Як спостерігали за "кривавим Місяцем" у світі?
- 27 липня 2018
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В багатьох країнах у п'ятницю увечері можна спостерігати "кривавий Місяць". Це унікальне місячне затемнення, найдовше у XXI столітті.
Місяць став червоно-коричневого кольору. Тривалість затемнення - майже дві години.
Затемнення можна бачити у Європі, на Близькому Сході, в Австралії, більшій частині Азії та в Південній Америці.
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