Кольори-2019: рожевий - міленіалам, жовтий - поколінню Z, неом'ятний - на майбутнє

Копирайт изображения PA Image caption Гольфістка з Шотландії Карлі Бут, як представник свого покоління, вибирає рожевий

Який колір буде модним в майбутніх сезонах? Питання не таке вже просте, оскільки наші уподобання - індикатор не тільки нашого особистого настрою, але також тенденцій у суспільстві чи навіть у світі.

Під час міжнародної виставки модного одягу і аксесуарів Pure London 2019, яка щойно закінчилася в Лондоні, експерти по кольору розповіли, що 70% покупок роблять на підставі вподобаного кольору.

До того ж товари при покупці в інтернеті найчастіше повертаються тому, що колір речі не відповідає очікуванням.

Психологи давно говорять, що колір впливає на наш психоемоційний стан.

Відповідно до одного з досліджень, спортивні команди в червоній формі виграють частіше за інших (тут можна зробити самостійне міні-дослідження на прикладі нещодавнього чемпіонату світу з футболу в Росії).

Червоний - це завжди сильна емоція: згадаймо, що людина, зазвичай, червоніє від гніву або сорому.

Це явище має також фізичне підґрунтя: у червоного найбільша довжина хвилі, тобто у цього кольору більше енергії, і він вимагає більш інтенсивної реакції.

Тоді як у фіолетового, наприклад, найкоротша довжина хвилі, так що не випадково він пов'язаний з духівництвом, розкішшю, аристократією, а відповідно, з розміреністю і спокоєм, і це, до речі, наймодніший колір цього року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В рожевому циліндрі - на перегони в Аскот? Ще недавно про таке і помислити було неможливо!

Що ж стосується 2019-го і подальших років, то, за даними Джоан Томас з консультаційної компанії Coloro, пастельні відтінки, які вже є на ринку, залишаться серед найбільш популярних.

Вони менш насичені, інтенсивність тону в них приглушена, вони легкі, повітряні і породжують відчуття спокою і добросердя. Особливо на противагу політичним і економічним потрясінням, які супроводжують наше життя.

Крізь рожеві окуляри міленіалів

Копирайт изображения ARCHIVIO CLAUDIA BERETTA/CLAUDIA BERETTA/GETTY Image caption "Рожева кімната міленіала" GeminiByGemini, яку показали на тижні моди в Мілані в квітні 2018 року, якнайкраще демонструє естетику цього покоління

Популярність їх виникла і росте завдяки таким брендам, як виробник шкіряних виробів цукеркових відтінків Mansur Gavriel і косметичного Glossier з їхніми ніжними тюбиками і баночками, що ніби наповненими повітряними бульбашками, які так і просяться в айфон, а звідти в соцмережі.

Обидва бренди, до речі, і виникли на хвилі натхнення від перегляду численних фотографій в соцмережах: вони засновані міленіалами - поколінням, настільки захопленим рожевим кольором, що він навіть став саме так і називатиметься - рожевий мілленіалов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо вже випускати бомбочки, то тільки для ванни, і краще рожеві

Це не якийсь конкретний відтінок, а вся ніжно-рожева палітра: від блідо-пудрової цукрової вати і напівпрозорого рожевого кварцу до рожевих фламінго і фасадів венеціанських палаццо кольору свіжої лососини в позолоті сонця, що заходить.

Всі ці відтінки, яким колись віддавали перевагу маленькі дівчатка та їхні старенькі бабусі, в нашій жорсткій реальності увійшли в моду у покоління, що народилося в роки оновлення та змін (середина 1980-х-1990-ті), а дорослішати почало вже в новому тисячолітті, яке багатьох розчаровує і не завжди виправдовує надій, що покладалися на нього в 1980-ті.

Можливо, звідси це прагнення міленіалів вдягнути "рожеві окуляри" - саме як засіб протиставлення новій жорсткій реальності, з війнами, конфліктами, фейковими новинами і тиском соцмереж.

Копирайт изображения SEBASTIAN REUTER/GETTY IMAGES Image caption Образ справжнього чоловіка тепер немислимий без рожевого: на показі моди в Дюссельдорфі в липні 2018 року

Недаремно рожевий спочатку був популярний у найбільш беззахисних верств населення, оскільки його головна властивість - ніжність, м'якість.

Але в міленіальній інтерпретації цей колір ще транслює думку про гендерну флюідність і ностальгію: невипадково експерти модної індустрії вважають, що одним з тих, хто найбільше вплинув на популярність його кольору став кінорежисер Вес Андерсон зі своїм фільмом "Готель "Гранд Будапешт".

Хай завжди буде жовтий

Image caption В моду жовтий увійшов також завдяки популярній мобільній платформі для обміну повідомленнями Snapchat

Рожевому на п'яти наступає жовтий покоління Z, тобто тих, хто народився після 1995 року.

І знову ж таки, як і в випадку з рожевим міленіалів, це не один-єдиний жовтий, як яке-небудь гидке каченя для купання, а всілякі його відтінки - від неоново-лимонного до "кольору дитячої несподіванки" і соняшників Ван Гога.

Жовтий - це один з основних кольорів спектра, і для людського ока він найяскравіший, а для психіки - веселий, радісний, оптимістичний.

Про покоління Z ходив такий жарт, що вони не роблять різниці між реальним і віртуальним.

І в моду цей колір увійшов дійсно багато в чому завдяки популярній мобільній платформі для обміну повідомленнями Snapchat і сервісу знайомств Bumble з їхніми яскраво-жовтими логотипами.

Image caption На показі моделей майбутнього сезону на виставці Pure London жовтого було багато

Головні популяризатори цього кольору: фотограф і модельєр Петра Коллінз з її "сирими" фотопортретами, модель і учасниця телешоу "Сім'я Кардаш'ян" Кайлі Дженнер, поп-зірка Бейонсе, модель і дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер.

Як і міленіальний рожевий, жовтий вихлюпує назовні певний ностальгічний футуризм покоління Z: вони наче з надією дивляться в своє віртуальне майбутнє, з сумом оглядаючись на реальне минуле, хвацько прожите їхніми ще цілком діяльними батьками. А тим часом акуратно висвітлюють і вінтажують свої численні "фотки" в Instagram.

Утопічний футуризм нової м'яти

Копирайт изображения Christian Vierig/Getty Images Image caption Вулична мода вже відображає майбутні тенденції

А якщо заглядати зовсім вже далеко, в олімпійський 2020 рік, то в ньому, за оцінкою провідного аналітика трендів компанії WGSN, буде домінувати неом'ятний колір (Neo Mint), причому і в одязі, і в інтер'єрі.

Це, мабуть, єдиний відтінок зеленого, який ви не знайдете в "Лататті" Моне.

А от у іншого майстра, модного дизайнера Марка Джейкобса, ще в 2013 році була колекція, де м'ятного було через край.

Image caption За даними компанії Coloro, пастельні відтінки залишаться в числі найпопулярніших

Втім, великі художники завжди дивляться далеко вперед, а в мейнстрім цей колір прорветься ще тільки через два роки.

Чим гарний неом'ятний?

Як все пастельні відтінки, він ніжний, не агресивний і випромінює утопічний оптимізм, правда, заснований не на порожньому місці: на Марсі нарешті, як ми знаємо, виявили воду, в 2020 році пройде Олімпіада в такому просунутому з точки зору технологій місці, як Токіо, а в Саудівській Аравії до цього часу закінчать будівництво вежі "Джидда-Тауер" висотою в 1 км, яка стане найвищою будівлею на Землі.

Так що неом'ятний в якомусь сенсі символізує настання світлого майбутнього вже сьогодні, він би поєднує наукові відкриття і нові технології з природою.

У ньому, можливо, немає поезії латаття Моне, але є свіжість накрохмаленого халата хірурга. Пластичного, ясна річ.

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