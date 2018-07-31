Чому нам подобається запах дощу

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Запах дощу подобається людям не лише тому, що дощ приносить полегшення та прохолоду після спеки.

Грає роль також хімія.

Бактерії, рослини й навіть блискавка можуть відігравати роль у формуванні приємного запаху, який ми відчуваємо після грози - запаху чистого повітря і вологої землі.

Відомий як петрикор, аромат довгий час намагалися вловити вчені та навіть парфумери за його стійку привабливість.

Мокра земля

Вперше названий двома австралійськими дослідниками в 1960-х роках, теплий, земляний аромат, який ми відчуваємо, коли дощ поливає суху землю, виробляють бактерії.

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"Їх багато в ґрунті", - пояснив професор Марк Баттнер, керівник напряму молекулярної мікробіології в Центрі Джона Іннеса (Велика Британія).

"Тому, коли ви кажете, що відчуваєте запах вологого ґрунту, насправді це молекула, яка виробляється певним типом бактерій", - сказав він BBC.

Цю молекулу, геосмін, виробляють бактерії Streptomyces. Вони є в більшості здорових ґрунтів, їх також використовують для створення комерційних антибіотиків.

Краплі води, що потрапляють на землю, викликають викид геосміну в повітря.

"Багато тварин відчувають цей запах, але люди надзвичайно чутливі до нього", - додав професор Баттнер.

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Ізабель Беар і Річард Томас, дослідники, які вперше назвали запах "петрикором", виявили, що ще в 1960-х роках його намагалися відтворити та продавати в штаті Уттар-Прадеш, Індія.

Тепер геосмін стає все більш поширеним інгредієнтом у парфумерії.

"Це дійсно потужний матеріал, і він пахне так само, як і бетон, коли на нього потрапляє дощ", - сказала парфумер Марина Барченілла. "Є щось дуже примітивне і дуже первісне у цьому ароматі".

"Навіть коли ви розбавляєте його до кількох частинок на мільярд, [люди] все ще можуть відчути це", - додала вона.

І все ж у людей дивне ставлення до геосміну - нас приваблює його запах, але багато хто з нас не любить його смак.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Геосмін надає буряку його характерний земляний аромат

"Ми не знаємо, чому ми не любимо геосмін", - коментує професор Єппе Лунд Нільсен з університету Ольборга в Данії.

"Він не токсичний для людей у кількостях, які присутні в природі, але якимось чином ми пов'язуємо його з чимось негативним", - додав він.

Термін Петрикор

Його запровадили вчені Ізабель Джой Беар і Річард Томас у своїй статті 1964 року "Природа землистого запаху", опублікованій в журналі Nature.

Слово походить від грецького "петрос", що означає "камінь", й "іхор", що означає "рідина, що тече в жилах богів".

Рослини

На думку професора Нільсена, дослідження також показують, що геосмін може бути пов'язаний з терпеном - джерелом запаху багатьох рослин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Терпени зазвичай виділяють хвойні дерева, такі як сосна

Дощ може проявити ці аромати, заявляє професор Філіп Стівенсон, провідний дослідник Королівського ботанічного саду у Кью (Велика Британія).

"Часто рослинні хімічні речовини, які приємно пахнуть, виробляються у волосинках, що розміщені на листочках... і дощ може пошкодити їх, вивільнивши хімічні сполуки".

"Дощ також може зламати сухі рослини, вивільнивши хімічні речовини, подібно до того, коли ви розчавите сушені трави - запах стає сильнішим", - сказав він BBC.

Дуже сухі періоди також можуть уповільнити рослинний метаболізм, а опади запускають його. Це призводить до того, що рослини починають випускати приємний аромат.

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Блискавки

Блискавки також відіграють свою роль, створюючи чистий, різкий запах озону. Він виникає через електричні розряди в атмосфері.

Професор Марібет Столценберг з Університету Міссісіпі пояснює: "Крім блискавки, гроза й особливо дощ, покращують якість повітря. Більша частина пилу, аерозолів та інших частинок змивається дощем, а повітря очищається".

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