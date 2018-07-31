Виснажені та без грошей: якими моряки повернулися з Оману

Копирайт изображения facebook.com/MTWTU/ Image caption Українські моряки пітора року провели в порту Омана через банкрутство їхнього корабля

До України з Оману повернулися 15 моряків, які протягом двох з половиною років були заблокованими у порту Сохар на борту арештованого корабля Free Neptune.

Судно належало грецькому судновласнику, проте через банкрутство той відмовився виплачувати морякам зарплатню та покинув їх без дозвільних документів.

Тепер вони планують пройти медичне обстеження та боротимуться за зароблені гроші.

Дружина одного із моряків Андрія Дуська розповіла BBC News Україна про умови, в яких чоловіки провели два з половиною роки.

Без їжі та питної води

Грецьке судно під прапором Ліберії вийшло із порту Іллічівська 30 грудня 2015 року.

"Півроку вони працювали. Потім їх завели до Оману та покинули", - розповідає BBC News Україна дружина моряка Вікторія Дусько.

До порту Оману судно увійшло влітку 2016 року. На борту перебували 22 українці. Тоді ж грецький власник, компанія Free Balkers, оголосила себе банкрутом та полишила екіпаж, відмовившись платити.

Через арешт судна та відсутність дозвільних документів моряків не пускали на берег, окрім крайньої потреби. Весь цей час допомогти їм намагалося українське МЗС, профспілки та благодійні фонди.

Копирайт изображения facebook.com/MTWTU/ Image caption Судновласник, якому належав Free Neptune, оголосив про банкрутство

Як розповіла пані Дусько, на борту чоловіки найбільше потерпали через кліматичні умови, хвороби та відсутність елементарних побутових речей.

"Електрику давали час від часу, коли ми цього добивалися", - розповіла Вікторія. Забезпечити їх - мав власник судна, каже вона.

"Два з половиною роки - це дуже багато. На судні весь час без виходу на землю. Були моменти дуже важкі. Коли не було ані води, ані їжі, коли люди хворіли, просили про медичну допомогу", - пригадує Вікторія.

Аби привернути увагу до себе, моряки вивішували плакати та оголошували голодування. Врешті у березні 2017 семеро членів екіпажу були репатрійовані додому, інші - залишилися на борту.

Моряки, що повернулися зараз, - фізично та морально виснажені, кажуть родичі.

Копирайт изображения Вікторія Дусько Image caption Андрій Дусько за час перебування на судні втратив 30 кілограмів, розповідає його дружина

Андрій Дусько, за словами дружини, за два з половиною роки втратив понад 30 кілограмів ваги. І, перш за все, планує пройти повне медичне обстеження. Після того - добиватися від Free Balkers виплати боргу.

Що радить профспілка?

Як розповіли BBC News Україна у Профспілці працівників морського траспорту України, компанія Free Balkers була на межі банкрутства вже тоді, коли моряки підписали з нею контракт. За її даними, судновласник мав багато боргів та продав кілька своїх суден до 2015 року.

Репатріацію сімох українців організувала Адміністрація прапору судна Ліберія. Згідно із законодавством, інші 15 членів екіпажу залишилися на борту, аби утримувати його в належному технічному стані.

У профспілці застерігають: судно, що належить збанкрутілим судновласникам, справді може бути арештованим.

Там радять морякам перш, ніж підписувати контракт, звертати увагу на технічний стан судна та умови праці: вони можуть бути застарілими та ставити життя моряка під загрозу.