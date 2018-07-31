Словаччину непокоїть база зі зброєю російських байкерів "Нічні вовки"

Копирайт изображения Evn screenshot Image caption Так виглядає база ззовні

Словацький міністр закордонних справ виловив стурбованість з приводу того, що російський націоналістичний байкарський клуб "Нічні вовки", який близький до Володимира Путіна, тепер має базу поблизу Братислави.

На базі, яка розташована у містечку Дольна Крупа за 70 кілометрів від Братислави, є багато старої військової техніки.

Російський уряд назвав базу "Європейською штаб-квартирою" "Нічних вовків".

Це байкарське угрупування перебуває під санкціями США через звинувачення у військовій підтримці проросійських бойовиків в Україні.

Міністр закордонних справ Словаччини Петер Суско заявив ВВС, що за діяльністю "Нічних вовків" будуть "пильно стежити".

Копирайт изображения AFP Image caption Словацькі союзники вітали російських націоналістів

"Ми думаємо, що вплив їхніх членів є шкідливим, особливо з точки зору поширення їхніх поглядів, адже вони прагнуть переписати історію", - розповів він у інтерв'ю.

На прохання уточнити, які саме суперечливі думки пропагують байкери, чиновник навів приклад: "що Крим є, був та буде російським, що Сталін є героєм, що НАТО є кримінальним угрупованням".

Словацькі прихильники байкерів

Словаччина є членом НАТО та ЄС. Як частина Чехословаччини країна була союзником Москви під час "холодної війни".

Словацька націоналістична група NV Europa під проводом Йозефа Гамбалека є союзником "Нічних вовків" й надала їм базу. Минулого тижня вони погрожували журналістам "Радіо Свобода", які знімали базу ззовні.

Російські байкери кажуть, що перетворять територію бази у музей Другої світової війни, вшановуючи радянських військових, які використовували мотоцикли.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов

Пан Суско заявив, що вони "називають себе клубом" та "не є урядовою організацією, тому важко втрутитись у ситуацію через посольство Росії".

"Це привід для реального занепокоєння, що люди, які висловлюють протилежні до політики Словаччини погляди, намагаються зорганізуватись на території Словаччини", - заявив пан міністр.

Раніше поліція країни заявляла, що техніка, яка перебуває на території бази, непридатна для прямого використання.

Хто такі Нічні вовки

Лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов на прізвисько "Хірург" часто з'являвся поруч з Володимиром Путіним. Іноді президент Росії навіть їздив разом з "Хірургом".

У 2013 році пан Путін нагородив Залдостанова почесною медаллю.

Уряд США звинувачує "Нічних вовків" у прямій участі в конфлікті в Україні.

Пан Залдостанов є серед багатьох російських та військових фігур, які потрапили під санкції за звинуваченням у причетності до анексії Росією Криму у 2014 році та підтримці сепаратистів на сході України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Члени "Нічних вовків" воювали на Донбасі проти українських військ

"Нічні вовки близько пов'язані з російськими спецслужбами, допомагали рекрутувати бойовиків для Донецька та Луганська", - йдеться у документах влади США.

Також там вказується, що під час анексії Криму "Нічні вовки" брали участь у штурмі газової станції "Стрілкове" та штаб-квартири українського флоту у Севастополі.

Словацький телеканал TV Noviny повідомляє, що "Нічні вовки" мають 5 тисяч членів у кількох європейських країнах, таких як Сербія, Румунія, Македонія та Болгарія.

Словаччина часто лежить на шляху байкерів через Європу, коли ті присвячують свої проїзди до річниці перемоги у Другій світовій війні.

У 2016 році Латвія з міркувань безпеки вислала ватажка місцевого відділення "Нічних вовків" Ігоря Лакатоша.

Польща часто забороняла байкерам в'їжджати до країни.

Що каже Залдостанов

Копирайт изображения AFP Image caption "Нічні вовки" та Володимир Путін

У заяві, яку оприлюднив пан Гамбалек, керівник "Нічних вовків" "Хірург" пов'язав створення нової бази зі звільненням Радянським Союзом Словаччини у Другій світовій війні.

"У Словаччині вони вшановують героїв, які звільнили світ від фашизму, тож створення музею, присвяченого Другій світовій війні, є логічним, легітимним та бажаним", - вважає пан Залдостанов.

Він розкритикував ліберальні західні ЗМІ, які критикують створення музею у Словаччині.