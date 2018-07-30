Як поводитися у спеку? Поради лікаря

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У спекотну погоду лікарі радять їсти більше фруктів та овочів, а також уникати перевтоми. Про що ще необхідно пам'ятати?

Україна занурюється у спеку. "Температура вже сягла на півдні та на сході 28-32 градусів, подекуди навіть вище, й ось ця спекотна повітряна маса поступово охопить Україну", - розповідає BBC News Україна синоптик Наталя Діденко.

Сильна спека запанує на півдні та сході, де передбачається +30-35 градусів. Поки що свіже повітря спостерігається на заході, але й там стовпчики термометрів сягнуть 25-30 градусів. "У Києві також очікується підвищення температури до +30 і вище", - прогнозує пані Діденко.

А от опадів, за її словами, поменшає. Дощі та грози на початку тижня турбуватимуть лише мешканців Західної України.

На Україну очікує період сухої спекотної погоди з локальними невеликими дощами. "Але ймовірність цих опадів і їхнє поширення буде значно меншим", - розповідає синоптик.

Пийте воду і стежте за тиском

У спекотну погоду варто уникати перегрівання і додаткових навантажень, радить головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

"Треба бути уважними людям, які мають серцево-судинні, хронічні або системні захворювання, такі як цукровий діабет або ожиріння", - попереджає лікар, адже перегрівання створює додаткове навантаження на організм.

Для таких людей важливо контролювати артеріальний тиск та пульс і мати постійний доступ до питної води.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Пийте стільки води, скільки потрібно саме вам, кажуть лікарі

Норма води, яку слід випивати у спеку, індивідуальна, тому варто орієнтуватися на власне самопочуття, а не на обсяг рідини, стверджує Стойка. До того ж, кількість води, якої потребує організм, залежить від харчування: наприклад, фрукти та овочі вже містять багато рідини.

Обережним із надмірною кількістю води слід бути людям із серцевою недостатністю, схильним до набряків. Людям із цими та іншими хронічними захворюваннями потрібно дотримуватися рекомендацій лікарів і завжди мати при собі необхідні ліки, нагадує лікар-кардіолог Інституту кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска Володимир Безродний.

Чим втамувати спрагу?

Воду краще пити меншими порціями, але частіше, щоб уникнути тривалих періодів без рідини, що може призвести до зневоднення. Оптимальний режим - 100-200 мл кожні 40-50 хвилин.

Традиційні компоти теж гарний спосіб втамувати спрагу. Втім, лікарі закликають варити фрукти недовго і додавати якомога менше цукру.

Фруктові соки, які зазвичай містять багато цукру, навіть свіжовичавлені, краще розводити водою. Також можна вживати фруктові напої, наприклад, заливати дрібно нарізані фрукти або ягоди окропом, а потім додавати лід, лимон та м'яту.

Чаї та кава у спеку можуть стати в пригоді як напої, що тонізують, адже спека підсилює відчуття втоми. Хоча з чаями і кавою слід бути обережнішим - такі напої зневоднюють організм. Знову ж таки, стежте як реагує саме ваш організм, радять лікарі.

Від алкоголю краще взагалі відмовитися, оскільки його вплив спотворює відчуття і людина може непомітно для себе перегрітися або пропустити зневоднення.

Дітям також слід давати достатньо води, а соки краще розводити водою. А от немовлят віком до 6 місяців, які перебувають на грудному годуванні, лікарі радять годувати у спеку лише молоком - частіше, але меншими порціями.

Рекомендації здорового харчування особливо актуальні у спеку: за рекомендацією фахівця, не менше половини денного раціону мають становити фрукти та овочі. "Краще, щоб переважали саме овочі, тому що в них велика концентрація мікроелементів, вітамінів і менше цукрів", - пояснює для ВВС News Україна Отто Стойка.

Обережно - кондиціонер!

У найспекотніший час доби - з 10 до 16 години - краще уникати прямих сонячних променів і проводити час в тіні або у приміщенні, що провітрюється.

Одяг краще обирати легкий, з натуральних матеріалів і не забувати про капелюх, радить лікар-кардіолог Володимир Безродний. Він радить частіше провітрювати приміщення, а вдома чи в офісі використовувати зволожувачі повітря.

"Для цієї мети підійде звичайний пульверизатор", - каже ВВС News Україна лікар.

Небезпеку в спекотну погоду несуть кондиціонери, коли людина з розпеченої вулиці заходить у холодне приміщення. "Не встановлюйте дуже низькі температури, уникайте перепадів більше ніж 10 градусів", - радить Отто Стойка. Намагайтеся не сидіти так, щоб на вас дув кондиціонер, надто якщо ви спітніли.

Воду можна не лише пити. Час від часу доречно змочувати обличчя, шию, ліктьові згини та під колінними суглобами - там проходять судини, і це допомагає охолодити організм, пояснює лікар.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Дітям добре проводити спеку біля водойм або частіше приймати душ

Режим дня важливий як ніколи - спека і без того втомлює організм, тому намагайтеся добре висипатися і уникайте навантажень - на роботі або в спорті, рекомендують лікарі. Фізичну активність на свіжому повітрі (наприклад, біг) краще обмежити ранковими та вечірніми годинами, або взагалі замінити на плавання. Не забувайте брати із собою воду, якщо займаєтеся спортом більш ніж 20-30 хв, і стежте за пульсом.

Сонячний удар: що робити?

Від перегріву на сонці може виникнути сонячний удар, від задухи та спеки - тепловий. Людина відчуває головний біль і запаморочення, може навіть знепритомніти. Тактика першої допомоги в обох випадках схожа, пояснює Отто Стойка.

Слід перемістити людину в тінь, тихе зручне місце, дати їй прилягти.

Розстебнути верхні ґудзики, послабити одяг.

Якщо людина притомна, дати їй води.

Змочити обличчя водою, покласти на лоба та шию вологу хустинку.

Бажано дати людині спокійно полежати. Якщо за півгодини краще не стає, слід викликати швидку.

У разі втрати свідомості, вкласти тіло в положення на бік, щоб не западав язик. Важливо стежити за диханням людини - у важкому випадку може знадобитися робити штучне дихання.

Надто перейматися через спеку не варто. Лікарі зазначають, що влітку самопочуття у багатьох навпаки поліпшується.

Спека сприяє розширенню судин, тому, наприклад, деякі помірні гіпертоніки почуваються краще, розповідає кардіолог. До того ж, влітку люди відпочивають у відпустках, стресу на роботі менше, тож тиск і загальний стан приходять у норму.

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