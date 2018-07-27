Як спостерігали за "кривавим Місяцем" у світі?

  • 27 липня 2018

В багатьох країнах у п'ятницю увечері можна спостерігати "кривавий Місяць". Це унікальне місячне затемнення, найдовше у XXI столітті.

Місяць став червоно-коричневого кольору. Тривалість затемнення - майже дві години.

кривавий Місяць Копирайт изображения Reuters
Image caption Це "кривавий Місяць" над мечеттю в Абу-Дабі

Затемнення можна бачити у Європі, на Близькому Сході, в Австралії, більшій частині Азії та в Південній Америці.

Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Жителі Тайваню встановили телескоп, аби спостерігати унікальне явище
Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Люди чекають затемнення в Австрії
Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Вид на "кривавий Місяць" з Нікосії, столиці Кіпру.
Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Так він виглядає в турецькій Анталії
Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption "Кривавий Місяць" в Газі
Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Затемнення в Бангладеші
Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption А це фото - з італійської Венеції
Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Так "кривавий Місяць" виглядає в ОАЕ
Кривавий Місяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption А це вигляд на "кривавий Місяць" з Криму

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