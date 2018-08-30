Помер Йосип Кобзон: "герой ДНР", який відмовився від України

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Помер радянський і російський артист Йосип Кобзон. Співак пішов з життя у віці 80 років.

В кінці минулого місяця ЗМІ повідомляли, що його підключили до апарату допоміжної вентиляції легень - його стан лікарі нібито оцінювали як стабільно важкий, він проходив курс хіміотерапії. При цьому родичі Кобзона заперечували інформацію про важкий стан співака.

Відомо, що у 2005 році у Кобзона діагностували рак, він пережив кілька операцій.

Життя

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Кобзон виступав у різних регіонах СРСР, зокрема у регіонах, які постраждали від різних лих. На фото він - після виступу перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС, червень 1986 р.

Народився Йосип Кобзон у 1937 році в містечку Часів Яр на Донеччині, що неподалік Бахмута.

Ще у радянські часи зробив стрімку естрадну кар'єру й був одним з найвідоміших співаків країни.

1987 року став народним артистом СРСР.

Після розпаду Радянського Союзу кілька разів обирався членом Державної Думи РФ.

Був членом провладної партії "Єдина Росія".

У 2002 році вів переговори з чеченськими бойовиками, які захопили у Москві концертний зал "Дубровка" - разом з Іриною Хакамадою зміг домовитися, щоб нападники відпустили одну жінку та трьох дітей.

Кобзон і Україна

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Під час туру в Луганську, 2017 рік

Йосип Кобзон ще з 1991 року був народним артистом України - Леонід Кравчук присвоїв йому це звання "за видатні заслуги у розвитку музичного мистецтва, пропаганду української пісні".

Крім того, співак був почесним жителем кількох українських міст, таких, наприклад, як Дніпро, Полтава і Донецьк.

У 2003 році в Донецьку йому було споруджено пам'ятник - сам Кобзон спочатку був проти цього, однак пізніше дав згоду.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Пам'ятник в Донецьку

Від самого початку Євромайдану в Україні Йосип Кобзон виступав проти протестів.

"Те, що сталося в Україні, важко зрозуміти. Важко взагалі розповідати про цю трагедію. Чому протягом тривалого часу, коли почалося в жовтні місяці [2013 р.] на Майдані будівництво цих наметових містечок і бродіння умів, чому не поклали край?" - нарікав він в інтерв'ю російській "Комсомольській правді" у лютому 2014 року.

Однак у тому ж інтерв'ю він заперечив те, що нібито підписався під листом, у якому російські артисти закликали тоді ще президента України Віктора Януковича застосувати силу до учасників Євромайдану.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кобзон підтримував політику Володимира Путіна

Водночас співак опинився серед тих російських діячів культури, які підтримали президента РФ Володимира Путіна під час анексії Криму.

Вже у серпні 2016 року Йосип Кобзон жалівся, що бюджет Росії вимушений надто багато коштів виділяти на розвиток півострова.

"Ми взяли на себе непосильну ношу - Крим. Це споконвічно російська територія, але яку ми фінансуємо з нашого малого російського бюджету. Від цього страждають такі галузі як охорона здоров'я, освіта, культура та інші важливі сфери", - розповідав співак та депутат Держдуми.

"Герой ДНР"

Копирайт изображения УНІАН Image caption У квітні 2014 року бронзову скульптуру Йосипа Кобзона пофарбували в кольори національного прапора України

Від початку конфлікту на Донбасі Йосип Кобзон підтримав проросійських сепаратистів на рідній Донеччині.

Зокрема він неодноразово виступав у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а у 2015 році лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко присвоїв йому звання "героя ДНР".

Також Йосип Кобзон отримав "звання" "народного артиста" і "почесного громадянина ДНР" та "народного артиста ЛНР".

За це Йосипу Кобзону заборонили в'їзд до України.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Кобзон та Захарченко разом виконують пісню в Донецьку, 2015 рік

Крім того, у лютому 2015 року Євросоюз схвалив розширення "чорного списку" громадян Росії і лідерів бойовиків на сході України, щодо яких запровадили візові та банківські обмеження.

До нього потрапив і Йосип Кобзон.

Тоді він заявив, що "дуже радий тому, що опинився в "чорному списку ".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кобзон з відзнакою невизнаної "ДНР", 2017 рік

Однак вже у серпні 2015 року співак звертався до ЄС щодо отримання візи й отримав дозвіл на в'їзд - за підтримки Володимира Путіна.

"Я вдячний Путіну. Завдяки його втручанню мені дали медичну візу", - розповідав тоді Йосип Кобзон.

У самій Україні його позбавили всіх звань почесного громадянина, а також всіх державних нагород, включно зі званням народного артиста.

Утім, і сам Йосип Кобзон заявляв про те, що відмовляється від українських регалій.

"Донбас ніхто не ставив на коліна, і нікому не дано цього зробити. Ми ніколи не будемо співати український гімн, поки будуть живі мешканці Донецька, поки живий я. У нас є свої гімни і пісні, які ми будемо співати", - заявив співак у серпні 2017 року.