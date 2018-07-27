Вступ-2018: топ спеціальностей та університетів
Найпопулярнішими спеціальностями у вступників стали філологія, право та менеджмент, а серед університетів - КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка та КПІ.
У четвер, 26 липня, в Україні завершилась подача заяв на вступ до вищих навчальних закладів.
За інформацією Міністерства освіти і науки, найпопулярнішими напрямами серед абітурієнтів виявились філологія, право, менеджмент, середня освіта та комп'ютерні науки.
Загалом вступники подали майже 915 тис. заяв.
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Максимально один абітурієнт міг подати до семи заяв на чотири спеціальності.
Найбільше заяв подали на такі спеціальності:
- Філологія - 75 934
- Право - 72 965
- Менеджмент - 47 695
- Середня освіта - 45 397
- Комп'ютерні науки - 38 374
Інформацію про те, чи вступили абітурієнти на бюджетні місця вони отримають 1 серпня.
Найпопулярнішими, згідно з поданими заявами абітурієнтів стали такі університети:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 37 994
- Львівський національний університет імені Івана Франка - 35 764
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33 324
- Національний університет "Львівська політехніка" - 28 900
- Київський національний торговельно-економічний університет - 28 126
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