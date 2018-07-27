Вступ-2018: топ спеціальностей та університетів

Копирайт изображения Getty Images

Найпопулярнішими спеціальностями у вступників стали філологія, право та менеджмент, а серед університетів - КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка та КПІ.

У четвер, 26 липня, в Україні завершилась подача заяв на вступ до вищих навчальних закладів.

За інформацією Міністерства освіти і науки, найпопулярнішими напрямами серед абітурієнтів виявились філологія, право, менеджмент, середня освіта та комп'ютерні науки.

Загалом вступники подали майже 915 тис. заяв.

Максимально один абітурієнт міг подати до семи заяв на чотири спеціальності.

Найбільше заяв подали на такі спеціальності:

Філологія - 75 934

Право - 72 965

Менеджмент - 47 695

Середня освіта - 45 397

Комп'ютерні науки - 38 374

Інформацію про те, чи вступили абітурієнти на бюджетні місця вони отримають 1 серпня.

Найпопулярнішими, згідно з поданими заявами абітурієнтів стали такі університети:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 37 994

Львівський національний університет імені Івана Франка - 35 764

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33 324

Національний університет "Львівська політехніка" - 28 900

Київський національний торговельно-економічний університет - 28 126

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.