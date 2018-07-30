Чому Медведчук і Рабінович об'єднались?

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Голова об'єднання "Український вибір" Віктор Медведчук та один з "фронтменів" партії "За життя" Вадим Рабінович оголосили про політичний союз.

Навіщо це обом політикам, а також як таке об'єднання вплине на найближчі вибори?

"Запрошення" та "згода"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Медведчук в українській політиці вважається "сірим кардиналом" з часів президентства Кучми та "кумом Путіна"

Ще у березні в інтерв'ю BBC News Віктор Медведчук зізнався, що вважає політично близькими програми партії "За життя" та "Опозиційного блоку".

Тоді ж він заявив про наміри брати участь у парламентських виборах восени 2019 року, але не уточнив, з якою саме політсилою.

Минулого тижня Віктор Медведчук вирішив офіційно оголосити про союз з партією Вадима Рабіновича.

Це пояснили "запрошенням" від пана Рабіновича. І не просто його бажанням, а "опитуванням народу" на каналі NewsOne.

Копирайт изображения newsone.ua Image caption Глядачів NewsOne спитали, кому б вони довірили напрям "Мир та стосунки з СНД"

25 липня на цьому каналі, що належить ще одному керівнику партії "За життя" Євгену Мураєву, Вадим Рабінович представив "Програму виходу України з кризи".

Також він запропонував глядачам обрати політиків, які б вирішували проблеми країни по кожному з напрямків.

У категорії "Мир та стосунки з СНД", за даними телефонного голосування, переміг учасник мінських переговорів Віктор Медведчук (іншими "кандидатами" тут були Євген Марчук та Леонід Кучма, які також беруть участь у переговорах по Донбасу).

Вадим Рабінович назвав Віктора Медведчука "золотим ключем до миру" та запросив його до своєї партії.

За два дні той відповів, що погодився.

Гучне повернення

Офіційне оформлення союзу Віктора Медведчука та партії "За життя" не стало сенсацією, каже політолог Володимир Фесенко.

Про зближення "Українського вибору" з партією Рабіновича було відомо давно - свідченням цього стало, наприклад, приєднання до неї давнього соратника Медведчука ще з часів СДПУ(о) Нестора Шуфрича.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Нестор Шуфрич та Вадим Рабінович

"Медведчук намагається повернутися у публічну політику й виступити у ролі головного миротворця", - пояснює Володимир Фесенко.

"Він розуміє, що немає шансів проявити себе самостійно, наприклад, отримати високий рейтинг на президентських виборах. А 1-2% - це була б ганебна поразка. А так може розраховувати на більш гучне повернення", - додає експерт.

Попри реноме "сірого кардинала" української політики, Віктор Медведчук офіційно не займав жодних високих посад з 2004 року, коли очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми.

Повернутися до великої політики він намагався ще у 2006 році - по списках блоку "Не так!", але тоді ця політсила набрала лише 1% й припинила існування.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Медведчук намагався обратися до парламенту в 2006 році у складі блоку "Не так!" (назва - "антонім" до виборчого гасла "Так, Ющенко!")

З того часу Віктор Медведчук очолював громадське об'єднання "Український вибір", але помітної ролі у публічній політиці не відігравав.

Це змінилося з початком конфлікту на Донбасі, коли Віктор Медведчук увійшов до переговорної групи Києва з Москвою.

"Медведчук виступав як тіньовий посередник у зв'язках з Путіним. Це було дуже ефективно - до нього багато хто звертався. Але зараз він, очевидно, вирішив повернутися саме у статусі публічної фігури", - вважає Володимир Фесенко.

Рейтинги

Копирайт изображения УНІАН Image caption Партія Рабіновича наразі долає прохідний бар'єр у Раду, а сам він входить до десятки кандидатів у президенти

За різними рейтингами, станом на весну-літо 2018 року партія "За життя" долає прохідний бар'єр й набирає від 5% до 8%.

Соціолог та керівник центру "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна каже, що виборці партії Рабіновича - це "проросійський електорат".

"Його цілком достатньо, щоб потрапити у Верховну Раду, але недостатньо, щоб перемогти на президентських виборах", - відзначає пані Бекешкіна.

З нею погоджується Володимир Фесенко: "Це - активна антимайданна частина колишніх виборців Партії регіонів та Віктора Януковича, які на виборах 2014 і 2015 років були у політичному та електоральному підпіллі й не голосували".

Сам Вадим Рабінович заявив, що після приєднання до його партії Віктора Медведчука вона "обіграла" найближчих конкурентів на виборчому полі - "Опозиційний блок".

"Важко сказати, чи перемагають вони "Опозиційний блок", бо Медведчук "ніякий" публічний політик. Не думаю, що він як особистість зможе відчутно підняти рейтинг", - сумнівається Ірина Бекешкіна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я приймаю пропозицію Вадима Рабіновича й щиро дякую йому і всім, хто висловив мені довіру, проголосував за мою кандидатуру"

Вона також не вважає, що "За життя" зможе таким чином відтягнути голоси у електорального лідера - "Батьківщини" Юлії Тимошенко - у південно-східних регіонах країни.

"Ті виборці, які голосують за Тимошенко на Сході і на Півдні - вони не проросійські", - відзначає соціолог.

Володимир Фесенко припускає, що партія "За життя" боротиметься тут "за менш політизованих виборців російськомовних регіонів, у яких немає стійких уподобань".

На його думку, це - екс-виборці забороненої Компартії, а також не так давно зареєстрованої партії шоумена Володимира Зеленського "Слуга народу".

Мінські переговори

Копирайт изображения Getty Images Image caption Медведчук вважається одним з ключових переговорників з Росією та проросійськими сепаратистами на Донбасі

"Приєднання Медведчука показує, що "За життя" буде "головним промосковським проектом на виборах", - вважає Володимир Фесенко.

Риторика партії "За життя", як і самого Віктора Медведчука, вже показують, навколо чого вони будувати свої виборчі кампанії: це мир на Донбасі, обмін полоненими, звільнення українців, ув'язнених в Росії, та загалом - нормалізація відносин між Києвом та Москвою.

"Медведчук несе ідею, що саме він особисто є ключем до встановлення миру і перехідного правосуддя. Що саме він здатний у силу ряду причин розрубати "гордіїв вузол", запропонувавши мирний варіант вирішення конфлікту на Сході ... І в силу ряду причин це має ґрунт і підстави", - написав у Facebook політичний експерт та екс-помічник Омбудсмана Михайло Чаплига.

Інший політолог Борис Кушнірук припускає, що так Віктор Медведчук може спробувати налагодити співпрацю з Юлією Тимошенко - нинішнім лідером президентських рейтингів.

"Не думаю, що партія Рабіновича - це кінцева мета Медведчука на українській політичний шахівниці… Враховуючи існуючі розклади, можна передбачати, що Рабінович почне грати на Тимошенко. Він - лише прокладка для легалізації стосунків між Тимошенко та Медведчуком і відповідно Путіним", - написав пан Кушнірук.

Зрештою, Володимир Фесенко не виключає, що тема обміну полоненими тепер може бути використана "в інтересах" партії "За життя".

Учасниця мінського процесу від України Ірина Геращенко нещодавно повідомила, що представники невизнаних "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність вести переговори щодо обміну полоненими "лише з однією людиною", натякаючи на Медведчука.

"У Медведчука буде конфлікт інтересів. Щоб не давати бонусів й не використовувати переговорний процес на потребу конкретних політиків, Віктор Медведчук має вийти з переговорного процесу", - оцінює пан Фесенко новий статус Віктора Медвечука як публічного політика.