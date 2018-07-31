Чому нам подобається запах дощу
Запах дощу подобається людям не лише тому, що дощ приносить полегшення та прохолоду після спеки.
Грає роль також хімія.
Бактерії, рослини й навіть блискавка можуть відігравати роль у формуванні приємного запаху, який ми відчуваємо після грози - запаху чистого повітря і вологої землі.
Відомий як петрикор, аромат довгий час намагалися вловити вчені та навіть парфумери за його стійку привабливість.
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Мокра земля
Вперше названий двома австралійськими дослідниками в 1960-х роках, теплий, земляний аромат, який ми відчуваємо, коли дощ поливає суху землю, виробляють бактерії.
"Їх багато в ґрунті", - пояснив професор Марк Баттнер, керівник напряму молекулярної мікробіології в Центрі Джона Іннеса (Велика Британія).
"Тому, коли ви кажете, що відчуваєте запах вологого ґрунту, насправді це молекула, яка виробляється певним типом бактерій", - сказав він BBC.
Цю молекулу, геосмін, виробляють бактерії Streptomyces. Вони є в більшості здорових ґрунтів, їх також використовують для створення комерційних антибіотиків.
Краплі води, що потрапляють на землю, викликають викид геосміну в повітря.
"Багато тварин відчувають цей запах, але люди надзвичайно чутливі до нього", - додав професор Баттнер.
Ізабель Беар і Річард Томас, дослідники, які вперше назвали запах "петрикором", виявили, що ще в 1960-х роках його намагалися відтворити та продавати в штаті Уттар-Прадеш, Індія.
Тепер геосмін стає все більш поширеним інгредієнтом у парфумерії.
"Це дійсно потужний матеріал, і він пахне так само, як і бетон, коли на нього потрапляє дощ", - сказала парфумер Марина Барченілла. "Є щось дуже примітивне і дуже первісне у цьому ароматі".
"Навіть коли ви розбавляєте його до кількох частинок на мільярд, [люди] все ще можуть відчути це", - додала вона.
І все ж у людей дивне ставлення до геосміну - нас приваблює його запах, але багато хто з нас не любить його смак.
"Ми не знаємо, чому ми не любимо геосмін", - коментує професор Єппе Лунд Нільсен з університету Ольборга в Данії.
"Він не токсичний для людей у кількостях, які присутні в природі, але якимось чином ми пов'язуємо його з чимось негативним", - додав він.
Термін Петрикор
Його запровадили вчені Ізабель Джой Беар і Річард Томас у своїй статті 1964 року "Природа землистого запаху", опублікованій в журналі Nature.
Слово походить від грецького "петрос", що означає "камінь", й "іхор", що означає "рідина, що тече в жилах богів".
Рослини
На думку професора Нільсена, дослідження також показують, що геосмін може бути пов'язаний з терпеном - джерелом запаху багатьох рослин.
Дощ може проявити ці аромати, заявляє професор Філіп Стівенсон, провідний дослідник Королівського ботанічного саду у Кью (Велика Британія).
"Часто рослинні хімічні речовини, які приємно пахнуть, виробляються у волосинках, що розміщені на листочках... і дощ може пошкодити їх, вивільнивши хімічні сполуки".
"Дощ також може зламати сухі рослини, вивільнивши хімічні речовини, подібно до того, коли ви розчавите сушені трави - запах стає сильнішим", - сказав він BBC.
Дуже сухі періоди також можуть уповільнити рослинний метаболізм, а опади запускають його. Це призводить до того, що рослини починають випускати приємний аромат.
Блискавки
Блискавки також відіграють свою роль, створюючи чистий, різкий запах озону. Він виникає через електричні розряди в атмосфері.
Професор Марібет Столценберг з Університету Міссісіпі пояснює: "Крім блискавки, гроза й особливо дощ, покращують якість повітря. Більша частина пилу, аерозолів та інших частинок змивається дощем, а повітря очищається".
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