В США вирують пожежі: фото спустошеної Каліфорнії

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Смертоносні пожежі в Каліфорнії тривають попри те, що тисячі пожежників борються з ними, повідомляють чиновники.

"Небезпечні вітри" та сухість ще більше розбурхали пожежу, яку називають Carr fire, кажуть пожежники.

Це одна з восьми великих пожеж, що зараз охопили штат.

Копирайт изображения Getty Images

В окрузі Шаста в північній Каліфорнії полум'я вбило шістьох людей, в тому числі двох дітей та їхню бабусю.

70-річна жінка з п'ятирічною онукою та чотирирічним онуком загинули у четвер, коли намагалися покинути свій будинок в містечку Реддінг в 240 км на північ від Сакраменто.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

У неділю виявили четверте тіло у будинку, що згорів.

Крім того, в четвер загинули двоє пожежників. Ще один загинув, борючись з вогнем біля Йосеміті в неділю.

Полум'я випалило вже 194 кв. км земель і зруйнувало щонайменше 500 споруд.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Американська родина дивиться на залишки свого будинку в містечку Реддінг в Каліфорнії

Пожежа почалася в понеділок. У четвер вона перетворилася на вогняний шторм, "перестрибнувши" річку Сакраменто, повідомляє агентство Reuters.

Керівник Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Кен Пімлотт назвав це "вогняним торнадо".

"Ураганний вітер перетворив вогонь у вихор, що нищив дерева, перекидав транспорт", - розповідає він.

Копирайт изображения Getty Images

Загалом з округу Шаста евакуювали 38 тис. людей. Губернатор штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в цьому та ще трьох округах.

А президент США Дональд Трамп схвалив федеральну допомогу для постраждалих регіонів.

Зараз 12 тис. пожежників борються з полум'ям по всьому штату.

Копирайт изображения Getty Images

Пожежі - поширене явище в Каліфорнії під час тривалого і гарячого, сухого літа.

Проте експерти говорять, що це стало найгіршим початком пожежонебезпечного сезону за останні 10 років. Частково - через посуху 2012-2017 років, яка знищила велику кількість рослинності.

Копирайт изображения Getty Images

Спеціаліст з питань клімату Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Деніел Свейн сказав Los Angeles Times, що частка рослинності в штаті досягла "небезпечно посушливого" рівня.

У грудні губернатор Джеррі Браун заявляв, що руйнівні природні пожежі, викликані змінами клімату, стали "новою нормою", й що великі пожежі "можуть ставатися кожного року або кожні кілька років".

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.