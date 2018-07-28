"Мали швидко йти з Евересту, але хотіли селфі" - халепи українців за кордоном

Копирайт изображения Тарас Поздній/Facebook Image caption Тарас Поздній та ще двоє українців 14 травня підкорили Еверест

У сезон відпусток багато українців вирушають за відпочинком, пригодами та новими враженнями за кордон.

І вже там з ними може трапитися що завгодно - від втрати документів до хвороб, аварій чи скасування рейсів.

Ми спробували дізнатися, які ж халепи найчастіше стаються з громадянами України за кордоном.

І найголовніше - що треба робити, коли ви потрапляєте у таку ситуацію.

Втрата документів

Однією з найпоширеніших проблем, зокрема у туристів, є втрата документів.

За даними МЗС, у минулому році понад 25 тис. українців втратили свої документи за кордоном, а за 6 місяців цього року таких випадків вже майже 11 тис.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Втрата документів - найчастіша проблема, яка трапляється з українцями за кордоном

Найчастіше документи втрачають в Польщі, Росії, Італії, Німеччині та Чехії.

У такій ситуації єдиною установою, яка може допомогти, є консульство України в країні, де перебуває турист.

Український консул у Нью-Йорку Мирослав Кастран каже: "Ми тут, у Нью-Йорку проблему втрати документів дуже гостро відчуваємо".

За його словами, часто у туристів документи крадуть, або вони через необачність їх гублять.

"Ми маємо в дуже короткий проміжок часу використати всі наявні інструменти, аби перевірити особу на предмет громадянства України та видати їй посвідчення для повернення", - розповідає він BBC News Україна.

В МЗС радять своїм громадянам бути обачними, не втрачати пильності та дбати про безпеку.

"Найчастіше наші туристи за кордоном страждають від крадіжок коштів, документів, ювелірних прикрас, інших цінностей", - розповідає BBC News Україна директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Головна порада - бути обережними, не відвідувати сумнівні місця, не зловживати алкоголем, не носити прикраси у малолюдних місцях, не привертати до себе надмірної уваги відвертим одягом, не міняти гроші з рук та не залишати речі без нагляду", - радить він туристам.

Кримінал

В МЗС розповіли, що найбільше через проблеми українців мають клопоту консульства України у Польщі та Росії.

"До найболючіших питань відносяться загибель та смерть громадян України. На жаль, ця цифра доволі висока", - повідомив пан Погорельцев.

За його словами, у 2017 році в різних країнах загинули та померли 3505 громадян України. А протягом першого півріччя вже цього року - 1654.

Якщо говорити про країни, то найчастіше гинуть українці в Росії, Польщі, Чехії, Німеччині та Італії.

Наступною за складністю є проблема затримання, арешту та засудження - і таких випадків також багато.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільше кримінальних ситуацій з українцями стається в Росії та Польщі

У 2017 році - понад 19 тисяч українців опинилися в таких ситуаціях в різних країнах, у першому півріччі 2018 року - вже майже 10,5 тисяч.

В лідерах - Польща, де у 2017 році затримали та арештували 10,6 тис. громадян України, а в 2018 - вже 5,5 тис.

Також досить розповсюдженими є ДТП за участі українських водіїв.

Депортацій найбільше теж з Польщі, оскільки люди їдуть туди як туристи, а лишаються нелегально працювати.

Окремо варто виділити проблеми під час перебування в країнах з іншими традиціями та законодавством.

Консул в Дубаї Олександр Балануца каже, що часто українські туристи не готові до поїздки в ОАЕ, де "абсолютно нульова толерантність до порушень".

"Вони можуть ігнорувати вимоги місцевого законодавства та своїми вчинками проявити неповагу до країни перебування", - пояснює дипломат в розмові з BBC News Україна.

"Надзвичайні події за участі громадян України включають затримання, ув'язнення, втрату документів, тощо. Особливе місце має ввезення медичних препаратів, які, згідно з місцевим законодавством, заборонені для ввезення в ОАЕ. А санкція за такі дії передбачає довічне ув'язнення", - додає він.

В таких випадках, на жаль, можливості дипломатів обмежені і такі справи мають "драматичний" фінал.

Скасовані рейси

Окремо сьогодні дипломати виділяють проблему скасування чи затримки рейсів через різні конфлікти між туроператорами та перевізниками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ситуація зі скасуванням чи затримкою рейсів загострилася в кінці червня - початку липня, коли сотні українців застрягли в різних аеропортах світу

"Значно більше людей стали їхати відпочивати за кордон завдяки безвізу та бажанню подорожувати", - каже пан Погорельцев.

Проте через безвідповідальність туроператора або перевізника, люди можуть опинитися у складній ситуації в будь-якому аеропорту світу.

"Туристи, які перебувають в аеропорту, не можуть вилетіти, часом не мають інформації, що відбувається, коли буде літак. І чи не єдиною людиною, яка може їм допомогти в цій ситуації на місці, є консул", - пояснює Сергій Погорельцев.

Ситуація загострилася наприкінці червня - початку липня, коли сотні українців застрягли в різних аеропортах світу через проблеми з рейсами.

Люди по кілька діб чекали своїх рейсів з аеропортів Тунісу, Грузії, Туреччини, Єгипту, Албанії й інших країн, куди їздили на літній відпочинок.

За даними дипломатів, окрім скасування рейсів, є проблеми з бронюваннями готелів - коли туристи очікували готель однієї якості, а отримали значно нижчої.

Саме тому радять співпрацювати з надійними туроператорами, ретельно читати договір та мати контакти консульства України у відповідній країні.

"Обережно, Росія!"

Досі залишається актуальною рекомендація МЗС громадянам України не їхати до Росії.

Дипломати кажуть, що в останні роки значно збільшилася кількість провокацій з боку російських силовиків стосовно українців.

Мова йде про безпідставні затримання, тортури та арешти.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption МЗС вже кілька років рекомендує українцям не їхати до Росії через загрозу затримання

Зокрема, у 2017 році в Росії затримали та арештували 704 українців, а в першому півріччі цього року цифра суттєво зросла - вже 1700 випадків.

В МЗС попереджають, що однією з проблем є втягування громадян України у злочинні схеми зі збуту наркотичних засобів у Росії.

"Є підстави вважати, що діє мережа злочинних груп, які пропонують українцям кур'єрську роботу в Росії, суть якої зводиться до перевезення чи збуту наркотиків", - каже Сергій Погорельцев.

За його словами, сьогодні в Росії відбувають покарання 2,3 тис. громадян України за злочини, пов'язані з наркотиками.

Проте під час Чемпіонату світу з футболу подібних інцидентів не сталося.

"У нас не було зафіксовано якихось ситуацій, які б потребували оперативного втручання", - сказав пан Погорельцев.

В МЗС нагадали, що неодноразово рекомендували українцям не їхати на матчі до Росії. Хоча, звичайно, були ті, хто таки поїхав.

Проблеми зі здоров'ям

Для того, аби не мати проблем з медичною допомогою під час поїздки за кордон, туристам радять оформлювати страховку.

"Це має бути індивідуальний страховий поліс на медичне обслуговування та від нещасного випадку", - пояснили в МЗС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Часто страхові компанії відмовляються покривати вартість лікування за кордоном

Проте самі ж дипломати визнають, що страхові компанії нерідко нехтують своїми зобов'язаннями.

Часто різні травми та ушкодження отримують любителі активного туризму - альпінізму, трекінгу, лижного спорту.

У клубі туристів "Кулуар", який спеціалізується на походах в гори, розповідають, що такі тури завжди пов'язані з певним ризиком.

Найчастіше у людей трапляються напади гірської хвороби та травмування. У таких випадках, звичайно, краще мати надійну страхову компанію, яка швидко організує вертоліт та доставить людину до лікарні. Інакше - доведеться сплачувати всі ці послуги зі своєї кишені.

"14 травня цього року я та ще двоє українців вийшли на найвищу вершину світу - Еверест. Це, мабуть, одне з найбільших фізичних випробовувань, які тільки можна уявити", - розповів BBC News Україна український альпініст Тарас Поздній.

"Перші десять хвилин на вершині світило сонце й не було вітру. Але потім різко погода погіршилася - почався сильний вітер, сніг, температура впала до -55 градусів", - каже він.

Копирайт изображения Тарас Поздній/Facebook Image caption Альпініст Тарас Поздній розповів про свій проблемний досвід співраці зі страховою компанією

Хлопці розуміли, що треба спускатися якомога швидше, але "ще мали завершити дуже важливі справи на вершині - сфотографуватися з прапором, зробити селфі та відеозйомку".

І вже на спуску в них почалися серйозні проблеми зі здоров'ям - виснаженість, обмороження та "снігова сліпота".

"Я міг бачити лише силуети на відстані метра-двох", - розповідає Тарас.

За його словами, загальний стан був поганий, а попереду небезпечний спуск. Саме тому вирішили звернутися за допомогою до страхової компанії, аби їх доставили до лікарні.

"Спочатку компанія не хотіла підписувати гарантійний лист, адже вертоліт - це завжди дорого", - каже він. Довелося дзвонити родичам в Україну, аби вони допомогли натиснути на страхову компанію.

І лише після "наведення великого інформаційного галасу", страхова погодилася евакуювати туристів до лікарні.

Різні ситуації

Українці за кордоном рятували себе та інших від нападу акул, допомагали виводити дітей з затопленої в Таїланді печери та не без проблем підкорювали найбільші вершини.

"Часом стаються якісь нестандартні та кумедні ситуації", - каже Сергій Погорельцев.

За його словами, якось до дипломатів звернувся українець, якому потрібна була інформація про різноманітність трав у США.

"Він отримав американську візу, прилетів та звернуся до консульства, аби йому підказали, де в Америці ростуть різні трави. А він - травник", - розповів дипломат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один український турист їздить по світу та вивчає різні трави, а в дипломатів питає, як і де їх краще збирати.

За його словами, українець їздить по всьому світу та збирає лікувальні трави, але не знає, як добиратись до конкретних регіонів. Тому й звертається за допомогою до дипломатів.

Консул у Нью-Йорку Мирослав Кастран каже, що історій з українцями чимало. Але здебільшого вони сумні.

Наприклад, ситуація з українкою з Луганська, яка познайомилася інтернетом з американцем та приїхала до нього в США, аби особисто познайомитися.

"З часом вона зрозуміла, що у цієї людини є серйозні збочення сексуального характеру, в тому числі й нахили до педофілії", - розповів дипломат.

Зрозумівши це, дівчина вирішила повернутися до України, але через фінансові труднощі відновила спілкування з американським "товаришем".

За гроші вона на його замовлення відзняла відео та відправила до Америки.

А потім, коли полетіла до США, її затримало ФБР за виготовлення та розповсюдження відео порнографічного характеру. Рішення суду у цій справі має бути найближчим часом.

"ДРУГ" для мандрівників

В Україні створили програмний продукт "ДРУГ" (добровільна реєстрація українських громадян), який покликаний допомогти під час різних надзвичайних ситуацій за кордоном.

Image caption Програма "ДРУГ" постійно інформує мандрівників про надзвичайні ситуації по всьому світу

Кожен може завантажити відповідний додаток на свій смартфон та користуватися ним під час подорожі.

"Якщо турист зареєструвався у цій системі і з ним стається якась надзвичайна ситуація за кордоном, додаток одразу надає інформацію про те, що треба робити", - пояснює Сергій Погорельцев.

Наприклад, якщо сталося стихійне лихо - людина миттєво отримує інформацію про подальші дії та рекомендації.

Також "ДРУГ" надає інформацію про країну перебування, контакти дипустанов, карти, тощо.

В МЗС кажуть, що вивчили досвід провідних країн світу, де працює така система і скрізь вона досить ефективна. Тому й вирішили використати цей досвід і в Україні.

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