, що охопило регіон цього тижня, роздули сильні вітри.

Чиновники, яких цитує інформаційне агентство AFP, припускають, що цього разу спалахи могли спричинити підпалювачі, які хотіли пограбувати покинуті будинки.

"15 пожеж почалися одночасно в трьох різних місцях в Афінах", - сказав представник уряду Дімітріс Цзанакопулос (Tzanakopoulos).

Копирайт изображения EPA Image caption Дим на околицях Афін

За його словами, Греція вже попросила дрони у США "щоб спостерігати та виявляти будь-яку підозрілу діяльність".

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