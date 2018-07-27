Вступ-2018: топ спеціальностей та університетів

  • 27 липня 2018
Студенти Копирайт изображения Getty Images

Найпопулярнішими спеціальностями у вступників стали філологія, право та менеджмент, а серед університетів - КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка та КПІ.

У четвер, 26 липня, в Україні завершилась подача заяв на вступ до вищих навчальних закладів.

За інформацією Міністерства освіти і науки, найпопулярнішими напрямами серед абітурієнтів виявились філологія, право, менеджмент, середня освіта та комп'ютерні науки.

Загалом вступники подали майже 915 тис. заяв.

Максимально один абітурієнт міг подати до семи заяв на чотири спеціальності.

Найбільше заяв подали на такі спеціальності:

  • Філологія - 75 934
  • Право - 72 965
  • Менеджмент - 47 695
  • Середня освіта - 45 397
  • Комп'ютерні науки - 38 374

Інформацію про те, чи вступили абітурієнти на бюджетні місця вони отримають 1 серпня.

Найпопулярнішими, згідно з поданими заявами абітурієнтів стали такі університети:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 37 994
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - 35 764
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33 324
  • Національний університет "Львівська політехніка" - 28 900
  • Київський національний торговельно-економічний університет - 28 126

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