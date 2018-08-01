Цифрове мовлення: як підготуватися до відключення аналогу

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У місті Києві та Кіровоградській області вже з 1 серпня припинять аналогове мовлення телеканалів. Трансляція вестиметься тільки у цифровому форматі Т2.

На всю Україну ці зміни поширяться вже з початком вересня.

Проте, як уточнив ВВС News Україна член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Олександр Ільяшенко, через "інформаційну загрозу з боку Росії", поки що аналог збережуть у Донецькій та Луганській областях, а також та на півдні Херсонської.

Навіщо змінювати формат?

Цифровий формат дозволяє передавати значно більше інформації, ніж аналоговий.

Такий сигнал забезпечує більшу роздільну здатність зображення, а також дає можливість для використання мультимедійних сервісів телевізора.

Зокрема, це дозволить розкрити потенціал сучасних телевізорів, які до того показували аналогову картинку.

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Зміниться й кількість телеканалів, які будуть "ловити". Зараз в аналоговому діапазоні на загальнонаціональному рівні працює 16 телеканалів, а в цифровому - до 28 та до 4 місцевих (залежно від регіону).

"У Києві можна буде дивитись до 52 телеканалів", - сказав Олександ Ільяшенко.

Перехід на цифру в світі

Ще у 2006 році у Женеві (Швейцарія) за результатами спеціальної конференції країни світу підписали декларацію про перехід від аналогового до цифрового мовлення.

Тоді її підписала й Україна. Завершити перехід планували до 17 червня 2015 року, але з політичних та технологічних причин в Україні цього не сталося.

За даними Міжнародного телекомунікаційного союзу (агенція ООН), на цифрове мовлення вже перейшли країни ЄС (за винятком Румунії), США, Канада, Мексика, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Марокко, Ізраїль та Саудівська Аравія.

Виключно цифрове мовлення - у Венесуелі, Монголії, Руанді, Західній Сахарі.

Серед країн колишнього СРСР вже перейшли Азербайджан, Грузія та країни Балтії (Естонія, Литва, Латвія).

Кого зачепить перехід?

За даними Google, популярність запиту "Т2" за останні три місяці зросла майже в чотири рази. Лідером за цими запитами є саме Кіровоградська область.

Олександр Ільяшенко пояснює це тим, що жителі Києва у більшості вже користуються кабельним або супутниковим телебаченням, інколи інтернет-ТБ. Відключення аналогового сигналу їх не зачепить.

Підготуватись до переходу на новий формат, в першу чергу, варто тим, хто все ще дивиться телебачення за допомогою антени, напряму під'єднаної до телевізора.

Приймач

Головне, що потрібно зробити споживачам, перевірити, що вони мають приймач, який ловить телевізійний сигнал у форматі DVB-T2 (цифровий стандарт мовлення).

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Такий приймач може мати вигляд окремого приладу, а в деяких телевізорах він вбудований.

Більшість сучасних телевізорів мають його за замовчуванням, проте не зайвим буде у цьому пересвідчитись.

Згідно з інформацією головних в Україні інтернет-магазинів техніки, вартість окремого приймача Т2 коливається в межах 400-600 грн. Телевізор з вбудованим обладнанням коштує від 2 800 грн.

Як повідомив BBC News Україна представник компанії-виробника приймачів Т2 Romsat Андрій Дудко, популярність такого товару серед споживачів стрімко зросла за останні кілька місяців.

За його твердженням, торговельні мережі активно замовляють приймачі, а попит - випереджає пропозицію.

Антена

Приймати цифровий сигнал на стару антену можна, але вона повинна мати достатню потужність.

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"Мережа Т2 в Україні створювалась, виходячи з того, що антена буде розташована на висоті 10 метрів", - сказав член Нацради.

Вартість антени в українських інтернет-магазинах зараз від 150 до 900 грн.

Нацрада хоче вивчити досвід вимкнення аналогу в Києві та Кіровоградській області. До 20 серпня комісія з питань впровадження цифрового мовлення дасть уряду рекомендації, чи вимикати аналогове мовлення 1 вересня, чи ще почекати і залишити вибір за споживачами.

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