Українка Людмила Руденко - в дудлі Google: чому?

Копирайт изображения Google Image caption Google присвятив дудл українській шахістці, яка врятувала дітей з блокадного Ленінграда

Героїнею нового дудлу Google стала українка Людмила Руденко - перша чемпіонкою світу серед шахісток від Радянського Союзу та рятівниця 300 дітей з блокадного Ленінграда (нині Санкт-Петербург).

У п'ятницю - 114-та річниця з дня її народження.

"Ми віддаємо належне заслугам Руденко як на шаховій дошці, так і поза нею", - зазначають автори дудлу.

Вона народилася 1904 року в Лубнах на Полтавщині, її навчив грати в шахи тато ще в десятирічному віці, а 14 років по тому вона виграла своє перше велике змагання - чемпіонат серед жінок у Москві 1928 року.

У 1950 році Людмила Руденко виграла другий у світі чемпіонат світу з шахів серед жінок, ставши першою спортсменкою від Радянського Союзу, яка здобула такий титул. Першість вона утримувала аж до 1953 року.

Вона померла в травні 1986 року. А в 2015-му її включили до Світової зали слави шахів.

Врятовані діти

Досягнення Людмили Руденко не обмежуються лише спортом. Під час Другої світової війни вона допомогла врятувати приблизно 300 дітей з блокадного Ленінграда.

На початку війни Руденко працювала на заводі, що виробляв озброєння. В липні 1941 року завод терміново евакуювали в Уфу, а діти робітників залишилися в місті, їх забрати не встигли.

Коли стало зрозуміло, що блокада неминуча, Людмила Руденко повернулася до Ленінграда і організувала спеціальний потяг, який вивіз дітей до батьків до того, як місто оточили.

Попри всі свої успіхи на спортивній арені, за життя саме цей вчинок Руденко називала найбільшим досягненням в своєму житті.

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