НеПроґавте: потопи в Києві та озеро на Марсі

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Минулого тижня Київ заливало водою, український боксер Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва, а на Марсі знайшли озеро - серед найяскравіших тем цього тижня.

В останні дні Київ накрили потужні зливи. За кілька годин в місті випала тримісячна норма опадів. Дощі паралізували столицю, затопили підземні переходи та автошляхи відразу в кількох районах.

Ми спробували розібратися, чи стане така погода нормою та як від неї рятуватися.

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Минулого тижня сталося кілька серйозних ДТП з жертвами.

Лише у Житомирській області через зіткнення маршрутки та вантажівки загинули одразу 10 людей, ще 10 ушпиталили.

Влада оголосила план зниження аварійності на дорогах. А ми вирішили перевірити, хто у світі є лідером за смертністю на дорогах і яке місце за аварійністю посідає Україна.

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А в новому блозі психолога ви прочитаєте про особливості національної поведінки за кермом.

Також минулого тижня комісія прокурорів визнала обґрунтованими скарги щодо порушень голови САП Назара Холодницького, але відмовилась його звільняти. Пану Холодницькому винесли лише догану. Як це відбувалося - читайте в нашому матеріалі "Холодницький отримав догану, але утримався в кріслі".

А український боксер Олександр Усик в Москві переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Олександр Усик об'єднав чотири пояси у цій ваговій категорії - WBC, WBO, WBA, IBF.

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Ми зібрали реакцію соцмереж на цей бій.

Ще ми отримали відповідь від компанії "Укроборонпром" про те, скільки вони винні грошей російським компаніям. Сума немала - заборгованість становить 3,8 мільярда гривень.

А в Греції минулого тижня сталися смертельні пожежі.

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На цей момент відомо про 83-х загиблих та десятки зниклих безвісти. Ми зібрали розповіді очевидців про цю трагедію та намагались розібратися, хто ж винен у такій кількості жертв.

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Минулого тижня США оприлюднили декларацію про невизнання анексії Криму у 2014 році.

В документі Держдепартамент порівняв Кримську Декларацією із Декларацією Веллеса, що у 1940 році засудила окупацію Радянським союзом країн Балтії і закріпила невизнання анексії. Ми написали, як відреагували на цю подію в Україні та Росії.

А доктор філологічних наук Олександр Пономарів традиційно у своєму блозі для BBC News Україна відповідає на запитання читачів. Цього разу він розповів, як називати мешканців Кривого Рогу та чи можна говорити "обнадіювати".

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27 липня відбулося місячне затемнення, що стало унікальним. За інформацією НАСА, це - найтриваліше місячне затемнення ХХІ століття. Ми розповіли вам всі деталі про це цікаве явище.

Ще минулого тижня стало відомо, що дослідники уперше знайшли ознаки існування води на Марсі - у рідкому вигляді.

Вчені вірять, що знайдена ними водойма - озеро, що знаходиться під крижаним покривом на південному полюсі планети, завширшки у 20 км.

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І до тваринного світу. Ви думаєте, що знаєте, чому коти муркочуть? Насправді, котяче муркотіння означає набагато більше, ніж ви могли собі увити. Всю правду читайте в матеріалі "Складна правда про те, чому коти муркочуть".

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А сотні золотистих ретриверів відсвяткували річницю появи своєї породи у Шотландії. Як це було?

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