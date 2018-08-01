Омолодження вагіни ризиковане для пацієнток

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Косметичні процедури із "омолодження" вагіни, під час яких підтягують та змінюють форму піхви, можуть бути ризикованими - попереджають жінок.

Експерти застерігають: жінки, які проходять "процедури", що пропонують у деяких приватних клініках у Великій Британії та США, ризикують отримати опіки, шрами та регулярний біль.

Зазвичай під час такої процедури всередину вагіни вставляють зонд, який нагріває або проводить лазерну корекцію тканин.

І хоча ця процедура, яку можна зробити навіть протягом обідньої перерви, не є хірургічними втручанням, - це не гарантує її безпеки, кажуть експерти.

Лазерні пристрої, та пристрої на батареях схвалили для знищення передракових клітин у тканинах шийки матки та піхви, а також для лікування генітальних бородавок. Проте чи можна використовувати їх для омолоджувальної терапії - ніхто не перевіряв.

Серйозна шкода

В американському федеральному агентстві, що контролює ринок медичних послуг (Food and Drug Administration), заявили - почнуть діяти, якщо оманлива реклама "процедур без доведеної користі" продовжиться.

В агентстві зауважують - все більше компаній стверджують, що процедура омолодження може лікувати симптоми, що передусім пов'язані із менопаузою, нетриманням сечі та статевими функціями.

"Ці продукти дуже ризиковані, і немає жодного доказу того, що їх можна використовувати для цих процедур. Ми глибоко стурбовані тим, що жінок травмують". - йдеться у попередженні агентства.

Пол Банвелл, консультуючий пластичний хірург та член Британської асоціації естетичних пластичних хірургів, розділяє перестороги федерального агентства : "Інтерес до жіночого здоров'я та сексуального самопочуття дуже підвищився, і хоча його слід заохочувати, життєво важливо, аби будь-яка інформація про лікування та процедури надавалася делікатно, без оманливої реклами та перебільшення".

Доктор Ванесса Маккей з Королівського коледжу акушерів-гінекологів Великобританії зазначає: "Немає жодних доказів того, що нехірургічні прилади, які використовують для "вагінального омолодження" мають ефект на тонус мускулатури піхви, або змінюють її тканини. Якщо жінок починає турбувати вигляд власної вагіни, вони мають звернутися до лікаря. Також важливо пам'ятати, що всі піхви різні, так само як і всі жінки. Статеві губи різняться у всіх за виглядом та кольором".

"Аби зміцнити м'язи довкола вагіни, ми радимо жінкам займатися вправами для тазового дна, аби покращити м'язовий тонус та підвищити чутливість під час сексу".

Як робити вправи для тазового дна:

Зручно сядьте або станьте із трохи розсунутими колінами та втягніть м'язи тазового дна, ніби намагаєтеся затримати сечу

Важливо не втягувати живіт, сідниці або м'язи стегон під час вправ

Зробіть 10 повільних скорочень

Тривалість вправи можна поступово збільшуватися, після повільного скорочення можна настати сукупність швидких скорочень

Повторюйте вправи три-чотири рази на день

Сухість піхви це звичайна, проте виліковна проблема, яка турбує багатьох жінок протягом життя.

У неї може бути багато причин: менопауза, грудне вигодовування, народження дитини, недостатнє збудження під час сексу та певні види контрацепції.

У королівському коледжі акушерів-гінекологів закликають жінок перед тим, як йти до лікарів, застосувати вагінальні зволожувачі та лубриканти. Якщо це не спрацює, лікар може виписати вагінальний естроген.