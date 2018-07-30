Українські "друзі" Манафорта: хто, коли і за які гроші наймав політтехнолога

Копирайт изображения Матеріали справи Image caption Фото роботи над рекламою Віктора Януковича з документів Пола Манафорта

За кілька днів до початку судових слухань у справі Пола Манафорта в американському штаті Вірджинія, сторона обвинувачення надала суду кілька сотень сторінок зібраних проти політтехнолога доказів.

Частина з них стосується його українського періоду життя, з 2005 по 2014 рік, коли він працював на Партію Регіонів і уряд Віктора Януковича. Інша частина - фінансові документи, що свідчать про те, як Манафорт розпоряджався коштами, отриманими в результаті цих та інших проектів.

Один з важливих документів - окрема заява слідчих про електронні листи Манафорта, надісланих українським політикам, американським колегам і підрядникам.

Всі вони справжні, їхня автентичність доведена і не вимагає додаткової експертизи - вони були відновлені офісом Мюллера з електронних скриньок Пола Манафорта.

ВВС вивчила доказову базу, зібрану офісом спецпрокурора Мюллера у справі політтехнолога і з'ясувала, якому київському меру Манафорт давав практичні рекомендації в 2014 році, як саме він радив поводитись з політикою антисемітизму, скільки коштували послуги найнятих команд американців, як саме він рекомендував відповідати Януковичу на питання про дружину і кого радив зробити послом України у США.

Прибрати Януковича

Влітку 2005 року, через кілька місяців після Помаранчевої революції, команда Манафорта провела всеукраїнське опитування громадської думки, про результати і висновки якого політтехнолог написав звіт. Документ відправили Рінату Ахметову.

За даними опитування, що проводилося у квітні і травні 2005 року, 60% представників середнього і робітничого класу і 49% найбідніших верств населення, а також 36% етнічних росіян по всій Україні вірили в те, що країна рухається в правильному напрямку.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Команда Манафорта радила змінити Віктора Януковича на посаді голови партії після Помаранчевої революції

Основними пріоритетами змін для опитаних були єдність країни і верховенство права, вони не концентрувалися на макроекономічних показниках - реприватизації, торгівельній і фіскальній політиці - а більше концентрувалися на стабілізації цін, боротьбі з корупцією.

У своїх висновках Манафорт не менше десятка разів рекомендує Ахметову будь-якою ціною негайно позбутися Віктора Януковича, відзначаючи, що рейтинг непопулярності політика набагато вищий, ніж рейтинг Партії Регіонів, а будь-яка критика з його вуст не буде почута через несприйняття його особистості в цілому і дискредитацію його іміджу під час подій Помаранчевої революції.

За даними опитування, 60% респондентів негативно ставилися до Януковича, 37% - відчували категоричну неприязнь, 70% з них жили у сільській місцевості, 87% жителів України категорично негативно поставилися до ідеї його можливого прем'єрства у 2006 році.

Манафорт наполягає: наступний лідер Партії Регіонів, на якого треба робити ставку під час парламентської виборчої кампанії, не має асоціюватися з Януковичем або Кучмою. Як потенційних кандидатів політтехнолог рекомендує розглядати вихідців з Півдня або Південного Сходу України.

Наступний лідер Партії Регіонів, на якого треба робити ставку під час парламентської виборчої кампанії, не має асоціюватися з Януковичем рекомендація Пола Манафорта Партії регіонів, 2005 рік

Він також звертає увагу на необхідність реформи всередині самої Партії Регіонів, створення загальної філософії для всіх її членів і пропонує кілька можливих альянсів для повернення колишніх позицій у владі.

Як варіанти він пропонує зіграти на розбіжностях всередині правлячої в той час "помаранчевої" коаліції, відзначаючи, що основні політичні дивіденди отримує тодішній президент Віктор Ющенко, а Юлія Тимошенко, на думку Манафорта, займається популяризацією власних обіцянок і, можливо, очікує, коли розбіжності між нею і президентом дійдуть до краю.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пол Манафорт працював в Україні з 2005 до 2014 року

Політтехнолог зазначає: це цілком може бути непоганим політичним розрахунком колишньої прем'єрки, яка у випадку помітних розбіжностей з главою держави піде сама чи буде відправлена ​​у відставку і проголосить себе єдиною "берегинею" ідей Помаранчевої революції.

Серед можливих варіантів повернення Партії Регіонів у владу після парламентських виборів 2006 року Манафорт розглядав три: побудова міноритарної коаліції, боротьба поодинці або створення так званої "широкої" коаліції, яка передбачає співпрацю з "Нашою Україною". Саме останній варіант, як зазначав Манафорт, є найбільш довгостроковим, але й найреальнішим шляхом до повернення до влади.

З'їзд Партії Регіонів у грудні 2005 року - розцінки, послуги і рекомендації

До початку з'їзду Партії Регіонів, запланованого на 3 грудня 2005 року, Манафорт і його заступник Філ Гріффін з самого початку листопада обговорювали з Василем Джарти (помер у 2011 році), першим заступником політвиконкому Партії Регіонів і бізнесменом Едуардом Прутніком, що саме потрібно для проведення з'їзду, і пропонували бюджети.

Так, витрати на дизайн, світло, прапори, технічних консультантів і обладнання мали скласти 565 тисяч доларів. Команда стратегів, яка написала докладні тези, витрати на друк і саме проведення тренінгів - 47 тисяч 250 доларів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2005 році команда Манафорта обговорювала організацію з'їзду ПР з Василем Джарти (він помер 2011 року)

Бюджет на тур Януковича з 120-ма заходами, а також витрати на три спеціальні команди радників, транспорт, світло, звук, гонорар тур-директора - 1 мільйон 562 тисячі 500 доларів.

Команда Манафорта випустила спеціальний посібник для учасників з'їзду, який спершу відправила на той час першому заступнику політвиконкому Партії Регіонів Василю Джарти і бізнесменові Едуарду Прутніку.

У ньому були прописані основи спілкування з пресою, поведінки під час публічних заходів і перед камерами.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пола Манафорта до України вперше привіз Рінат Ахметов, розповідав ВВС News Україна колишній фронтмен Партії Регіонів Тарас Чорновіл

Так, рекомендувалося не стояти на подіумі, а рухатися і закликати до дії, і вказувалося, як працювати з майбутнім розкладом: не більше трьох зустрічей на добу, основні повинні призначатися на ранково-денний час, у Лідера має бути час на особисту трапезу. Він сам не мав з'являтися на публіці до заходу, його контакти з пресою не мали бути спонтанними, а зведеними до заздалегідь призначених інтерв'ю і прес-конференцій.

У наступних листах політтехнолог рекомендує почати 8-й з'їзд Партії Регіонів (грудень 2005 року) з виступу Януковича перед шахтарями на площі перед київським вокзалом. На думку Манафорта, цей емоційний момент мав нагадати учасникам про події Помаранчевої революції 2004 року, яка, попри масові протести, обійшлася без кровопролиття.

Там же, за задумом політтехнолога, мав відбутися концерт, за телевізійну трансляцію якого мала взятися ТРК "Україна" (її основним акціонером є холдинг СКМ Ріната Ахметова).

Серед представлених обвинуваченням документів є розклад виходів спікерів Партії Регіонів і чернетки виступів Анни Герман, Тараса Чорновола, самого пана Януковича, написані англійською мовою. А також - пам'ятка агітатора Партії Регіонів про те, як поводитися з пресою, якими є ключові методики агітації та ключові економічні тези Помаранчевої революції.

Де дружина?

Команда пана Манафорта активно готувалася до прес-конференції Віктора Януковича на честь 100 днів його президентства. Серед очікуваних питань: його головні досягнення за цей термін, що він думає про наступ на свободу преси, програму реформ й урізання субсидій для населення, роботу уряду Азарова й можливість звільнення міністрів, які не подобаються суспільству (міністра освіти Дмитра Табачника і віце-прем'єра Володимира Семиноженка).

Одне з очікуваних питань: підписання харківських угод з Росією. Цей договір, також відомий як пакт Януковича-Медведєва, був підписаний 21 квітня 2010 року. Він регламентував зниження ціни на російський газ на 30%, з газового контракту виключався пункт, що передбачає штрафні санкції за недостатню місячну купівлю газу і припускав пролонгацію перебування Чорноморського флоту Росії в Криму на 25 років з 2017 року.

Договір став причиною численних протестів, критики з боку української опозиції, яка назвала пакт таким, що суперечить Конституції України. 31 березня 2014 року угоду в односторонньому порядку розірвала Держдума РФ.

Питання:Опозиція звинувачує вас у зраді національних інтересів під час підписання харківської і київської угод з президентом Росії. Чи вважаєте ви, що підписавши ці договори, Україна втратила свій національний суверенітет?

Відповідь:Повна нісенітниця. Харківські угоди були критичними для відновлення нашої економіки і початку реальних реформ. Як результат цих угод, ми досягли зниження цін на газ на 30%, що дозволило нам закрити наш бюджетний дефіцит і досягти відповідності умовам МВФ для отримання (фінансової) допомоги.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Команда Манафорта пояснювала, як відповідати на питання про відсутність у публічному просторі дружини Віктора Януковича Людмили

Ми продовжили нашу угоду щодо розташування (Чорноморського флоту) з Росією - Японія вчинила так само, продовживши угоду про розміщення (американських військових баз) зі США, тому що обидві пролонгації приносять стабільність в регіон, покращують відносини між сторонами, пропонують місцевому населенню перехідний період для нових робочих місць і можливостей.

В інших сферах, таких як виробництво електроенергії і загальний розвиток авіабудування, як і кожна інша країна в Європі, ми розглядаємо міждержавні проекти, (пошук) регіональних партнерів і економічні можливості. Все, чого ми досягли, на даному етапі зміцнює Україну як націю.

У списку підготовлених питань були і каверзні: чи плануються заходи за участю першої леді, яка останнього разу з'являлася на публіці під час інавгурації? Запропонована відповідь: "президентство - це дуже могутній мандат, але більша влада - у першої леді".

На питання про оприлюднення податкової декларації Янукович мав відповісти так: це тривалий і набагато складніший процес, ніж я припускав, але я маю намір відповідати стандартам оприлюднення інформації та сподіваюся зробити це до літніх канікул.

Серед питань, відповіді на які так і не знайшла команда Манафорта - нерухомість Януковича, Межигір'я, перекриття київський вулиць через рух його кортежу, можливе скасування указу президента Ющенка про нагородження Степана Бандери званням "Герой України". У списку також було питання про вінок, який впав на Януковича під час покладання квітів до могили Невідомого солдата в травні 2010 року.

Питання: Що ви відчували, коли на вас впав вінок біля могили Невідомого солдата?

Відповідь: Для мене цей день був дуже емоційним. Я думав про чоловіків і жінок, які загинули у Другій світовій війні, я думав про мого друга - президента Качинського - який загинув на шляху до Катині, де він збирався згадати польських загиблих. Я правда не помітив ані вітру, ані дощу. Дістати удар вінком по голові в той день - це, ймовірно, єдине, що не дало мені тоді заплакати.

Серед по-справжньому гострих питань: створення суспільного телебачення і статус російської мови в Україні.

Питання: Україна, напевно, єдина країна в Європі, яка не має суспільного телебачення. Чи з'являться в Україні під час вашого президентського терміну суспільні радіо і телебачення?

Відповідь: Ми б хотіли мати в Україні суспільні радіо і телебачення. Але я не хочу бути єдиним, хто пропонує дорогі нові програми у період економічних труднощів. Ми просимо всіх українців прийняти зменшення кількості нових робочих місць, зарплат, пенсій, всі види особистих жертв.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відомий епізод з вінком та Віктором Януковичем також став предметов порад команди Манафорта

Якщо національний дохід зросте, кошти звідти будуть відправлені на допомогу найбільш незахищеним верствам населення: пенсіонерам, людям похилого віку, медичну допомогу, освіту для молоді. Коли Україна знову підніметься - можемо влаштувати національне обговорення щодо того, як інвестувати наш профіцит бюджету в майбутнє України. Я був би щасливий, якби моєю проблемою було те, що робити з профіцитом держбюджету.

Питання: Як ви бачите статус російської мови в Україні? Чи ініціюєте надання російській мові статусу другої державної?

Відповідь: Багато демократій в Європі і Північній Америці використовують дві і більше мов, зокрема Канада і Швейцарія. Жоден українець не має бути дискримінований, тому що він розмовляє російською або українською, він не повинен обирати місце роботи чи місце для життя, ґрунтуючись на мові. Я за те, щоб місцеві громади встановлювали свої стандарти. Моя загальна позиція: не повинно бути дискримінації.

Що говорити Обамі у США?

9 квітня 2010 року Манафорт написав листа Віктору Януковичу щодо його поїздки до Вашингтона на саміт з ядерної безпеки, позначивши три ключові мети поїздки. Головна з них - встановити особисті стосунки з президентом США Бараком Обамою.

Політтехнолог звертає увагу на те, що у Януковича, на відміну від багатьох інших світових лідерів, буде 30-хвилинна зустріч з американським президентом віч-на-віч. Він також акцентує увагу на тому, що Обама цінує особисту "хімію" й інтелект.

Під час зустрічі йтиметься про відносини з Євросоюзом і МВФ, але пан Янукович повинен зробити акцент на своїй прихильності реформам, ідеї зробити Україну повноправним членом європейської спільноти і бажанні побудувати стабільну демократію.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Головна порада Манафорта Януковичу на зустріч зБараком Обамою у 2010 році - переконати у відданості реформам

Наступна мета - що саме тодішній український президент привезе додому. Манафорт наполягає: важливо показати, що Янукович - такий же світовий лідер, як і решта присутніх, і він працює разом з ними над тим, щоб привести в Україну нові економічні можливості.

Третя - переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду, про які політтехнолог у своїй записці особливо підкреслив: ви повинні залишити керівництво МВФ з відчуттям, що ви цілком віддані ідеї проведення реальних економічних реформ, а не ідеям популізму попереднього уряду.

Скільки коштували передвиборчі ролики?

Манафорт і його американський підрядник Тед Дівайн домовилися про ціну в 40 тисяч доларів на місяць для президентської кампанії 2010 року і бонус в разі успішності кампанії в розмірі 40 тисяч доларів, за умови п'ятиденної поїздки в Україну.

Як варіант, Манафорт міг заплатити компанії-виконавцю "Дівайн-Малві" 25 тисяч доларів за роботу і 25 тисяч доларів бонусу в разі успішності кампанії, але без особистих консультацій на українській території.

У 2012 році при плануванні медіа активності для парламентської виборчої кампанії керівник київського офісу Манафорта, Костянтин Килимник, отримав лист американських медіаконсультантів, компанії Rabin Strasber Media, що традиційно консультує демократів, в якому один з підрядників вказує на "успішний досвід роботи під час двох попередніх кампаній" з Дмитром Даниловим, який представляє продакшн-компанію Coffee House Post.

Пізніше пан Килимник напише Манафорту про продуктивний день, зустрічі, проведені в офісі однієї з ключових фігур Партії Регіонів, Олени Бондаренко, та відзначить, що Максим Денк (заступник керівника інформаційної служби телеканалу "Інтер"), готовий усіма силами допомогти.

А Ігор Шувалов (російський політтехнолог, консультант голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Сергія Льовочкіна, який курирував у 2010-2014 роках інформаційну політику "Інтера". За даними відритих джерел, пану Льовочкіну належать 20% акцій компанії, що володіє телеканалом "Інтер") запропонував весь свій продакшн-арсенал послуг.

Як Україну лобіювали в ЄС

Згідно зі звітом пана Манафорта, у 2012-2013 роках члени так званої Габсбурзької групи проводили активні переговори з ключовими європейськими політиками - верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, тодішнім главою Єврокомісії Жозе-Мануелем Баррозу, головою Європарламенту Мартіном Шульцем, наполягаючи на важливості співпраці з Україною.

Манафорт також наполягає - члени Габсбурзької групи невпинно трудяться, щоб згладжувати шорсткості і негативні новини про українську політичну та економічну ситуації.

Вони також обговорювали з керівництвом Євросоюзу українські відносини з МВФ, проводили "виховні" бесіди з президентом Франції Франсуа Олландом, міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом і прем'єр-міністром Італії Маріо Монті.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У документах Манафорта багато інформації про роботу із європейськими політиками для успішної євроінтеграції

Манафорт називає це тіньовою дипломатією, стверджуючи, що група продовжить свою роботу з ПАРЄ і Європарламентом, щоб ті розуміли ситуацію в Україні і орієнтувалися у політичних питаннях.

Манафорт також доповів: восени 2012 року група організувала в Парижі конференцію, яка мала на меті донести до присутніх позитивні меседжі щодо української євроінтеграції - подія отримала хороші відгуки в основних французьких медіа (Le Monde, France 24, Marianne).

Члени Габсбурзької групи також планували шість проукраїнських конференцій в європейських столицях та Вашингтоні, зустрічі з американським керівництвом на високому рівні. Манафорт називає роботу Габсбурзької групи ефективною та потрібною - особливо, перед самітом у Вільнюсі.

"Антисемітизм" опозиції і Ганна Герман як посол у США

Після американських виборів 2012 року і подальшої інавгурації та зміни керівників комітетів сенату і палати представників, Манафорт написав Віктору Януковичу детальну записку з поясненнями, на чому і кому потрібно фокусувати увагу щодо США.

В першу чергу, звертати увагу на найнятих Юлією Тимошенко, яка на той час була під вартою, професійних лобістів, які проводили активну роботу з сенаторами і конгресменами щодо запровадження санкцій проти представників українського уряду.

Image caption Пол Манафорт у 2012 році рекомендував призначити послом України у США Ганну Герман. Фото з документів пана Манафорта

Особливу увагу звертали на ініціативи сенатора Джона Маккейна і конгресвумен Марсі Каптур. При спілкуванні з представниками Білого дому рекомендувалося звертати увагу на геополітичний фактор, близькість і тиск з боку Росії, на орієнтири Саміту з ядерної безпеки та переговорів у Вільнюсі, енергетичну безпеку.

Особливу увагу приділяли політиці антисемітизму. Пан Манафорт у своїх рекомендаціях пану Януковичу без сорому зазначає:

"Ми маємо активно рекламувати концепцію антисемітизму як частину політики (української) опозиції. Ми робили це з часів укладення пакту між Об'єднаною опозицією і ГО "Свобода". Це - наша ключова стратегія у Вашингтоні.

Ми будуємо все на заявах, які з'явилися ще за часів виборів у Тель-Авіві, зокрема і на тих думках, які доносили єврейські лобісти і представники уряду Ізраїлю у Вашингтоні ключовим представникам конгресу США, які, в свою чергу, є єврейським лобі.

Ми маємо активно рекламувати концепцію антисемітизму як частину політики (української) опозиції. Ми робили це з часів укладення пакту між Об'єднаною Опозицією і ГО "Свобода". Це - наша ключова стратегія у Вашингтоні Рекомендація Пола Манафорта, щодо дискредитації української опозиції

У нас також є набір ініціатив, які ми обговорили з важливими членами конгресу - євреями за походженням (наприклад, Еріком Кантором, лідером номер 2 у палаті представників і євреєм за походженням). Важливо, щоб президент Янукович робив проізраїльські заяви, засуджував "Свободу" та антисемітські дії опозиції".

Манафорт також зазначає, що українська діаспора налаштована категорично проти Віктора Януковича, її представники виступають з численними ініціативами, активні і здатні зібрати кошти на заходи, спрямовані проти тодішнього президента України.

Політтехнолог зазначає, що посол України в США - це ключова фігура, яка зможе контролювати і нейтралізувати діаспору і пропонує на цю роль Ганну Герман, на той час радника президента Януковича.

За словами пана Манафорта, її добре приймали під час її приїзду на щорічний молитовний сніданок у Вашингтоні, до неї непогано ставляться у конгресі і бачать у ній близьку до Януковича людину, яка розуміє суть питань, ключових гравців і здатна вирішувати питання.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Призначення Герман послом могло знизити градус звинувачень жінок на адресу пана Януковича, вважали піарщики

Важливу роль також мала зіграти її стать - політтехнолог вказує, що призначення Герман послом може знизити градус звинувачень жінок на адресу пана Януковича.

Пан Манафорт також пояснює, як зміниться рольовий малюнок у американському конгресі, відзначаючи основних друзів, потенційних ворогів, нових нейтральних законодавців та їхнє ставлення до України, ключові питання, які будуть обговорювати в першу чергу і на які Київ має звертати увагу, - Росія, ЄС, НАТО, права людини.

Політтехнолог також звертає увагу на активність найнятих ним членів Габсбурзької групи, які незабаром зможуть на особистому рівні дати українському уряду Януковича позитивні оцінки і провести низку особистих зустрічей.

BVK, IA, AG, SL, AK - хто стоїть за цими ініціалами?

Як випливає з електронного листування команди Манафорта і найнятих ними підрядників, BVK - це Борис Вікторович Колесніков, близький соратник Ріната Ахметова, колишній народний депутат України кількох скликань, віце-прем'єр-міністр України з питань інфраструктури, особисто відповідав за проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року .

IA - Ірина Акімова, колишній народний депутат України, у 2010 році - перший заступник голови адміністрації президента України, пізніше - постійний представник президента України в Кабінеті міністрів, в 2014 році була радником Януковича.

SL - Сергій Льовочкін, колишній народний депутат кількох скликань, керівник апарату прем'єр-міністра України (кабінет Віктора Януковича), у 2010-2014 роках - керівник адміністрації президента Януковича. У 2014 році увійшов до списку найбагатших українців за версією журналу "Новое время", його статки оцінювалися у 258 мільйонів доларів. За інформацією відкритих джерел, пану Льовочкіну належать 20% акцій компанії, що володіє телеканалом "Інтер".

AG - Андрій Гончарук, в різний час обіймав посади міністра зовнішньоекономічних зв'язків, був радником прем'єр-міністра Януковича, працював в адміністраціях часів Віктора Ющенка і Віктора Януковича, де керував головним управлінням з питань міжнародних відносин АП.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ганна Герман та Борис Колесніков у розмові з ВВС News Україна охоче ділились спогадами співпраці з паном Манафортом

YL - Юрій Левенець, політтехнолог, історик, на виборах 2006 і 2007 років проводив роботу з Партією Регіонів, Блоком Юлії Тимошенко, секретаріатом президента Ющенка.

На виборах 2010 року паралельно консультував конкуруючі штаби - Віктора Януковича і Юлії Тимошенко. Пізніше координував синхронізацію дій президента Януковича і Партії Регіонів. Помер у 2013 році.

IS- Ігор Шувалов, російський політтехнолог, який консультував Сергія Льовочкіна, в 2010-2014 роках був неформальним керівником інформаційної політики телеканалу "Інтер". У 2014 році Служба Безпеки України заборонила Шувалову в'їзд до України.

Згідно зі звітами керівника київського офісу Пола Манафорта Костянтина Килимника, всі ці люди були учасниками регулярних зустрічей з командою політтехнолога.

Їх також відвідували радник президента Януковича Ганна Герман, заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов, тодішній директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв, заступник голови адміністрації президента Януковича Олег Рафальський, представник президента Януковича у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, радник Януковича Віталій Грамотнєв, колишній заступник голови адміністрації Януковича з питань кадрової та регіональної політики Станіслав Скубашевський.

Практичні поради меру Києва з ініціалами "В.К."

Через три місяці після розстрілів на київському Майдані Незалежності, Пол Манафорт відправив своєму помічнику Костянтину Килимнику багатосторінкову презентацію і план реструктуризації Київміськадміністрації. Вона була призначена для презентації меру з ініціалами VK.

Місцеві київські вибори відбулися 25 травня 2014 року. Їх виграв Віталій Кличко.

Тобто, як випливає із документів, пан Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його мерської передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.

За планом Манафорта, в столичній адміністрації мали працювати дві команди: політтехнолога і самого мера.

Перша фаза роботи обох команд, згідно з документом, мала тривати 20-24 травня. 24 травня політтехнолог відправив електронний лист з презентацією, планами на перші сто днів і реструктуризацію.

Першими кроками мера мали бути: робота з пресою, створення медіабази, встановлення стосунків з власниками ключових ЗМІ, які будуть доносити тези мера VK.

Також в планах - підготовка меседжів та виступів мера, створення для нього "військової кімнати", кампанія в соцмережах, блогінг та інше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віталій Кличко стверджує, що співпраця з командою Манафорта не вдалась

Друга фаза плану охоплювала період з 26 травня по 21 червня. Вона включала прес-конференції, дзвінки європейським лідерам та графік подій, роботу з соцмережами, щоденне оновлення статусів у Facebook і Twitter, публічну розповідь про кроки у перші сто днів правління мера.

Манафорт також пропонував меру Києва такі ініціативи:

100% повернення податку на дохід, сплачений у Києві, до міського бюджету,

посилення штрафів за порушення правил паркування,

підпорядкування голів райадміністрацій столиці меру,

провести аудит комунальних підприємств,

звільнити і відремонтувати будівлю мерії,

міськраду перенести в один з офісних центрів або розмістити її в одній з райадміністрацій.

Також політтехнолог пропонував чітко розділити повноваження між департаментами по боротьбі з корупцією, зменшити бюрократичні процедури, об'єднати посади мера та керівника КМДА та зменшити кількість заступників.

Віталій Кличко у коментарі ВВС News Україна визнав, що домовлявся з командою Манафорта щодо співпраці, але вона "закінчилася, так і не розпочавшись".

Опозиційний блок - ребрендинг 2014 року

Згідно зі стратегічним планом ребрендингу, представленим Манафортом у вересні 2014 року, жителі Східної України не вірять у легітимність уряду Яценюка і Порошенка, і вибори до Верховної Ради мають змусити їх повірити в те, що у них є голоси в українському парламенті: Опоблок може стати справжнім "чемпіоном" за голосами, зібраними в цьому регіоні.

Для досягнення цієї мети політтехнолог пропонував таку стратегію: окреслити чіткі рамки вибору між урядовим блоком і ОБ, наголошувати на тому, що для збереження єдиної держави Східна Україна має бути представлена ​​політсилою, якій довіряють в регіоні, політичні лідери Опоблоку - люди з розумінням і зв'язком зі Східною Україною, саме вони в Києві і займатимуться відновленням інфраструктури та економіки регіону.

Вони також мають обіцяти виборцям негайне закінчення війни, економічне відновлення, гуманітарну допомогу та відновлення медичної та освітньої інфраструктур. Представники Опоблоку мають акцентувати увагу на тому, що уряд (Яценюка) не в змозі виконати свої ключові обіцянки, натомість ОБ захистить українські інтереси в сфері євроінтеграції.

Пан Манафорт, крім щотижневого плану кампанії, також вказує на необхідність співпраці з сепаратистами для її проведення.

У жовтні 2014 року пан Манафорт також відправив листа адресатам SL і RA, в яких описав "дорожню карту" "Опозиційного Блоку" і план ребрендингу.

Згідно з його планом, представники Опоблоку мали демонструвати виборцям, що вони є їхніми "народними голосами в Києві". Пан Манафорт також зазначає: потрібно збільшити можливості, які надає нам невблаганний параліч нинішнього уряду (Арсенія Яценюка) і постійно відзначати той вплив, який все це має на простих людей, одночасно згадуючи, що є і кращий шлях.

Опоблок має постійно показувати - краще через ухвалення законів - що його члени активно просувають реформи і приділяють увагу соціальній політиці.

Політтехнолог радить Опозиційному блоку відмовитися від переговорів щодо формування нового уряду - інакше члени ОБ будуть виглядати брехунами і лицемірами в очах виборців. Потрібно також відмовлятися від будь-яких пропозицій співпраці з коаліцією.

Пан Манафорт радить надавати українським представникам еліти, бізнесу, дипломатам, представникам міжнародної спільноти аналітичні записки щодо поточного стану справ у законодавчій сфері, позиціях ОБ з тих чи інших ключових питань. Ці дані не те, щоб популістські, пише пан Манафорт, але дозволять зробити подачу під потрібним кутом.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У розмові з ВВС News Україна співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесніков визнав, що Манафорт допоміг отримати партії на виборах 10%

Він також розписує, хто з представників Опоблоку має відповідати за ті чи інші сфери впливу.

Юрій Бойко, голова ОБ - за будівництво енергетично незалежної України. За реформу податкового законодавства - Сергій Льовочкін. За децентралізацію (з філософської точки зору зі згадуванням західних прикладів) - Олександр Вілкул. За реконструкцію Донбасу - Борис Колесніков, співголова ОБ. За українську боргову кризу - Ірина Акімова. За захист нужденних груп населення - Наталія Королевська та Ірина Бахтєєва.

Кандидатур для спікерів щодо судової, виборчої, урядової реформ, а також з питань торгової інтеграції у Манафорта не знайшлося.

Він також радить регулярно проводити дослідження щодо боргової ситуації й активності у зв'язку з цим українського уряду, провести відповідні зміни в законодавстві, поліпшити відеобазу керівництва Опоблоку. На думку політтехнолога, потрібно активно зайнятися місцевими виборами і підібрати відповідних кандидатів на місцях.

Прайс-лист послуг

Компанія-підрядник Дівайн-Малві, з якою Манафорт працював під час українських президентських і парламентських компаній, відправила йому і Ріку Гейтсу варіант договору.

Там вказувалося, що їхня вартість під час кампанії обійдеться у 100 тисяч доларів на місяць, починаючи з квітня 2014 року, кожен додатковий тиждень - 25 тисяч доларів.

До червня ситуація змінилася: Тед Дівайн підняв вартість до 10 тисяч доларів на день, без урахування вартості його перельоту в бізнес-класі, проживання та транспорту. Він брав участь в організації та проведенні з'їзду Опоблоку і написання тез для учасників заходу.