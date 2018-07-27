Кольори-2019: рожевий - міленіалам, жовтий - поколінню Z, неом'ятний - на майбутнє
Який колір буде модним в майбутніх сезонах? Питання не таке вже просте, оскільки наші уподобання - індикатор не тільки нашого особистого настрою, але також тенденцій у суспільстві чи навіть у світі.
Під час міжнародної виставки модного одягу і аксесуарів Pure London 2019, яка щойно закінчилася в Лондоні, експерти по кольору розповіли, що 70% покупок роблять на підставі вподобаного кольору.
До того ж товари при покупці в інтернеті найчастіше повертаються тому, що колір речі не відповідає очікуванням.
Психологи давно говорять, що колір впливає на наш психоемоційний стан.
- Еволюція жіночих спорткостюмів: від суконь - до купальників
- Лазуровий колір – таємний інгредієнт формули гарного сну
- Шість модних трендів 2018 року
Відповідно до одного з досліджень, спортивні команди в червоній формі виграють частіше за інших (тут можна зробити самостійне міні-дослідження на прикладі нещодавнього чемпіонату світу з футболу в Росії).
Червоний - це завжди сильна емоція: згадаймо, що людина, зазвичай, червоніє від гніву або сорому.
Це явище має також фізичне підґрунтя: у червоного найбільша довжина хвилі, тобто у цього кольору більше енергії, і він вимагає більш інтенсивної реакції.
Тоді як у фіолетового, наприклад, найкоротша довжина хвилі, так що не випадково він пов'язаний з духівництвом, розкішшю, аристократією, а відповідно, з розміреністю і спокоєм, і це, до речі, наймодніший колір цього року.
Що ж стосується 2019-го і подальших років, то, за даними Джоан Томас з консультаційної компанії Coloro, пастельні відтінки, які вже є на ринку, залишаться серед найбільш популярних.
Вони менш насичені, інтенсивність тону в них приглушена, вони легкі, повітряні і породжують відчуття спокою і добросердя. Особливо на противагу політичним і економічним потрясінням, які супроводжують наше життя.
Крізь рожеві окуляри міленіалів
Популярність їх виникла і росте завдяки таким брендам, як виробник шкіряних виробів цукеркових відтінків Mansur Gavriel і косметичного Glossier з їхніми ніжними тюбиками і баночками, що ніби наповненими повітряними бульбашками, які так і просяться в айфон, а звідти в соцмережі.
Обидва бренди, до речі, і виникли на хвилі натхнення від перегляду численних фотографій в соцмережах: вони засновані міленіалами - поколінням, настільки захопленим рожевим кольором, що він навіть став саме так і називатиметься - рожевий мілленіалов.
Це не якийсь конкретний відтінок, а вся ніжно-рожева палітра: від блідо-пудрової цукрової вати і напівпрозорого рожевого кварцу до рожевих фламінго і фасадів венеціанських палаццо кольору свіжої лососини в позолоті сонця, що заходить.
Всі ці відтінки, яким колись віддавали перевагу маленькі дівчатка та їхні старенькі бабусі, в нашій жорсткій реальності увійшли в моду у покоління, що народилося в роки оновлення та змін (середина 1980-х-1990-ті), а дорослішати почало вже в новому тисячолітті, яке багатьох розчаровує і не завжди виправдовує надій, що покладалися на нього в 1980-ті.
Можливо, звідси це прагнення міленіалів вдягнути "рожеві окуляри" - саме як засіб протиставлення новій жорсткій реальності, з війнами, конфліктами, фейковими новинами і тиском соцмереж.
Недаремно рожевий спочатку був популярний у найбільш беззахисних верств населення, оскільки його головна властивість - ніжність, м'якість.
Але в міленіальній інтерпретації цей колір ще транслює думку про гендерну флюідність і ностальгію: невипадково експерти модної індустрії вважають, що одним з тих, хто найбільше вплинув на популярність його кольору став кінорежисер Вес Андерсон зі своїм фільмом "Готель "Гранд Будапешт".
Хай завжди буде жовтий
Рожевому на п'яти наступає жовтий покоління Z, тобто тих, хто народився після 1995 року.
І знову ж таки, як і в випадку з рожевим міленіалів, це не один-єдиний жовтий, як яке-небудь гидке каченя для купання, а всілякі його відтінки - від неоново-лимонного до "кольору дитячої несподіванки" і соняшників Ван Гога.
Жовтий - це один з основних кольорів спектра, і для людського ока він найяскравіший, а для психіки - веселий, радісний, оптимістичний.
Про покоління Z ходив такий жарт, що вони не роблять різниці між реальним і віртуальним.
І в моду цей колір увійшов дійсно багато в чому завдяки популярній мобільній платформі для обміну повідомленнями Snapchat і сервісу знайомств Bumble з їхніми яскраво-жовтими логотипами.
Головні популяризатори цього кольору: фотограф і модельєр Петра Коллінз з її "сирими" фотопортретами, модель і учасниця телешоу "Сім'я Кардаш'ян" Кайлі Дженнер, поп-зірка Бейонсе, модель і дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер.
Як і міленіальний рожевий, жовтий вихлюпує назовні певний ностальгічний футуризм покоління Z: вони наче з надією дивляться в своє віртуальне майбутнє, з сумом оглядаючись на реальне минуле, хвацько прожите їхніми ще цілком діяльними батьками. А тим часом акуратно висвітлюють і вінтажують свої численні "фотки" в Instagram.
Утопічний футуризм нової м'яти
А якщо заглядати зовсім вже далеко, в олімпійський 2020 рік, то в ньому, за оцінкою провідного аналітика трендів компанії WGSN, буде домінувати неом'ятний колір (Neo Mint), причому і в одязі, і в інтер'єрі.
Це, мабуть, єдиний відтінок зеленого, який ви не знайдете в "Лататті" Моне.
А от у іншого майстра, модного дизайнера Марка Джейкобса, ще в 2013 році була колекція, де м'ятного було через край.
Втім, великі художники завжди дивляться далеко вперед, а в мейнстрім цей колір прорветься ще тільки через два роки.
Чим гарний неом'ятний?
Як все пастельні відтінки, він ніжний, не агресивний і випромінює утопічний оптимізм, правда, заснований не на порожньому місці: на Марсі нарешті, як ми знаємо, виявили воду, в 2020 році пройде Олімпіада в такому просунутому з точки зору технологій місці, як Токіо, а в Саудівській Аравії до цього часу закінчать будівництво вежі "Джидда-Тауер" висотою в 1 км, яка стане найвищою будівлею на Землі.
Так що неом'ятний в якомусь сенсі символізує настання світлого майбутнього вже сьогодні, він би поєднує наукові відкриття і нові технології з природою.
У ньому, можливо, немає поезії латаття Моне, але є свіжість накрохмаленого халата хірурга. Пластичного, ясна річ.
Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.